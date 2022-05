Valsts policija pie pieminekļa Pārdaugavā strādā pastiprinātā režīmā

Valsts policija 10. maijā pastiprinātā režīmā strādā Uzvaras parka teritorijā un pieminekļa apkārtnē, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un likumpaklausību, liecina tās otrdien vakarā sniegtā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iedzīvotāji tiek aicināti nesaasināt situāciju un neizvērst nekāda veida provokācijas vai fizisku konfrontāciju. Policija atrodas notikuma vietā un ir pilnā gatavībā reaģēt, lai nepieļautu militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu, naida kurināšanu, huligāniska rakstura darbības vai citus sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumus. Viss notiekošais tiek fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem un iegūtie materiāli tiks vērtēti, teikts Valsts policijas paziņojumā.

Pastiprinātā režīmā strādājam notikuma vietā Uzvaras parka teritorijā un pieminekļa apkārtnē, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un likumpaklausību. Viss notiekošais fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem un iegūtie materiāli tiks vērtēti. Plašāk lasiet: pic.twitter.com/HfKsABFyw1 — Valsts policija (@Valsts_policija) May 10, 2022

Sociālajos tīklos publicēts video materiāls, kurā redzams, kā kāds vīrietis izspārda pieminekļa pakājē novietotos ziedus un tādējādi izraisa pret sevi agresiju no apkārtesošajām personām. Policijai bijis nekavējoties jāiejaucas, lai novērstu personu fizisku konfrontāciju un neeskalētu situāciju līdz iespējamai vardarbībai, īpaši vērstai pret šo personu. Vīrietis nogādāts policijas iecirknī, lai skaidrotu viņa darbības un izpausmes pieminekļa tuvumā, kas acīmredzami provocēja citas personas uz agresīvu reakciju, un par to ir uzsākta resoriskā pārbaude. Tāpat ir fiksēti video, kad no automašīnas Uzvaras parka tuvumā ir atskaņota Krievijas Federāciju slavinoša mūzika – par to sākts administratīvais pārkāpumu process un persona tiks saukta pie atbildības.

Nekādi publiski pulcēšanās pasākumi šajā dienā pieminekļa apkārtnē nav pieteikti un netiks pieļauti, uzsver Valsts policijā. Arī līdz šim personām, kas ierodas Uzvaras parkā, netika un netiks atļauts pulcēties. Tāpat tiek atgādināts, ka šodien aizvien ir spēkā pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas aizliegums. Sods, ko par šādu pārkāpumu var piemērot fiziskai personai, ir līdz 350 eiro, bet juridiskai līdz 1400 eiro. Savukārt par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā var piemērot administratīvo sodu privātpersonām līdz 360 eiro, bet juridiskām personām līdz 2900 eiro.