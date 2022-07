Valsts līdz 2,15 eiro palielinās līdzfinansējumu mazāko klasīšu brīvpusdienām

No šā gada 1. septembra vienam 1.-4.klases audzēknim brīvpusdienu izmaksas veidos 2,15 eiro dienā, pirmdien, 4. jūlijā, vienojušās koalīcijas partijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Preses konferencē pēc koalīcijas partneru sadarbības sanāksmes premjera pienākumu izpildītājs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) informēja, ka partijas vienojās no šā gada 1. septembra 1.-4. klases audzēkņiem palielināt finansējumu brīvpusdienām līdz 2,15 eiro dienā.

Pabriks gan piebilda, ka valsts atbalsta apmērs skolēnu pusdienām varētu arī augt.

Savukārt tieslietu ministrs Jānis Bordāns (K) stāstīja, ka brīvpusdienu izmaksas pārrēķinājušas Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības ministrija un Zemkopības ministrija. Bordāns piebilda, ka brīvpusdienu apmērs līdz trim eiro varētu tikt celts no 2023. gada sākuma.

Premjera padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks (NA) norādīja, ka atbalsta apmērs brīvpusdienām nav mainījies kopš 2014. gada, tāpēc viņš pauda gandarījumu, ka koalīcijas partneri vienojušies par zemāko slieksni atbalsta pieaugumam, proti, 2,15 eiro dienā.

"Šī noteikti nav pēdējā vienošanās par to, kāds šis apmērs varētu, jo ar 2,15 eiro varētu arī nepietikt," secināja Parādnieks.

Savukārt premjera padomniece Evika Siliņa (JV) informēja, ka atbalsta pieaugums brīvpusdienām tiks segts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Arī viņa atzina, ka līdz gada beigām plānots vienoties par ēdināšanas kvalitātes prasībām, tādējādi no 2023. gada janvāra atbalsts brīvpusdienām varētu augt. "Pie esošā cenu pieauguma būs jāpalielina atbalsta apmērs," secināja Siliņa.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Rīgas pašvaldība no 1. septembra plāno celt maksu par ēdināšanu galvaspilsētas izglītības iestādēs no 1,42 eiro līdz 2 eiro skolās, kā arī no 2,77 eiro līdz 4 eiro pirmsskolas izglītības iestādēs.

Rīgas vadībā vērsās arī pie valdības, lūdzot palielināt līdzfinansējumu brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klasēm, tomēr valdība esot norādījusi, ka vismaz šogad palīdzēt nevarēs. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis uzsvēra, ka Rīga arī turpmāk nodrošinās bērniem ēdināšanu un līdzfinansēs to no domes budžeta.

Savukārt Ventspilī un Cēsīs jau tagad pusdienas maksā vairāk par valstī noteiktajiem 1,42 eiro.