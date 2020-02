Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka amatā uz gadu iecelts Normunds Krapsis

No trešdienas, 12. februāra, Valsts policijas priekšnieka vietnieka, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka amatā iecelts līdzšinējais Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Normunds Krapsis, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā.

Krapsis amatā iecelts līdz 2021. gada 11. februārim.

Pamatojoties uz "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma" 12. panta 1. daļas 1. punktu – pārcelšana citā amatā dienesta interesēs uz noteiktu laiku tiek veikta, lai nodrošinātu efektīvu dienesta pienākumu izpildi.

Dienesta gaitas Valsts policijā Krapsis sācis 1992. gadā kā Valsts policijas Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas jaunākais inspektors. Kopš tā laika viņš ieņēmis amatus, kas lielākoties saistīti ar satiksmes uzraudzību un kontroli. Tāpat viņš ir guvis pieredzi citos ar kārtības policijas jomu saistītos jautājumos, kas, kā norāda policijā, palīdzēs nākotnes izaicinājumos.

No 1993. gada līdz 1996. gadam Krapsis ieņēma amatu kā Valsts policijas Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas inspektors – ceļu policijas dežurants. No 1996. gada līdz 2000. gadam turpinājis dienestu kā Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona inspektors, bet no 2000. līdz 2003. gadam kā šī bataljona rotas komandiera vietnieks.

Krapsis no 2003. gada strādājis kā Valsts policijas Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas priekšnieks. Bet no 2007. – 2008. gadam bijis Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas priekšnieks.

No 2008. gada līdz 2011. gadam viņš ieņēma amatu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas birojā kā biroja priekšnieks.

Savukārt no 2013. gada 1. jūnija iecelts par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieku, Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku.

Dienesta laikā Krapša ieguldījums darbā novērtēts ar vairākiem augstiem apbalvojumiem, tostarp par ieguldījumu Latvijas valsts iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā viņš apbalvots ar III šķiras Viestura ordeni.

Tāpat no 2012. gada marta Krapsis pasniedz lekcijas Valsts policijas koledžas Tiesību zinātņu katedrā. Viņš ir ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē.

Vēstīts, ka pērnā gada decembrī pēc 26 gadiem Valsts policijā dienestu pārtrauca Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes priekšnieks, Valsts policijas priekšnieka vietnieks ģenerālis Artis Velšs. Viņš darbu policijā atstāja veselības problēmu dēļ.