Vecgada vakarā Austrumu slimnīcā nonāk četri 'pirotehnikas upuri' ar smagām traumām

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā gadumijā nonākuši kopskaitā četri pacienti, kas guvuši nopietnas traumas, savainojoties ar pirotehniku, portālu "Delfi" informēja slimnīcas preses sekretāre Ilga Namniece.

Divi vīrieši guvuši ļoti nopietnus savainojumus, sprāgstot petardei. Vienam vīrietim sadragāta plauksta un gūts ievainojums ar audu defektiem. Ir gūta arī trīs pirkstu traumatiska amputācija. Līdztekus tam pacients guvis arī vēdera priekšējās sienas apdegumus. Otram vīrietim ir sadragāti un amputēti divu pirkstu gali un gūti būtiski plaukstas bojājumi.

Trešais pacients guvis ļoti nopietnus plaukstas un apakšdelma apdegumus, no tuvumā eksplodējušas petardes, informē Namniece. Šis pacients gan atteicies ārstēties stacionārā.

Savukārt viena sieviete guvusi plēstu brūci kājā un dziļus apdegumus no tuvumā eksplodējušas petardes.

Ārsts traumatologs-ortopēds Mārtiņš Tēcis uzsver, ka gadu no gada ārsti brīdina cilvēkus būt īpaši piesardzīgiem, rīkojot uguņošanu pašiem. "Ārsti, protams, nevar vērst sabiedrisko domu saprāta virzienā, aizliedzot individuālu "spridzināšanu". Diemžēl, katru gadu ir bēdīga statistika – cietušajiem neatgriezeniski amputē pirkstus, jo tie vienkārši ir norauti un nav atrodami. Nopietni savainojas un gūst apdegumus. Savainojumi, ko gūst "uguņotāji" atstāj ļoti nopietnas sekas un ietekmē ne tikai cietušā darba spējas, bet arī ģimenes un tuvinieku dzīves," norāda Tēcis.

Arī Ķirurģiskās infekcijas klīnikas Apdegumu centra ārsts traumatologs – ortopēds Andrejs Levins pauž, ka, neskatoties uz ikgadējiem aicinājumiem ievērot piesardzību, katrā gadu mijā ārstu palīdzība nepieciešama cilvēkiem, kas guvuši traumas no pirotehnikas. "Lai gan plašāka sabiedrība katru gadu tiek informēta par piesardzību, lietojot pirotehniku, diemžēl, Apdegumu centrā katru gadu nonāk pacienti, kas neuzmanīgi vai pārgalvīgi rīkojušies ar pirotehniku, vai arī nav turējušies drošā attālumā no sprāgstošiem pirotehnikas izstrādājumiem. Var gadīties gūt savainojumu, apdegumu arī nelaimīgas apstākļu sakritības dēļ. Tādēļ aicinātu cilvēkus neapdraudēt citus un pārējos, būt prātīgiem, atkāpties tālāk no sprādzienu epicentriem," aicina ārsts.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā gadumijā palīdzība tika sniegta 158 cilvēkam – 106 pacienti tika atvesti ar Neatliekamās medicīnas un palīdzības dienesta auto, bet 52 cilvēki ieradās un meklēja palīdzību paši. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, skaitliski tas ir salīdzinoši mazākais pacientu skaits, kam gadumijā tika sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība. Palīdzība dažādu traumu dēļ sniegta 28 pacientiem, informē slimnīcā.

No kopējā pacientu skaita, kas vērsās pēc palīdzības Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā, 68 pacientiem bija nepieciešama tālāka ārstēšanās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros, bet pārējie pēc palīdzības saņemšanas devušies mājās.