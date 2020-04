Vardarbība ģimenēs nedēļas laikā augusi par trešdaļu, bažījas EP

''Šīs dienas un nākamās nedēļas ir īpaši bīstamas sievietēm. Mums visiem izolācijas un karantīnas laikā jāsaskaras ar ievērojamiem psiholoģiskiem izaicinājumiem, tomēr sievietes un dažreiz bērni, kas dzīvo vardarbīgās ģimenēs, sastopas ar īpaši šausminošām pārbaudēm. Mums tagad jāpievērš īpaša uzmanība šim jautājumam un jādara vairāk, lai apturētu vardarbību pret sievietēm," norāda EP Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja Evelīna Rēgnere (S&D, AT). ''Es aicinu visas ES dalībvalstis apņēmīgi risināt šo problēmu un aktīvi izplatīt informāciju par to, kur un kā cietušie var saņemt palīdzību. Ir jāievieš arī vienkārši līdzekļi, kā sazināties ar policiju un to brīdināt, piemēram, ar īsziņas vai tiešsaistes čata starpniecību, un jānosaka "paroles" vārdi sarunās ar ārstiem vai farmaceitiem. Jāizveido vairāk gultasvietu vardarbības upuru krīzes centros un sieviešu patversmēs. Eiropas Savienībai, cik vien iespējams, ir finansiāli jāatbalsta dalībvalstis un jāpalīdz tām komunicēt par šiem pasākumiem ", viņa piebilda. ReklāmaAizvērt ''Covid-19 pandēmija skaudri izgaismo dzimumu nevienlīdzību visās tās formās un veidos. ESAO dati rāda, ka 70% veselības aprūpes darbinieku ir sievietes, lielu daļu no neapmaksāta aprūpes darba veic sievietes, un gaidāmā ekonomiskā krīze sievietes skars daudz smagāk. Mūsu uzdevums ir ilgtermiņā stiprināt sieviešu fizisko un garīgo veselību un viņu ekonomisko neatkarību, arī pēc Covid-19 krīzes beigām. Mēs noteikti neatstāsim Eiropas sievietes vienas," viņa noslēdza.