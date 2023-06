'Vardarbību pret sievietēm provocē upuris' – septiņus gadus vecs pētījums šokē tviteri

57% latviešu piekrīt apgalvojumam, ka vardarbību pret sievietēm biežāk provocē pats upuris – šāda statistika nedēļas nogalē parādījās kādas Lielbritānijas pētnieces "Twitter" kontā, ātri iegūstot arī latviešu lietotāju uzmanību un viedokļus.

Londonas Karaliskās koledžas Starptautiskās attīstības departamenta lektore Alise Evansa piektdienas pēcpusdienā "Twitter" dalījās ar pētījuma datiem par to, kā Eiropas Savienības dalībvalstīs uztver dažādus vardarbības aspektus.

Piemēram, tam, ka vardarbība ģimenē ir privāta lieta un būtu jārisina tikai ģimenes ietvaros, piekrīt 34% bulgāru, kas ir augstākais procents visā ES. Savukārt tam, ka vardarbību pret sievietēm biežāk provocē pats upuris, piekrīt 57% latviešu.

“Violence against women is often provoked by the victim”

28% of Poles agree

57% of Latvians agree pic.twitter.com/w7jyaPOECg

— Alice Evans (@_alice_evans) June 1, 2023