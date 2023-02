Valsts atbalstu saņems arī mājsaimniecībām ar propāna-butāna un dīzeļdegvielas apkuri

Saeima ceturtdien, 9. februārī, atbalstīja Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) izstrādāto priekšlikumu, kas paredz sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna gāze) izmaksu un marķētās dīzeļdegvielas izmaksu pieauguma daļēju kompensāciju.

Sašķidrinātās naftas gāzes izmaksu pieaugumu kompensēs 50% apmērā, ja izmaksas pārsniedz 0,91 eiro par kilogramu, bet ne vairāk kā 1,29 eiro par kilogramu. Uz vienu mājsaimniecību noteikts patēriņa slieksnis – viena tonna sašķidrinātās gāzes.

Dīzeļdegvielas izmaksu pieaugumu kompensēs 50% apmērā, ja izmaksas pārsniedz 0,69 eiro par litru, bet ne vairāk kā 2,01 eiro par litru. Vienai mājsaimniecībai izmaksu pieaugumu kompensēs četru tūkstošu litru apmērā.

Valsts sniegto atbalstu neapliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, savukārt kompensācijas maksā paredzēts iekļaut arī pievienotās vērtības nodokli.

Lai pieteiktos atbalstam, iedzīvotājiem, kuri apkurei iegādājas dīzeļdegvielu vai sašķidrināto naftas gāzi, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem būs jāvēršas pašvaldībā.

Mājsaimniecības atbalstam varēs pieteikties no 15. februāra, un to varēs saņemt par gāzi un dīzeļdegvielu, kas apkures vajadzībām iegādāta laika posmā no pagājušā gada 1. maija līdz šī gada 30. aprīlim.

Kopējais nepieciešamais finansējums šī atbalsta sniegšanai ir 10 943 340 eiro apmērā, kas tiks nodrošināts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai 2023. gadā paredzētā finansējuma ietvaros.

Iepriekš Saeima jau noteica pasākumus, lai iedzīvotājiem segtu daļu no energoresursu cenu pieauguma par centrālo apkuri, apkurē izmantoto elektrību, dabasgāzi, koksnes granulām, briketēm, malku.