Valsts dzelzceļa administrācijas direktora amatā apstiprina Anduli Židkovu

Valdība otrdien, 10. maijā, Valsts dzelzceļa administrācijas (VDzA) direktora amatā apstiprinājusi Anduli Židkovu, portālu "Delfi" informēja Satiksmes ministrijā (SM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz šim Židkovs strādājis Ozolnieku novada pašvaldībā – tagad Jelgavas novada pašvaldībā. Tur, uzsākot darbu 2017. gadā, Židkovs bija izpilddirektors, bet pēc administratīvi teritoriālās reformas – Ozolnieku administrācijas vadītājs un apvienotās pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta direktors.

No 2011. līdz 2014. gadam Židkovs bijis valdes loceklis VSIA "Autotransporta direkcija", bet pirms tam – AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs. No 2006. līdz 2009. gadam viņš bijis SM valsts sekretāra vietnieks un vadījis "Rail Baltica" projekta Nacionālās koordinācijas grupu.

Židkovs SM strādājis arī iepriekš un laikā no 1997. gada līdz 2005. gadam tur ieņēmis dažādus amatus. Starp šiem periodiem Židkovs gandrīz septiņus gadus bijis VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" padomes loceklis.

Židkovs studējis Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur ieguvis ekonomikas maģistra grādu ar specializāciju uzņēmējdarbībā, kā arī inženierzinātnes bakalaura grādu. Tāpat viņš Židkovs Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtā guvis profesionālās augstākās izglītības atestātu, saņemot ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju.

Jaunais VDzA direktors teicami pārvalda angļu un krievu valodu, kā arī pārzina vācu valodu.

"Delfi" jau vēstīja, ka 2017. gadā Židkovs bija viens no partijas "Kustība Par!" dibinātājiem un tika ievēlēts partijas valdē. Židkovs 13. Saeimas vēlēšanās kandidēja no "Attīstībai/Par!" saraksta, bet Saeimā netika ievēlēts.

Savukārt 2019. gadā Židkovs pretendējis uz SM valsts sekretāra amatu, tomēr satiksmes ministrs Tālis Linkaits (Konservatīvie) noraidīja viņa kandidatūru politiskās piederības dēļ. Židkovs par šo ministra lēmumu vērsās Administratīvā rajona tiesā.

Līdzšinējais VDzA direktors Juris Iesalnieks 2021. gada 11. decembrī izbeidza valsts civildienesta attiecības, līdz ar to VDzA direktora amats bija vakants.