Valsts svētku laikā Rīgā ierobežos satiksmi

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinību laikā tiks ierobežota satiksme vairākās galvaspilsētas ielās, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Tiks aizliegts apstāties un stāvēt:

no 3. maija pulksten 20 līdz 4. maija pulksten 22.30 Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Teātra ielai, kā arī Zigfrīda Anna Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai;

4. maijā no pulksten 7 līdz pulksten 14 Jēkaba ielā, posmā no Klostera ielas līdz Mazajai Pils ielai;

no 3. maija pulksten 17 līdz 4. maija pulksten 22 Kaļķu ielas abās pusēs.

Tostarp 4. maijā nepieciešamības gadījumā tiks īslaicīgi ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Aspazijas bulvārī pie Brīvības pieminekļa, Raiņa bulvārī pie Brīvības pieminekļa, Brīvības laukumā, pie ēkas Jēkaba ielā 9 un citās pasākumu norises vietās

4. maijā tiks aizliegta ar pasākumu nesaistītu skaņu pastiprinošo iekārtu un metāla pūšamo instrumentu izmantošana, un velorikšu un elektromobiļu izmantošana Kaļķu ielā, Brīvības laukumā, Rātslaukumā, Līvu laukumā un citviet pasākumu norises laikā.

Pašvaldība arī uzsver, ka 4. maijā no pulksten 13 līdz 13.45 tiks kontrolēta un no pulksten 13.45 līdz 15.30 slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanāla posmā no gājēju tilta pie Latvijas Nacionālās Operas un baleta ēkas līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.