Vecumā no 50 līdz 69 gadiem vienu Covid-19 poti saņēmuši vairāk nekā 70% cilvēku

Vecuma grupā no 50 līdz 69 gadiem visos novados vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19 ir saņēmuši vairāk nekā 70% iedzīvotāju, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Zaiga Barvida.

Kā norādīja Barvida, dažos novados gandrīz 90% iedzīvotāju vecumā no 60 līdz 69 gadiem ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19.

Tikmēr straujākais vakcinācijas aptveres kāpums novembra laikā bija vērojams Latgalē, atsevišķās vecuma grupās sasniedzot 12% pieaugumu.

Kopumā visvairāk senioru (vismaz ar vienu devu) vakcinēti Valmieras, Alūksnes, Varakļānu, Mārupes, Smiltenes, Ādažu, Cēsu, Ķekavas un Limbažu novados. Vecuma grupā 60 līdz 69 gadiem visaktīvākie ir Smiltenes un Alūksnes novada seniori – vismaz ar vienu devu tur ir vakcinējušies 89% iedzīvotāju.

Vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem visaugstākie vakcinācijas rādītāji ir Ķekavas un Limbažu novados – vismaz ar vienu devu ir vakcinējušies 85 % iedzīvotāju. Valmieras, Varakļānu un Limbažu novados vairāk nekā 76% iedzīvotāju vecumā no 80 līdz 89 gadiem ir uzsākuši vakcinācijas procesu. Vecuma grupā virs 90 gadiem visaktīvāk vakcīnu pret Covid-19 ir saņēmuši Varakļānu novada iedzīvotāji – 60%.

Kopumā vecuma grupā no 30 līdz 59 gadiem visvairāk vakcīnas pret Covid-19 saņēmuši Mārupes, Ādažu, Alūksnes, Valmieras novadu, Rīgas, Liepājas un Jūrmalas iedzīvotāji. Piemēram, vecumā no 30 līdz 39 gadiem Mārupes novadā vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19 saņēmuši jau 92%, kamēr vidēji valstī – 80%. Vecumā no 40 līdz 49 gadiem – 91% Mārupes iedzīvotāju saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu, kamēr vidēji valstī – 80%.

Arī vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem kopumā ar pirmo devu visvairāk vakcinēto ir Mārupes novadā – 73%, un jau 90% pusaudžu vecumā no 16 līdz 17 gadiem ir uzsākuši vakcināciju pret Covid-19. Augsts jauniešu vakcinācijas rādītājs ir arī Ādažu novadā, kurā vecumā no 18 līdz 29 gadiem ar vismaz vienu devu vakcinēti 84%, kamēr vidēji valstī šajā vecuma posmā – 78%. Pusaudžu un jauniešu vakcinācija visaktīvākā ir Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, kā arī Ādažu, Ķekavas, Ogres un Mārupes novadā, skaidroja Barvida.

Vakcinācijas pakalpojums Latvijā ir bezmaksas, iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties dažādu ražotāju vakcīnas. Vakcinācijas pakalpojumu var saņemt pie ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēs, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros, izbraukuma vakcinācijā mājās (senioriem 70+) un pagaidu vakcinācijas punktos apdzīvotās vietās.

Infografikās ir apkopota informācija par katra novada vakcinācijas aptveri – iedzīvotāji, kas saņēmuši vismaz vienu poti pret Covid-19, dati uz 30. novembri. Tajā redzami rādītāji visās vecuma grupās un vidējais rādītājs katrā novadā. Infografikās ar zaļo krāsu iezīmēti rādītāji, kas ir augstāki par valstī vidējo. Katrā infografikā atrodama informācija arī par vidējo rādītāju valstī konkrētajā vecuma grupā, skaidroja NVD.