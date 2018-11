Vārda latviskošana un privātā dzīve – 'Raihmana lietu' atzīst par nozīmīgu Latvijas judikatūrai

AT pilnībā pievienojās Cilvēktiesību komitejas sniegtajam viedoklim par to, kāds ir no pakta 17. panta izrietošo tiesību uz privāto dzīvi tvērums, tostarp Cilvēktiesību komitejas secinājumiem, ka privātās dzīves ierobežojumam ir jābūt noteiktam ar likumu, tam ir jābūt leģitīmam mērķim un attiecīgajos apstākļos samērīgam.

Vienlaikus, rūpīgi izvērtējot turpmāk norādītos apsvērumus, AT nevarēja pievienoties Cilvēktiesību komitejas veiktajam faktisko apstākļu novērtējumam un ar to saistītajam secinājumam par samērīguma pārkāpumu konkrētajā lietā, izriet no AT Administratīvo lietu departamenta pērnā gada oktobrī pieņemtā sprieduma.

Savā kasācijas sūdzībā par viņam nelabvēlīgo Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, pieteicējs bija norādījis, ka tiesa nepamatoti nav piemērojusi Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 17. pantu, jo, saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Cilvēktiesību komitejas viedoklis atzīstams par pakta autoritatīvu interpretāciju.

Pieteicējs uzskatīja, ka ANO Cilvēktiesību komiteja ir pakta augstākais interpretētājs, bet pakts ir juridiski saistošs, tāpēc viedoklis ir juridisko saistību indikators, savukārt viedokļa noraidīšana – pierādījums tam, ka valsts nelabticīgi izturas pret saistībām saskaņā ar paktu.

Nav noticis privātās dzīves aizskārums

Konkrētajā ietā bija izšķirams jautājums, vai pieteicēja vārda un uzvārda atveide atbilstoši latviešu valodas prasībām ir aizskārusi pieteicēja tiesības uz privāto dzīvi.