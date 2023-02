Valsts piešķirs divus miljonus eiro Jēkabpils plūdu seku likvidēšanai

Koalīcijas partneri pirmdien, 27. februāri, konceptuāli vienojušies piešķirt divus miljonus eiro Jēkabpils plūdu seku likvidēšanai, preses konferencē pēc koalīcijas sanāksmes pavēstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Pēc premjera stāstītā, koalīcijas partneri pirmdien tikušies ar Jēkabpils mēru Raivi Ragaini (LZP) un uzklausīja viņa sniegto informāciju par janvāra vidū piedzīvoto plūdu seku likvidēšanu.

Partneri konceptuāli vienojušies piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem divus miljonus eiro, lai segtu rēķinus par jau veiktajiem darbiem.

Tāpat koalīcijas partneri tika informēti par nepieciešamiem vēl papildus 12 miljoniem eiro, lai nopietnāk stiprinātu aizsardzību pret iespējamajiem turpmākajiem plūdiem pilsētā. Pēc Kariņa teiktā, šie papildus darbi varētu tikt daļēji segti no budžeta naudas, bet galvenokārt tos varētu segt no Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem.

Savukārt "Apvienotā saraksta" (AS) frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars (AS) piebilda, ka papildus finansējums Jēkabpilij nepieciešams, lai jau tuvākajā laikā stiprinātu aizsargdambi, iespējams pat to pagarinot.

Jau ziņots, ka janvāra vidū ūdens līmenis Jēkabpilī tikai dažus centimetrus atpalika no vēsturiski augstākā rādītāja, pilsētas aizsargdambis atsevišķās vietās tika izskalots un radās bažas par tā noturību.