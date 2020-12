Valsts vides dienests konstatējis būtisku piesārņojumu ar digestātu Zaķupītē Salacgrīvas novadā

Valsts vides dienests (VVD), veicot no iedzīvotājiem saņemtās informācijas pārbaudi, konstatējis būtisku piesārņojumu ar digestātu Salacgrīvas novadā – piesārņots apmēram 10 kilometrus garš Zaķupītes posms, kā arī aptuveni 5 kilometri notekgrāvju. Digestāts pa Zaķupīti nokļuvis līdz tās iztekai Rīgas jūras līcī, tādējādi piesārņojumam nokļūstot arī Rīgas jūras līcī, portāls "Delfi" uzzināja VVD.

VVD šī gada 7. decembrī, pārbaudot saņemto informāciju, veica Zaķupītes apskati tās ieplūdes vietā Tūjā. Uz akmens 50 metrus no ieplūdes vietas jūrā tika konstatēts viens beigts taimiņš. Turpinot pārbaudi, konstatēts, ka piesārņojums Zaķupītē nokļuvis no notekgrāvjiem. Pārbaudes laikā VVD inspektori identificēja piesārņojuma izcelsmes vietu – lauku, no kuras digestāts bija ieplūdis grāvī, un vēlāk jau pa citu – savienotu grāvi nokļuvis Zaķupītē.

Pārbaudes laikā noskaidrota iespējamā par piesārņojuma radīšanu atbildīgā saimniecība, kurai tika uzdots nekavējoties veikt pasākumus, lai novērstu tālāku piesārņojuma noplūdi no koplietošanas ūdensnotekas, kā arī veikt izplūdušā digestāta savākšanu un notekgrāvja tīrīšanu.

8. decembrī VVD veica uzraudzības pārbaudi, lai pārliecinātos par situāciju. Tika apsekots Zaķupītes posms no Tūjas ciema centrā esoša tilta pār Zaķupīti, līdz upītes ieplūdes vietai līcī. Apsekojot upītes krastus, nobeigušās zivis netika konstatētas.

Pie upītes ieplūdes līcī tika konstatēts, ka līdz ar upītes ūdeni, līcī ieplūst arī digestāts (tā šķidrā frakcija, kas sajaukusies ar ūdeni) ar digestātam raksturīgo smaku. Atkārtoti tika apsekota digestāta noplūdes vieta konstatējot, ka tiek veikti darbi piesārņojuma savākšanai un mazināšanai, tostarp dienas sākumā iztīrīta caurteka. VVD secinājis, ka atkārtotais digestāta pieplūdums Zaķupītei izveidojies tāpēc, ka tika atbrīvota šī caurteka, nodrošinot grāvī uzkrātā digestāta pieplūdi.

Vietās, kur konstatēts piesārņojums, paņemti virszemes ūdens paraugi, kas nodoti testēšanai akreditētā BIOR laboratorijā.

Par konstatēto piesārņojumu ierosināts administratīvā pārkāpuma process. Tiks noskaidrota konkrētu personu atbildība, kā arī vidē novadītā digestāta daudzums un tiks lemts par videi nodarīto zaudējumu aprēķināšanu.

VVD informāciju par konstatēto nosūtījis Valsts augu aizsardzības dienestam.