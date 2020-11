Valsts svētku nedēļā 12 skatu torņos plīvo Latvijas karogi

Lai raisītu svētku noskaņu un izceltu Latvijas dabas krāšņumu, Dabas aizsardzības pārvalde skatu torņos visā Latvijā valsts svētku nedēļā pacēlusi valsts karogus, portālu "Delfi" informēja pārvaldes pārstāve Maija Rēna.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Karogu plīvošanas vietas izvēlētas, lai akcentētu Latvijas neparastās dabas teritorijas.

Lielā Liepukalna karogs pacelts 323 metrus virs jūras līmeņa – ieskaitot paša kalna 289 augstuma metrus un 34 metrus augsto skatu torni.

Karogi plīvo 12 skatu torņos īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā: dabas liegumā Randu pļavas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene", dabas liegumā "Burtnieku ezera pļavas", aizsargājamo ainavu apvidū "Ziemeļgauja", Slīteres Nacionālajā parkā, Teiču dabas rezervātā, dabas parkā "Daugavas loki", Rāznas Nacionālajā parkā, dabas liegumā "Liepājas ezers" un Ķemeru Nacionālajā parkā.

Pārvalde aicina atpūtu dabā plānot atbildīgi un droši, apmeklējot dabas objektus tālāk no apdzīvotām vietām, kur apmeklētāju pulcēšanās ir mazāka. Svarīgi arī ievērot drošības pasākumus, apmeklējot dabas takas. DAP aicina nedoties uz publiskām vietām, ja jūtat kaut mazākās saslimšanas pazīmes, izvairīties no drūzmēšanās, izvēlēties mazāk populārus dabas objektus, ievērot divu metru distanci no citiem, kā arī lietot mutes un deguna aizsegu, ja distances ievērošana nav iespējama.