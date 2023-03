Atbilstoši Saeimas lēmumam par vidēja termiņa budžetu politiķiem un valsts augstākajām amatpersonām nākamgad algas augs vēl par 239 līdz 478 eiro, liecina sabiedrisko mediju portālā "Lsm.lv" publicētie Latvijas Televīzijas raidījuma "Kas notiek Latvijā?" aprēķini.

Atbilstoši minētajiem aprēķiniem Valsts prezidenta, Ministru prezidenta, Saeimas, Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāju alga no šogad noteiktajiem 7962 eiro nākamgad palielināsies līdz 8440 eiro.

Ģenerālprokurora alga no 7621 eiro palielināsies līdz 8078 eiro 2024. gadā, ministru alga no 7052 eiro palielināsies līdz 7475 eiro, bet Saeimas deputātu alga pieaugs no 3981 eiro šogad līdz 4220 eiro nākamajā gadā.

Tā kā bāzes algas palielinājums 2024. gadā potenciāli pārsniegtu 12%, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis janvārī raidījumā "Kas notiek Latvijā?", jautāts par to, sacīja, ka tiek domāti risinājumi, kā "to pīķi nolīdzināt". Ziņojums par atalgojuma palielināšanas jeb atalgojuma reformas izvērtējuma rezultātiem valdībai Saeimā jāiesniedz līdz šī gada 15. aprīlim.

Jau ziņots, ka daļā sabiedrības neapmierinātību izraisīja jau iepriekš aktualizētais valsts augstāko amatpersonu algu pieaugums šogad par 27%-75%.