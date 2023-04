Valsts prezidenta Levita ienākumi pērn – 314 386 eiro

Valsts prezidenta Egila Levita ienākumi pērn bijuši ap 314 386 eiro, kas ir nedaudz mazāki, nekā gadu iepriekš. Prezidents arī deklarējis pamatīgus ieguldījumus un uzkrājumus, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzē pieejamās valsts amatpersonas deklarācijas par 2022. gadu.

Valsts prezidenta kanceleja algā pērn viņam samaksājusi 75 120 eiro, kompensācijās vēl 15 024 eiro, un citos ienākumos vēl 5889 eiro.

Eiropas savienības tiesas maksātā pensija pērn bijusi 191 600 eiro, VSAA pensija –1690 eiro, "Allianz Lebensversicherung-AG" pensija – 1669 eiro, bet "Deutche Rentenversicherung" pārskaitītā pensija – 13 117 eiro. "Tiesu namu aģentūra" pērn Levitam pārskaitījusi vēl 98 eiro, VSAA samaksājusi vēl 200 eiro, bet Dace Valda Ose mantojumā atstājusi 9979 eiro.

Levits deklarējis vairākus ieguldījumus, pamatā ieguldījumu fondos. Prezidenta ieguldījumu portfelis sastāv no sekojošām septiņām investīcijām: 168 707 eiro, 439 678 eiro, 59 948 eiro, 108 004 eiro, 14 072 eiro, 88 641 eiro un 90 480 eiro vērtībā.

Prezidents arī deklarējis parādus 4143 eiro apmērā.

Levitam 274 770 eiro uzkrāti "Luminor Bank" Latvijas filiālē, bet vēl 281 853 eiro noglabāti "Banque et Caisse D'epargne de L'etat".

Viņam pieder arī 2009. gadā ražota "Mercedes Benz A160" markas automašīna, divi dzīvokļi Rīgā, dzīvoklis Cēsīs, divi zemes gabali Mārupē un viens Engurē. Vēl pieci īpašumu Rīgā un Smārdē ir kopīpašumā.

Levits ir arī Goda prezidents Eiropas publisko tiesību asociācija "Societas Iuris Publici Europaei".

2021. gadā Valsts prezidenta kancelejas maksātā alga pērn bijusi 71 853 eiro, kompensācija – 14 304 eiro, bet cita veida ienākumi – 4583 eiro. No Daces Valdas Oses saņemtais mantojums bijis 275 000 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) maksātā pensija – 1496 eiro, bet Vācijas "Allianz Lebensversicherung-AG" maksātā pensija – 1668 eiro.

Levits kā darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, deklarējis 275 000 eiro mantojuma saņemšanu, kas bijusi 2020. gadā atklātā mantojumu noslēdzošā summa, 101 540 eiro un 102 241 eiro iemaksas ieguldījumu fondā.

2020. gada deklarācija liecina, ka Valsts prezidenta kancelejas maksātā alga bijusi 71 520 eiro, Eiropas savienības tiesas maksātā kompensācija – 181 610 eiro, Vācijas "Allianz Lebensversicherungs-AG" maksātā pensija bijusi 833 eiro, kompānija "Old Mutual International Isle of Man Limited" par īpašumu samaksājusi 92 478 eiro, bet Francijas "Societe Generale" – 11 383 eiro. No Daces Valdas Oses saņemtais mantojums bijis 258 933 eiro.

Aizpērnā gada deklarācijā Levits bija norādījis trīs darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas. Iepriekšminēto mantojumu 258 933 eiro, kā arī divus pārdevumus – vērtspapīru portfeļa slēgšanu attiecīgi 92 478 eiro un 11 383 eiro vērtībā

Valsts prezidenta uzkrājumi 2021. gada nogalē bijuši kopumā ap 474 671 eiro – "Luminor Bank" Latvijas filiālē uzkrāti 189 794 eiro, bet Luksemburgas "Banque et Caisse D'epargne de L'etat" – 284 877 eiro. Gadu iepriekš tie bija 436 222 eiro, no kuriem "Luminor Bank" – 325 263 eiro, bet "Banque et Caisse D'epargne de L'etat" – 110 959 eiro.

Prezidents 2021. gada deklarācijā norādījis arī vienu parādu – 1086 eiro. Gadu iepriekš viņš bija deklarējis 5 495 eiro parādsaistības.