Valsts budžeta tēriņus Saeimas izdevumiem nākamgad plāno palielināt par 2,6 miljoniem eiro

No valsts budžeta Saeimas izdevumiem nākamajam gadam plānots prasīt par aptuveni 2,6 miljoniem eiro vairāk nekā šogad, un lielāko daļu no papildu līdzekļiem paredzēts izlietot balsošanas sistēmas nomaiņai, drošībai un būvniecības lietām.

Nākamajam gadam Saeimas darbības nodrošināšanai paredzēti aptuveni 25,93 miljoni eiro, kurus segt paredzēts ar dotāciju no valsts budžeta, kas paredzēta apmēram 25,15 miljoni eiro, un pašas Saeimas ieņēmumiem, kas paredzēti aptuveni 280 000 eiro. Izdevumu sadaļā iekļauta arī pozīcijas - negatīva finansiālā bilance 500 000 eiro apmērā un finansēšana 500 000 eiro apmērā.

Salīdzinoši šogad Saeimas darbības nodrošināšanai piešķirti 23 miljoni eiro, no kuriem dotācija no valsts budžeta ir 22,56 miljoni un pašas Saeimas ieņēmumi ir paredzēti ap 450 000 eiro. Līdz ar to valsts budžeta dotācija nākamgad paredzēta par aptuveni 11,5% jeb 2,6 miljoniem eiro lielāka nekā šogad.

Kā aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā, budžeta projektā paredzēts finansējums "vairākiem būtiskiem un neatliekamiem ieguldījumiem parlamenta infrastruktūrā", kas arī pamatā izraisot plānotā budžeta pieaugumu salīdzinājumā ar 2019.gadu.

Lielākos papildu izdevumus veidos elektroniskās balsošanas sistēmas nomaiņa Saeimas Sēžu zālē, Saeimas nama Jēkaba ielā 11 būvniecības darbu projektēšana un parlamenta drošības risinājumu ieviešana - katra no šīm trim iecerēm izmaksās 600 000 eiro.

Kā norāda Saeimā, viena no galvenajām prioritātēm ir novecojušās elektroniskās balsošanas sistēmas nomaiņa, lai nodrošinātu Saeimas sēžu norises pārvaldības un vadības procesu nepārtrauktību. Parlamentā skaidro, ka pašreizējās iekārtas ir kalpojušas kopš 1997.gada, un ražotājs vairāk nekā 10 gadus tām nenodrošina tehnisko atbalstu.

Pašreizējās balsošanas pultis vairs netiek ražotas un tām nav pieejamas rezerves detaļas, tāpēc pēdējo gadu laikā sabojājušās pultis nomainītas ar aparatūru, kas sakomplektēta no iepriekšējos gados nolietoto pulšu detaļām. Plānotās izmaksas aparatūras maiņai (balsošanas pultis, tulkošanas iekārtas, mikrofoni, tīklu komunikācijas u.c.) un programmatūras salāgošanai ar jauno balsošanas iekārtu ir 600 000 eiro, informēja parlamentā.

Attiecībā uz Saeimas namu Jēkaba ielā 11 parlamentā skaidro, ka tā ir ne tikai deputātu darbavieta, bet arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un ka būtiski ieguldījumi ēkā pēdējā laikā nav veikti. Pēdējais kapitālais remonts daļā no Saeimas nama bijis pirms 40 gadiem, taču ne visā ēkā un ne visām konstrukcijām.

"Veicot Saeimas nama tehniskos apsekojumus, konstatēts, ka atsevišķi ēkas inženiertehniskie elementi ir sliktā stāvoklī, tādēļ jāveic to padziļināta izpēte, lai noskaidrotu problēmas apmērus un vai tas neapdraud ēkas turpmāku drošu ekspluatāciju. Tiek veiktas padziļinātas ekspertīzes, bet jau pašlaik var teikt, ka ēkas pagrabstāvā nākamajos trīs gados būs jāveic būtiski kapitālieguldījumi, tostarp jāveic ēkas pamatu hidroizolācija," norāda Saeimas Preses dienestā.

