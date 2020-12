Varakļānu veselības aprūpes centrā no Covid-19 miruši septiņi klienti

SIA "Varakļānu veselības aprūpes centrs" no Covid-19 miruši septiņi klienti, apstiprināja centra vadītāja Dina Inķēna.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēl šajā laikā pieciem mirušajiem centra klientiem bijis cits nāves iemesls. "No 40 klientiem mums ir palikuši 28 klienti, kuriem varam nodrošināt pilnvērtīgu aprūpi. Šodien darbā ir atgriezušies arī pēdējie darbinieki, kuriem bija darba nespēja saslimšanas ar Covid-19 dēļ. Jaunus klientus centrā patlaban neuzņemam," sacīja Inķēna.

Uz jautājumu par to, kā Covid-19 ir iekļuvis aprūpes centrā, vadītāja atzina, ka ar Covid-19 saslimusi viena no darbiniecēm, kurai sākumā nav bijuši slimības simptomi. "Manuprāt, valstī vajadzētu noteikt, ka sociālās aprūpes centros strādājošiem darbiniekiem Covid-19 testu veic ārpus rindas. Mūsu gadījumā pagāja teju vesela nedēļa, kamēr darbinieks veica testu un mēs saņēmām informāciju par to, ka ir konstatēta saslimšana un jāveic visu darbinieku un klientu testēšana," pieredzē dalījās Inķēna.

Tagad gan situācija esot uzlabojusies un aprūpes centra darbiniekiem būšot iespēja veikt testus reizi nedēļā, piebilda iestāde vadītāja.

Viņa atzina, ka darbiniekiem bijis ļoti grūti, jo bijis jāstrādā saslimušo kolēģu vietā. Laimīgā kārtā medicīnas personāls, kam lūguši vissmagākajā brīdī palīdzēt, nesaslimis. Inķēna piebilda, ka grūtības sagādā tas, ka vecajiem ļaudīm gribas aiziet ciemos vienam pie otra uz citu istabu, lai arī tas viņiem ir aizliegts infekcijas izplatības ierobežošanai. "Darbinieku ir tik, cik ir, un katram klientam darbinieku klāt pielikt nevaram," sacīja vadītāja.

Centrs esot nodrošināts pietiekamā daudzumā ar visiem nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem.

Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits Varakļānu novadā ir 10 cilvēki.

Kā vēstīts, saslimšana ar Covid-19 "Varakļānu veselības aprūpes centrā" tika konstatēta novembra otrajā pusē, kad centrā saslima teju visi klienti un darbinieki.