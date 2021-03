VARAM rosina pārbaudīt iespējamu interešu konfliktu Ozolnieku novada iepirkumā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) Ozolnieku novada pašvaldībai pieprasījusi informāciju par veikto iepirkuma procedūru par Upes ielas posma pārbūvi un vērsusies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) ar aicinājumu veikt pārbaudi Ozolnieku novada pašvaldībā, portālu "Delfi" informēja ministrijā.

Iepriekš masu saziņas līdzekļos izskanējusi informācija par Ozolnieku novada pašvaldības rīkoto iepirkuma procedūras par Upes ielas posma pārbūvi uzvarētāju SIA "Dreamway", kuras īpašniece ir Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja dzīvesbiedre.

Līdz ar to ministrija vērsusies KNAB ar aicinājumu izvērtēt, vai konkrētajā gadījumā ir saskatāmas interešu konflikta vai koruptīvas darbības pazīmes.

Ozolnieku novada pašvaldībai viena mēneša laikā jāsniedz VARAM informācija par iepirkuma procedūras par Upes ielas posma pārbūvi atbilstību Publisko iepirkumu likumam, skaidrojumu par iepirkumu procedūras pretendenta SIA "Dreamway" izvēles argumentiem un lietderības apsvērumiem, kā arī iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtos līgumus ar uzņēmumu.

Ozolnieku novada pašvaldībai ir piešķirts valsts aizdevums 250 878,57 eiro vērtībā Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai investīciju projektam Upes ielas posma pārbūve Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā.

Pagājušā gada novembrī izsludinātajā konkursā par 1,2 kilometrus garā ceļa posma asfaltēšanu pieteicās seši pretendenti, no kuriem četriem piedāvātās cenas bija no 285 000 līdz 300 000 eiro.

Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate" no Jelgavas ceļu bija gatava asfaltēt par 243 994 eiro plus PVN, taču uzvarēja vietējā kompānija "Dreamway", kas piedāvāja to izdarīt par 243 926 eiro, kas ir tikai par 68 eiro lētāk.

SIA "Dreamway" ir Ozolniekos reģistrēta firma, kas apkārtējiem novadiem nodrošina ceļu uzturēšanas pakalpojumus. Vairāki līgumi bijuši arī Ozolniekos. Kompānijas apgrozījumus pēdējos gadus bijis ap 1,4 miljoniem eiro. Tās īpašniece ir Inga Dambīte Ozoliņa.

Pašvaldības mērs raidījumam "Nekā personīga" atzina, ka uzņēmums pieder viņa dzīvesbiedrei, taču tas esot bijis atklāts konkurss un viņš konkursa izvērtēšanā nepiedaloties, līdz ar to problēmas iepirkuma rezultātā nesaskata. Pašvaldībai ar uzņēmumu sadarbība bijuši jau iepriekš un viss noritējis gludi.