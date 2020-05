VDD jaunā ēka bez kavēšanās jāceļ bijušā velotreka vietā, atzinusi Saeimas komisija

Valsts drošības dienesta (VDD) jaunās ēkas būvniecības atlikšana vai kavēšana pašreizējos drošības apstākļos nav pieļaujama un ēka ir jāceļ noskatītajā vietā Rīgā, bijušā velotreka vietā Brīvības ielā, kas vienīgā atbilst dienesta vajadzībām, šādu nostāju savā atzinumā pauž Saeimas Nacionālās drošības komisija (NDK).

NDK priekšsēdētājs Māris Kučinskis (ZZS) apstiprināja, ka NDK ir sagatavojusi atzinumu, bet to ir publiskojusi Teikas apkaimes biedrības valdes priekšsēdētāja Selīna Vancāne.

Vēl pirms bija zināms, ka bijušā velotreka "Marss" vietā iecerēta VDD ēkas celtniecība, Teikas apkaimes biedrība, tās atbalstītāji un rajona nekustamo īpašumu attīstītāji savāca vairāk nekā 10 000 parakstu, aicinot konkrētajā vietā izveidotu parku. Pēc nelielas vilcināšanās no valsts puses tika atzīts, ka konkrētā vieta ir noskatīta VDD jaunās ēkas celšanai. ŠĪ iemesla dēļ ierosinājumu tika aicināts noraidīt, tomēr jautājuma skatīšana nonāca Saeimā un NDK.

Jau skatot jautājumu komisijā, no valdošo partiju pārstāvju puses pārsvarā izskanēja noraidoša attieksme pret iedzīvotāju ierosinājumu. NDK tagad ir formulējusi atzinumu uz sešām lapām, kurā rekomendē turpināt VDD ēkas būvēšanas darbus atbilstoši saskaņotajam būvprojektam. Atzinumā pausta nostāja, ka ēka ir nepieciešama, jo VDD spējas pilnvērtīgi reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem ir viens no valsts nacionālās drošības stūrakmeņiem, no kā atkarīga gan visas valsts, gan atsevišķi katra iedzīvotāja drošība.

Komisija aicina Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu paredzēt labiekārtotas sporta un atpūtas vietas ierīkošanu teritorijā pie Rīgas 45. vidusskolas.

Parlamentārieši apgalvo, ka "izprot un respektē" pilsoņu iniciatīvā paustās bažas par Teikas apkaimē trūkstošu kvalitatīvu publisku ārtelpu.

NDK rekomendē Rīgas domei un Pilsētas attīstības departamentam turpmāk pievērst lielāku uzmanību Rīgas pilsētas teritorijas plānošanas procesam, veicinot sabiedrības līdzdalību pirms teritorijas zonējuma detalizācijas. "Nepieciešams veicināt sabiedrības līdzdalību pašvaldības teritorijas plānošanas procesā, savlaicīgi uzmanību pievēršot atsevišķi katram teritorijā esošajam zemes gabalam," teikts deputātu pieņemtajā atzinumā.

Nacionālās drošības komisija atzinumā secinājumus apkopojusi 20 punktos, kuros cita starpā apgalvots, ka VDD esošās ēkas nespējot nodrošināt nepieciešamo dienesta attīstību un varot "jau drīzumā kļūt neatbilstošas" Eiropas Savienības un NATO klasificētas informācijas aizsardzības prasībām. Jaunas VDD ēkas būvniecība esot ļoti nozīmīga un neatliekama nacionālās drošības prioritāte laikā, kad valsti apdraud Krievijas īstenotās hibrīdaktivitātes, akcentē deputāti. Sabiedrības aktīvisti gan ir uzsvēruši, ka neiestājas pret jaunas ēkas celšanu VDD vajadzībām, bet gan par konkrētas ārtelpas atvēlēšanu publiskām vajadzībām.

Politiķu skatījumā, VDD ēkas būvniecība esot vairākus gadus rūpīgi izsvērts lēmums. Izvērtējot citus publiski piedāvātos variantus, esot secināts, ka iestādes darbībai nepieciešamajiem kritērijiem atbilstot vienīgi minētā teritorija Rīgā, Brīvības gatvē 207. Komisijā vērš uzmanību, ka, ja esošais projekts tiktu apturēts, tad ēku citā vietā labākajā gadījumā varētu uzbūvēt 2027. gadā. Turklāt projektā jau esot ieguldīti "vairāki miljoni eiro".

Deputāti atzinumā apgalvo, ka līdz apbūves lēmuma pieņemšanai Rīgas dome neesot saņēmusi nevienu iedzīvotāju priekšlikumu attiecībā uz šo zemesgabalu. Savukārt vēlāk no 2700 saņemtajiem priekšlikumiem neviens neesot attiecies uz vietas izmantošanas noteikumu maiņu. Komisijas atzinumā arī norādīts, ka ēkas projekts īpaši pielāgots, lai tiktu saglabāts maksimāli daudz teritorijā esošo koku. Iedzīvotāji gan ir atzīmējuši, ka publiskā apspriešana par apbūves ieceri notika pirms vairāk nekā desmit gadiem, turklāt par citiem apbūves plāniem.

Komisija norāda, ka atzinuma sagatavošanai ir uzklausīti iniciatīvas autori, atbildīgo institūciju pārstāvji un saņemta papildu informācija sarakstē. "Komisija ir veikusi apjomīgu analītisku darbu, kura rezultātā ir izstrādāts atzinums," vēstulē Teikas apkaimes biedrības valdes priekšsēdētājai pauž Kučinskis.

Jau vēstīts, ka Rīgā, bijušā velotreka "Marss" vietā, plānots būvēt jaunu ēku VDD vajadzībām, tādējādi, visticamāk, nebūs lemts piepildīties VEF rajona nekustamo īpašumu attīstītāju un iedzīvotāju iecerei šajā teritorijā izveidot parku.

VDD informēja, ka lēmums par jaunas VDD ēkas celšanu šajā vietā pieņemts 2017. gadā, bet šogad tikšot sākta būvniecība. VDD līdz šim neesot informējis sabiedrību par ieceri, jo neesot bijis tiesīgs publiskot informāciju, lai nepārkāptu likuma "Par valsts noslēpumu" normas. Tomēr tagad, ņemot vērā sabiedrības interesi, pieņemts lēmums deklasificēt daļu informācijas par plānoto VDD attīstības projektu.

Jauna ēka VDD esot nepieciešama, jo pašlaik VDD ir izvietots vairākās ēkās un dienesta rīcībā esošās telpas esot nolietojušās. "Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un aizvien pieaugošos drošības izaicinājumus", VDD pašreizējās telpas tuvākajā nākotnē kļūšot neatbilstošas VDD kā NATO un ES dalībvalsts specdienesta vajadzībām un vairs nespējot "pilnvērtīgi nodrošināt dienesta attīstību". Šī iemesla dēļ dienestam esot nepieciešamas "jaunas, piemērotas telpas, kas ļautu reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem".