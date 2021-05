'Vecāku alianse': Rosinājums uz trīs nedēļām rīkot klātienes mācības mazākajām klasēm ir grūti saprotams

Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) rosinājums rīkot klātienes mācības mazākajām klasēm uz trīs nedēļām ir grūti saprotams, ņemot vērā, ka bērniem mācību gads drīz noslēgsies, komentēja biedrības "Vecāku alianse" pārstāve Aira Jēkabsone.

Viņa atzīmēja, ka ir grūti saprotami ministres izteikumi par iespējamo pāreju uz klātienes apmācību pēdējās trīs nedēļās pirms vasaras brīvlaika, ņemot vērā, ka saslimšanas rādītāji nav mazinājušies un bērni pusgadu mācās attālināti, kas tika pamatots ar epidemioloģisko situāciju.

"Protams, mēs atbalstām klātienes mācības, bet bez maskām. Bērni ir noguruši no sēdēšanas mājās un pie ierīcēm, un izglītības kvalitāte ir ļoti negatīvi ietekmēta. Ja raugāmies uz kaimiņvalstu pieredzi, redzam, ka Igaunijā skolēni 3. maijā atgriezīsies skolās, un bez maskām," pauda alianses pārstāve, piebilstot, ka reģionos, kuros ir konstatēta visaugstākā saslimstība, sejas maskas publiskās vietās ir jālieto no 12 gadu vecuma.

Viņa atzīmēja, ka jaunākajos pētījumos, kuros apkopots tai skaitā arī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) oficiālais viedoklis par masku lietošanu sabiedrībā, tiek atzīts, ka nav pierādījumu tam, ka masku lietošana ir efektīva cīņai pret Covid-19 izplatību, kā arī minēta virkne negatīvo faktoru masku lietošanai, īpaši bērniem.

Savukārt Veselības ministrijas (VM) apkopotajās atbildēs uz sabiedrības visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par sejas masku valkāšanas ietekmi, tai skaitā, uz sākumskolas skolēnu veselību, ir skaidrots, ka PVO vadlīnijās "Maskas lietošana Covid-19 kontekstā. Pagaidu norādījumi. 2020. gada 1. decembris", kurās jau integrētas Covid-19 otrā viļņa būtiskākās atziņas, iesaka izmantot sejas maskas kā daļu no visaptverošiem profilakses un kontroles pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 slimību izraisošā vīrusa SARS-CoV-2 izplatību.

"Higiēniskās sejas maskas samazina runāšanas, klepošanas vai šķaudīšanas laikā izdalītos siekalu pilienus, krēpas vai elpceļu sekrētu. Tās ierobežo ārējā vidē esošu elpceļu pilienu nonākšanu maskas lietotāja mutes un deguna dobumos. Tomēr maskas negarantē pilnīgu aizsardzību, tādēļ lietojamas kontekstā ar citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Tāpat svarīgi masku lietot pareizi," skaidrots VM sagatavotajā materiālā, kurā norādītas arī atsauces uz zinātniskajiem pētījumiem.

Šajā materiālā arī teikta, ka, pieņemot lēmumu par sejas masku valkāšanu bērniem, ir ņemta vērā citu valstu prakse, kas balstās, piemēram, uz Vācijas Pediatriskās infektoloģijas asociācijas atzinumā pausto par sejas masku ietekmi uz bērnu veselību, kurā kā nepamatotas noraidītas bažas par to, ka sejas maskas valkāšana varētu samazināt skābekļa līmeni asinīs. Arī Latvijas vadošie speciālisti infektoloģijas un epidemioloģijas jomā rekomendē sejas masku valkāšanu, tajā skaitā arī skolēniem. Eksperti uzskata, ka sejas maskas valkāšana nerada negatīvas sekas valkātāja veselībai, tieši pretēji – tā pasargā ne tikai no Covid-19, bet arī no citiem slimību ierosinātājiem un alergēniem, uzsver VM.

Jau ziņots, ka Šuplinska rosināja Ministru kabinetā apsvērt iespēju uz trīs nedēļām visā valstī atļaut klātienes mācības 1.-4.klašu skolēniem, lai viņi varētu apgūt attālināto mācību procesa laikā nesaprasto, pierast pie "skolas ritma" un samazinātu spriedzi vecākiem.

Šuplinska uzsvēra, ka 1.-4.klases skolēni klātienes mācībās varētu piedalīties, ja to atbalsta skolēnu vecāki.