Parlamentā skaidro, ka ēkas pamatiem trūkst gan horizontālās, gan vertikālās hidroizolācijas. Līdz ar to grunts mitrums brīvi migrē pa sienām un bojā tās. Tāpat tiek bojāta cokola apdare, kurai tādēļ ļoti bieži jāveic kosmētiskais remonts. Iekštelpās uz pagraba sienām mitruma ietekmē rodas izsāļojumi, kā arī sairst un atslāņojas apdares kārta. Bojājumus pastiprina arī neefektīva ventilācijas sistēma, kas nespēj izvadīt esošo mitrumu.

Saeimā norāda, ka nepieciešams arī atjaunot inženiertehniskās komunikācijas, piemēram, kanalizāciju, siltumtrases un elektrotīklus. Atsevišķi šo sistēmu elementi ir kritiskā stāvoklī, kas ir iemesls biežiem un neplānotiem remontdarbiem, kas, veicot kapitālus ieguldījumus, vairs nebūtu nepieciešami, prognozē likumdevēja pārstāvji. Tāpat atsevišķās vietās nepieciešams rast konstruktīvu risinājumu bojāto pārsedžu funkcionalitātes saglabāšanai.

"Kritiskā stāvoklī ir arī ēkas ziemeļu fasāde, kuru nepieciešams atjaunot. Tajā ir caurejošas plaisas, un šie bojājumi katru gadu arvien vairāk ietekmē ēkas konstruktīvos elementus. Ārsienas bojājuma dēļ sienās iekļūst mitrums, kas bojā sienas mūri. Tas var ietekmēt pārsegumu stiprību," norāda parlamentā.

Saeimas nama būvniecības darbu projektēšanai paredzēti 600 000 eiro, bet kopumā ar ēkas Jēkaba ielā 11 uzturēšanu, tostarp kapitālajiem remontiem, nepieciešamās izmaksas plānotas 1,23 miljonu eiro apmērā.

Tāpat papildu izmaksas 350 000 eiro apmērā paredzētas nozīmīgiem kapitāliem ieguldījumiem, lai nodrošinātu citas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 16 atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām darba vides prasībām. No minētās kopsummas 150 000 eiro nepieciešami atbilstošu darba vietu nodrošināšanai, pilnveidojot vēdināšanas un izbūvējot kondicionēšanas sistēmu. Pašlaik karstā laikā atsevišķās telpās ir neatbilstošs mikroklimats un tiek pārsniegta pieļaujamā plus 28 grādu temperatūra, kā arī pieļaujamais oglekļa dioksīda daudzums telpā.

Ēkai Jēkaba ielā 16 no minētās kopsummas vēl 200 000 eiro nepieciešami būtiski novecojušās ugunsdrošības sistēmas nomaiņai

Papildu līdzekļi 600 000 eiro apmērā nākamgad paredzēti, lai nozīmīgi pilnveidotu parlamenta drošības risinājumus. Šie būs ilgtermiņa ieguldījumi drošības infrastruktūrā uz vismaz tuvākajiem 10 gadiem, norāda Saeimā.

Vienlaikus nākamgad plānots finansējums svinīgajiem pasākumiem par godu Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas trīsdesmitgadei, kuru laikā 2020.gada 4.maijā tiks rīkota arī Saeimas svinīgā sēde, kas plānota Latvijas Nacionālās operas un baleta namā. Tāpat ik gadu saskaņā ar likumu, pieaugot vidējai algai, nākamgad pieaugs arī deputātu atalgojums un 2020.gada Saeimas budžetā tam plānoti papildu 268 000 eiro.

Bez Saeimas darbības nodrošināšanas izdevumiem vēl aptuveni 142 000 eiro paredzēti iemaksām starptautiskajās organizācijās. Saeimas budžeta pieprasījums 2020.gadam ir apstiprināts Saeimas Prezidijā un nodots Finanšu ministrijai iekļaušanai nākamā gada valsts budžeta projektā.