Valsts prezidenta padomnieces Kucinas parādsaistības pērn sasniegušas 65 000 eiro, uzkrājumi – 62 225

Valsts prezidenta padomnieces tiesiskuma un Eiropas Savienības (ES) tiesību politikas jautājumos Irēnas Kucinas parādsaistības pērn sasniegušas 65 000 eiro, savukārt uzkrājumi - 62 225 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā publicētā amatpersonas deklarācijā.

Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniece un prezidenta padomnieku biroja vadītāja pagājušajā gadā pildījusi Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretāra vietnieces amata pienākumus, strādājusi Latvijas Universitātē (LU), bijusi eksaminācijas komisijas locekle gan SIA "Baltijas starptautiskā akadēmija" (BSA), gan Latvijas Zvērinātu advokātu padomē. Tāpat viņa saņēmusi autoratlīdzību no VAS "Tiesu nama aģentūra" (TNA).

Algā no LU Kucina saņēmusi 13 328 eiro – no Valsts prezidenta kancelejas – 25 013 eiro, no TM – 28 458 eiro, bet BSA Kucinai pārskaitījusi 141 eiro.

Pērn Kucina saņēmusi arī honorāru 110 eiro no LU un 73 eiro no TNA. Prezidenta padomniecei izmaksāts arī 136 eiro pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, savukārt procentos no "Swedbank" viņa saņēmusi 18 eiro.

Kopējie Kucinas deklarētie ienākumi 2019. gadā sasniedza 67 277 eiro, kas ir par 11 496 eiro vairāk, nekā 2018.gadā. Valsts prezidenta padomniecei pieder dzīvoklis Rīgā.

Kā norādīts Valsts prezidenta tīmekļvietnē, Kucina sešus gadus bijusi TM valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos un gandrīz trīs gadus – Latvijas pārstāve ES Tiesā. Viņa vadīja ar tiesu jautājumiem saistītās politikas izstrādi, nodrošināja tiesu varas un valsts līmeņa pārvaldību un kapacitātes stiprināšanu.

TM gūtās plašās profesionālās pieredzes dēļ kopš 2006. gada Kucina bijusi ES Tiesas departamenta direktore, vadījusi Civiltiesību departamenta darbu un pirms tam arī Starptautisko privāttiesību nodaļu.

Kucinai ir arī akadēmiskā pieredze starptautisko privāttiesību jautājumos. 2016. gadā viņa tika ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesori. Viņa ir arī Latvijas Tiesnešu mācību centra pasniedzēja.

Kucina ieguvusi LU tiesību doktora zinātnisko grādu starptautiskajās tiesībās.