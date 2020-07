Valsts kontrole policiju lūdz vērtēt NVD masku un respiratoru iegādi; ministrija skaidro apstākļus

Valsts kontrole (VK) ir pabeigusi pirmo revīziju par veselības resora aizsarglīdzekļu iepirkumiem, un pirmdien klātienes preses konferencē valsts kontroliere Elita Krūmiņa dalījās ar secinājumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienpersoniski lēmumi un nedokumentēts lēmumu pieņemšanas process rada aizdomas par korupcijas riskiem Nacionālā veselības dienesta (NVD) rīkotajos aizsargmasku un respiratoru iepirkumos, secinājusi Valsts kontrole.

Tomēr tā ar savām darbības metodēm nav konstatējusi, ka ir notikusi koruptīva darbība, tāpēc jāgaida Valsts policijas (VP) veiktās pārbaudes rezultāti, pirmdien žurnālistiem atzina Krūmiņa.

VK pārstāvji atzīst, ka tā dēvētais četru acu princips netika nodrošināts veselības resora iepirkumos, un par to sava daļa atbildības jāuzņemas arī to pārraugošajai Veselības ministrijai (VM).

Atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu, vai tā brīža dienesta vadītājs Edgars Labsvīrs ļaunprātīgi izmantojis dienesta stāvokli un nav pietiekami iesaistījis citus NVD darbiniekus iepirkumu procesā, VK pārstāve Inga Vārava atzina, ka pārbaudēs netika gūta informācija, ka kādas dienesta vai ministrijas amatpersonas tik atraidītas no šī procesa.

Krūmiņa, atbildot uz "Delfi" jautājumu, nekomentēja, vai viņa atkāpšanās no amata bija pareiza rīcība.

Savukārt VM saistībā ar VK veikto revīziju par individuālo aizsardzības līdzekļu – aizsargmasku un respiratoru – piegādes procesu veselības sektorā, izplatījusi preses paziņojumu, kurā vērš uzmanību uz vairākiem apstākļiem, kas ietekmēja lēmumu pieņemšanu.

VM norāda, ka NVD veiktais individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkums tika veikts ārkārtējos apstākļos, kad izšķiroša loma bija spējai pieņemt lēmumus un panākt ātru rezultātu. Rezultātā īstenotais iepirkums ļāva nodrošināt ārstniecības iestādes ar nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un tiešā veidā pasargāt ārstus, māsas un citas ārstniecības personas viņu darbā.

2020. gada sākumā nekas neliecināja par pandēmijas riskiem un bezprecedenta individuālo aizsardzības līdzekļu apjoma palielinājumu pasaulē. Līdz ar to, sākot ar februāri, kad sāka pieaugt saslimstība ar Covid-19, masku, respiratoru u.c. individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde kļuva apgrūtināta.

VM atzīmē, ka uzskatāms piemērs ir Eiropas Komisijas 28. februārī izsludinātais kopējais iepirkums visu dalībvalstu apgādei ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem - tas beidzās bez rezultāta. Savukārt otrs EK izsludinātais iepirkums 25. martā ļāva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) slēgt līgumu par masku iegādi tikai 6. maijā.

Visi piegādātāji, ar kuriem bija noslēgti līgumi ar NMPD un slimnīcām, nevarēja nodrošināt līgumos paredzētās piegādes. Pēc Pasaules veselības organizācijas izsludinātās pandēmijas tika pieņemts lēmums par ārkārtējo situāciju Latvijā, akcentē VM.

Jau no 17. marta līdz 2. aprīlim NVD varēja nodrošināt nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu. Pēc minētā datuma centralizētos iepirkumus visu valsts institūciju vajadzībām sāka veikt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, norāda ministrijā.

VM norāda, ka NVD mājaslapā ir pieejami šī laika posmā noslēgtie līgumi un darījumi, ko apstiprina preču pavadzīmes, par medicīnas preču, ierīču iegādi un piegādi, kā arī informācija par to izlietojumu.

Pirmdien, 20. jūlijā, Krūmiņa informēja par VK rīcību ārkārtējās situācijas apstākļos un iestādes darba organizācijas pārplānošanu, kā arī par to, kādos virzienos VK vērš savas revīzijas, vērtējot Covid-19 krīzes seku mazināšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu.

Ir noslēgusies pirmā revīzija par veselības resora aizsarglīdzekļu iepirkumiem, kuras rezultāti apkopoti starpziņojumā, kas tagad tiek publiskoti.

"Delfi" jau ziņoja, ka 3. jūnijā Saeimas Pieprasījumu komisijai izskatot opozīcijas deputātu iesniegto pieprasījumu Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) par izpildvaras veiktajiem iepirkumiem Covid-19 krīzes laikā, Valsts policijas, kura veic resorisko pārbaudi, pārstāvis deputātus informēja, ka pagaidām darījumos nav saskatīts noziedzīga nodarījuma sastāvs.

Savukārt VK padomes locekle Ilze Grīnnhofa deputātiem pastāstīja, ka VK ir uzsākusi vairākas revīzijas un pārbaudes notiek vairākos virzienos.

