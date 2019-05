Vecdaugavā un Vecāķos traucēta elektroapgāde; pārtraukta elektrovilcienu kustība

AS "Sadales tīkls" informē, ka piektdien pulksten 9:42 reģistrēts vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas bojājums Rīgā, ietekmējot aptuveni 500 klientu elektroapgādi Vecdaugavā - Airu, Atlantijas, Palejas ielā un Vecāķu prospekta apkaimē.

Elektroapgādes traucējumus izraisīja pārtrūcis vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas vads, kas ir nokritis uz dzelzceļa sliedēm, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde strādā, lai atbrīvotu dzelzceļa sliedes no gaisvadu elektrolīnijas vada un atjaunotu klientiem elektroenerģijas piegādi.

Vienlaikus VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pārstāve Ella Pētermane pavēstīja, ka gaisvadu elektrolīnijas vads nokritis uz dzelzceļa sliedēm posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi.

Viņa atzīmēja, ka LDz energodispečers nekavējoties atslēdzis spriegumu LDz kontakttīklā šajā posmā, savukārt avārijas brigādes nekavējoties izbraukušas uz notikuma vietu un, sadarbojoties ar "Sadales tīkls" darbiniekiem, strādā pie bojājumu novēršanas.

Pētermane informēja, ka tuvākās stundas laikā LDz darbinieki plāno noņemt vienu no trim vadiem, kas uzkritis uz LDz kontakttīkla. Līdz ar to šajā līnijā varēs kursēt dīzeļvilcieni. Savukārt trīs stundu laikā "Sadales tīkla" darbinieki kontakttīklu plāno atbrīvot no vēl diviem augstsprieguma vadiem, kuri nav norauti pavisam, bet vēl ir savienoti ar augstsprieguma līniju. Pēc tam būs iespēja atjaunot elektrovilcienu kustību šajā posmā.

Informācija "Pasažieru vilciena" mājaslapā liecina, ka atcelti vilcienu reisi pulksten 10.18 Rīga-Skulte, pulksten 11.19 Rīga-Saulkrasti, pulksten 12.52 Saulkrasti-Rīga, kā arī pulksten 11.43 Skulte-Rīga. Patlaban "Pasažieru vilciens" norīko dīzeļvilcienus, kas kursēs ar nelielu kavējumu.