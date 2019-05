VDK aģenti nedrīkst atrasties valsts pārvaldes un valsts universitāšu vadībā, norāda ārstu apvienība

Pret Valsts Drošības komitejas (VDK) aģentu, ziņotāju atrašanos valsts pārvaldes un valsts universitāšu vadībā iestājas Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) atklātā vēstulē Latvijas sabiedrībai. Vēstules autori norāda, ka viņu pārstāvēto organizāciju 1947. gadā izveidoja Vācijas bēgļu nometnēs no komunisma terora bēgošie Latvijas ārsti un zobārsti, daudzi no viņiem ir Latvijas Universitātes mācībspēki.

Šo vēstuli sociālā tīkla "Facebook" LĀZA profilā ievietoja Uģis Gruntmanis (attēlā), kurš pārstāv šīs organizācijas valdi.

"Tos, kas ir "čekas maisos", nedrīkst virzīt un atbalstīt valsts, tās uzņēmumu un valsts universitāšu vadībā, jo šajās pozīcijās esošajiem cilvēki ir jābūt ne vien profesionāli labākajiem, bet arī uzticamiem un krietniem," tā atklātā vēstulē raksta LĀZA.

Šī organizācija uzskata, ka "čekas maisu" atvēršana ir novēlots, taču svarīgs solis, lai pārdomātu, kas tika darīts un kā vārdā. Bez pagātnes izvērtēšanas nav iespējams izvairīties no līdzīgām situācijām nākotnē.

Vēstulē arī citēts politoloģes, starptautisko tiesību un diplomātijas ekspertes Vitas Matīsas raksts portālā "lvportals.lv": "Daudzi no tiem, kuru vārdi parādās aģentu kartītēs, izvēlējās sadarboties nevis gados, kad par atteikumu sūtīja uz Sibīriju, bet jau laikos, kad par to nedraudēja nekas vairāk, kā karjeras iespēju ierobežojumi. Proti, tika liegtas, atvainojiet, pašlabuma iespējas. Taču tie, kuri no sadarbības atteicās kādu principu, morālu apsvērumu, vērtību dēļ, no tā reāli cieta. Tagad, ja liekam šos cilvēkus vienā maisā ar pirmajiem, ja nedodam viņiem pat šo mazo morālo uzvaru, kāds gan veidojas vēstījums mūsdienām?".

LĀZA vēstulē raksta, ka atšķirībā no Igaunijas un citām Austrumeiropas valstīm, kuras pēc neatkarības atgūšanas spēja savu politisko un izglītības eliti attīrīt no komunistiskajā sistēmā iesaistītiem darbiniekiem, Latvijā joprojām nav radīti vienlīdzīgi spēles noteikumi, lai godīgiem un izglītotiem nākamās paaudzes cilvēkiem nebūtu jāsacenšas par vietu ar komunistiskajā sistēmā iesaistītajiem.

"Tikai nedaudziem bija drosme un godaprāts, kā profesoram Georgam Andrejevam, iziet lustrāciju. Pašreiz "pieredzes trūkums" un "apstākļu nepārzināšana" nedrīkst būt arguments, jo negodīgā padomju sistēmā balstīta pieredze un metodes ir tieši pretējas tām, ko sagaidām no cilvēkiem, kas noteiks valsts politikas, izglītības, tai skaitā medicīnas izglītības, virzību nākotnē," norāda LĀZA.

Vēstuli parakstījusi LĀZA valde, kurā ir Uģis Gruntmanis (Latvija), Zaiga Alksne-Phillips (ASV), Gundars Katlaps (ASV), Jānis J. Dimants (ASV), Daina Dreimane (ASV), Jānis Tupesis (ASV), Ēriks Niedrītis (ASV), Kamena Kaidaka (Latvija), Juris Lazovskis (Kanāda), Kaspars Tūters (Kanāda), Alda Urtāne (Norvēģija).

"Delfi" jau ziņoja, ka šonedēļ plašu rezonansi mediķu sabiedrībā raisījis nesens notikums, kura epicentrā ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmakoloģijas katedras vadītājas, profesores Santas Purviņas sociālajā tīklā "Facebook" publicētais ieraksts ar klāt pievienotu Valsts drošības komitejas (VDK) aģenta kartītes attēlu, kurā redzams Gunta Baha vārds. Pēc šī ieraksta publicēšana viņa uzaicināta uz augstskolas Ētikas komisiju. Komisijā vērsās RSU prorektors Bahs, kurš uzskata – šajā ierakstā aizskarts viņa gods un cieņa.

Bahs portālam "Delfi" uzsvēra, ka ar VDK nav sadarbojies, un kategoriski noraidīja, ka būtu par kādu ziņojis. Viņš plāno vērsties tiesā, lai apstiprinātu nesadarbošanos ar VDK.