"Esam ziņojuma sagatavošanas stadijā, līdz ar to šobrīd par konkrētiem secinājumiem vēl informēt nevaru. Tas, ko varu pateikt, ka viena pārbaude aptver laika posmu līdz 2. aprīlim, kad iepirkumi atradās veselības resora iestāžu atbildībā. Otra pārbaude aptver laiku pēc tam, kad iepirkumus pārņēma Aizsardzības ministrijas resors. Mēs vērtēsim, kā šie iepirkumi ir veikti, un sniegsim savu vērtējumu. Mēs pievērsīsim uzmanību tam, kāda bija situācija Eiropā kopumā, kādi paziņojumi par atkāpēm no ierastās kārtības bija nākuši no Eiropas Komisijas preču atbilstības vērtēšanā, iepirkumu procedūrā. Šādu visaptverošu paketi mēs piedāvāsim un mūsu mērķis ir līdz jūnija beigām darbu pabeigt. Valsts kontrole likuma ietvaros dos iespēju iestādēm iepazīties ar secinājumiem un sniegt komentārus. Līdz ar to ziņojuma publicēšana varētu būt jūlija sākumā," teica Grīnhofa.

Opozīcijas deputāti pieprasījumā norādīja, ka Veselības ministrija un Aizsardzības ministrija ir organizējušas vairākus liela apjoma masku un respiratoru iepirkumus, nepiemērojot publiskā iepirkuma regulējumu, tādēļ deputātiem ir bažas par problēmām šajos iepirkumos. Deputāti atgādināja, ka Valsts kontrole un policija ir uzsākusi pārbaudi par individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkumiem.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska deputātus informēja, ka viņa vadītā pārvalde veic resorisko pārbaudi, cieši sadarbojoties ar VK, no kuras saņemts arī situāciju izklāstu apkopojums.

Īsi ieskicējot galvenos policijas pārbaudes virzienus, Bauska pastāstīja, ka policija pārbauda iesaistīto uzņēmumu un institūciju iespējamo vienošanos, kas izstumj citus tirgus dalībniekus no darījuma. "Te ir runa par pirmajiem darījumiem, kas notika šī gada martā. Ar šo pārbaudi mēs vai nu apstiprināsim vai novērsīsim bažas, kas izskanēja no dažiem deputātiem šajā sarunā," teica Bauska.

Policija ir izsūtījusi ļoti daudz pieprasījumu ārstniecības iestādēm, kas veica pacientu stacionēšanu, lai iegūtu informāciju par individuālo aizsarglīdzekļu, iespējamām sūdzībām, cenām un atbilstību kvalitātei.

"Apzinām visus piegādātājus, strādājam ar dokumentāciju, ar piegādātājiem notiek intervijas. Ir pieprasīta informācija vērtēšanai no Rīgas tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Veselības inspekcijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra ar mērķi noskaidrot kompetento iestāžu viedokli par preču atbilstību, kvalitāti, testēšanas rezultātiem un to skaidrojumu, kā arī apzinām prasības, kādām bija un ir jāatbilst individuālajiem aizsarglīdzekļiem, un vai tie atbilda izvirzītajām prasībām. Vērtējam arī iespējamo iesaistīto iestāžu darbību un varbūt arī potenciālo atbildību," stāstīja Bauska.

Viņš uzsvēra, ka policija nopietni un skrupulozi vērtē informāciju. "Pagaidām mēs neredzam jebkādu noziedzīga nodarījuma sastāvu, bet, ja tas būs, noteikti uzsāksim kriminālprocesu, veiksim izmeklēšanu un informācijas pārbaudi ar procesuāliem līdzekļiem. Pagaidām notiek resoriskā pārbaude," deputātus informēja Bauska.

"Delfi" jau ziņoja, ka aprīļa beigās pēc bažas par masku iepirkumiem raisošām publikācijām masu medijos Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) aicināja VK steidzami veikt auditu, informēt sabiedrību un ieteikt uzlabojumus par individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumiem, kas raisījuši sabiedrības bažas par iespējami negodprātīgu rīcību.

Kariņš paziņoja, ka "mediķu, policistu un citu Covid-19 ierobežošanā iesaistīto ātra apgāde ar individuāliem aizsarglīdzekļiem ir prioritāte. Vienlaikus ir būtiski kliedēt sabiedrības bažas par to iepirkumiem. Esmu aicinājis Valsts kontroli steidzami veikt auditu, informēt sabiedrību un ieteikt uzlabojumus".

"Zinu, ka ļoti daudzi cilvēki ir mērķtiecīgi un atbildīgi strādājuši, lai nodrošināti mediķiem, policistiem un citiem nepieciešamos aizsarglīdzekļus. Tajā pašā laikā ir svarīgi, lai sabiedrība uzticas šīm procedūrām. Esmu šodien runājis gan ar veselības ministri, gan Valsts kontroles vadītāju, kura jau bija piedāvājusi veikt ātru novērtējumu, vai šī procedūra ir notikusi tā, kā tai vajadzēja notikt. Man kā valdības vadītājam ir svarīgi saprast, ka tas, kas tiek stāstīts, arī atbilst tam, kā patiesībā ir. Domāju, ka šāda revīzija ir vietā, lai stiprinātu sabiedrības uzticību procedūrām, kuras esam ieviesuši," tobrīd sacīja Ministru prezidents.