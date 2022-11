Varas maiņa Krievijā ir mazticama, prognozē SAB

Pašlaik varas maiņa Krievijā, tās diktatoram Vladimiram Putinam zaudējot savas pozīcijas veselības iemeslu vai apvērsuma rezultātā, ir maz iespējama, jo Krievijas elite ir daļēji konsolidējusies ap Putinu kā esošās sistēmas garantu, izriet no Satversmes aizsardzības biroja (SAB) ceturtdien publicētā paziņojuma.

Tajā skaidrots, ka kopš šī gada februāra, kad sākās Krievijas neprovocētais iebrukums Ukrainā, dažādos masu medijos arvien biežāk izskan dažādi pieņēmumi un versijas par iespējamām politiskām izmaiņām Krievijas varas sistēmā, paredzot Krievijas prezidenta Vladimira Putina varas zaudēšanu un pat Krievijas ekonomisku un reģionālu sabrukumu.

Birojā norāda, ka Krievijas politiskā sistēma ilgstoši ir bijusi relatīvi stabila. Taču karš Ukrainā, un it īpaši tā ieilgšana un Ukrainas un Rietumvalstu pretestība, ir palielinājusi spriedzi ne tikai sabiedrībā, bet arī politiskajā elitē. Režīms īsteno dažādas taktikas, lai nodrošinātu "status quo" saglabāšanu, taču no tā izriet arī ilgtermiņa riski.

Pašreizējais Krievijas politiskais režīms ir rezultāts vairāk kā 20 gadu ilgai varas konsolidācijai ar izteiktu varas centru Putina personā. Krievijas prezidenta autoritāte esošā režīma ietvaros izriet no amatam piešķirtajām plašajām pilnvarām valsts iekšpolitikā un ārpolitikā, bet arī no Putina lomas, darbojoties kā līdzsvarotājam starp dažādām politiskajām un ekonomiskajām ietekmes un interešu grupām ar mērķi novērst kādas grupas nonākšanu dominējošā pozīcijā. Sistēmu veidojošās ietekmes grupas un to attiecības nav statiskas un tās pārmaiņus var konkurēt vai sadarboties, tai skaitā veidojot koalīcijas, un šādi mainot spējas ietekmēt politiku, skaidro SAB.