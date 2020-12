Vecuma pensijas minimālais apmērs neatbilst Satversmei, nospriež ST

Satversmes tiesa (ST) ceturtdien par Satversmei neatbilstošām atzina normas, kas noteic vecuma pensijas minimālo apmēru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No ST ceturtdien nolasītā sprieduma izriet, ka nav gūti pierādījumi, ka vecuma pensijas aprēķināšanai būtu piemēroti mehānismi, kas saistīti ar ekonomiskajiem, iedzīvotāju ienākumus raksturojošiem rādītājiem. Uz to jau iepriekš vairākkārt ticis norādīts arī valdībai.

ST spriedumā norādīja, ka pensiju saņēmējiem galvenais iztikas avots ir pensijas, turklāt viņu iespējas strādāt ir ierobežotas, tādējādi viņi ir pakļauti dziļas materiālās nenodrošinātības riskam zemo ienākumu dēļ. Tāpat arī ne visi seniori ir tiesīgi saņemt sociālo palīdzību, kas tiem nepieciešama.

Apstrīdētajās normās noteiktais vecuma pensijas minimālais apmērs kopsakarā ar citiem sociālas drošības sistēmas pasākumiem nenodrošina to, ka minimālās vecuma pensijas saņēmējs var dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēka cieņai, kā arī šīm personām nav nodrošināta iespēja izmantot savas sociālās tiesības, spriedumā atzina ST.

ST nosprieda, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 1. un 109. pantam, kas noteic, ka "Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika" un paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Lai gan tiesībsargs Juris Jansons bija lūdzis vērtēt arī šo normu atbilstību Satversmes 91. panta otrajam teikumam, kas ietver diskriminācijas aizlieguma principu. ST, ievērojot to, ka apstrīdētā norma neatbilst abiem iepriekšminētajiem Satversmes pantiem, atzina, ka tās atbilstību šim pantam vērtēt nav nepieciešams.

Ministru kabineta (MK) 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 "Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru" 2. un 3. punkts atzīti par spēkā neesošiem no 2021. gada 1. jūnija.

Savukārt MK 2011. gada 5. decembra noteikumu Nr. 924 "Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru" 2. punkts, 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību" 2. punkts (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim) un MK 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 "Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru" 2. un 3. punkts par spēkā neesošiem atzīti no personu pamattiesību aizskāruma rašanās brīža attiecībā uz personām, kuras savu tiesību aizsardzībai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā vērsušās tiesā un attiecībā uz kurām administratīvais process tiesā vēl nav noslēdzies.

Spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams, tas stājies spēkā sprieduma pasludināšanas brīdī.

Apstrīdētā minimālā aprēķina bāze – 80 eiro un 122 eiro

ST pēc Augstākās tiesas (AT) un tiesībsarga Jura Jansona pieteikuma pērn ierosināja lietu, kurā vērtēja Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 924 "Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru" 2.2. apakšpunkta, 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību" 2.1. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim), kā arī MK 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 "Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru" 2. punkta un 3.2. apakšpunkta atbilstību Satversmei.

Satversmes 1. pants nosaka, ka "Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika", 91. pants noteic, ka "visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas", bet tās 109. pants noteic, ka "ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos."

MK 2011. gada 5. decembra noteikumu Nr. 924 "Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru" 2.2. apakšpunkts noteic, ka "vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, kuram atkarībā no personas uzkrātā apdrošināšanas stāža (pilnos gados) piemērots šāds koeficients: [..] personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 gadiem, –1,3".

MK 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību" 2.1. apakšpunkts nosaka, ka "valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir: 2.1. Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmajā daļā minētajām personām, izņemot personas ar invaliditāti un personas ar invaliditāti kopš bērnības, – 64,03 eiro mēnesī".

MK 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 "Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru" 2. un 3. punkts paredz, ka "2. Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze ir 80 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 122,69 eiro. Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī.

Tāpat apstrīdētās normas paredz, ka minimālās vecuma pensijas apmēru nosaka, minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzei atkarībā no personas apdrošināšanas stāža (pilnos gados), par kuru piešķirta (pārrēķināta) Latvijas Republikas vecuma pensija, piemērojot šādus koeficientus: 3.1. personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 15 gadiem līdz 20 gadiem, – 1,1; 3.2. personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 gadiem, –1,3; 3.3. personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada līdz 40 gadiem, – 1,5; 3.4. personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk, – 1,7.".

AT: 110 eiro pensija neatbilst cilvēka cieņai

AT pieteikumā ST norādīja, ka tās izskatīšanā atrodas administratīvā lietā, kurā pieteicējs iebilst pret viņam aprēķinātās vecuma pensijas apmēru norādot, ka vecuma pensijas apmērs bijis mazāks par valstī noteikto minimālo apmēru, tādēļ Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pieteicējam piešķīra vecuma pensiju, to paaugstinot līdz minimālajam apmēram – 83,24 eiro, bet pēc 2019. gadā veiktās indeksācijas tas esot 110,60 eiro mēnesī, kas nesniedz atbilstošu sociālo nodrošinājumu.

Likumdevējs esot veicis pasākumus Satversmes 109. pantā ietverto tiesību uz sociālo nodrošinājumu īstenošanai, taču pieteicējam piešķirtā vecuma pensija esot acīmredzami nepietiekama cilvēka cienīgas eksistences nodrošināšanai.

Gan MK noteikumu Nr. 924 un Nr. 1605 regulējums, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim, gan no 2020. gada 1. janvāra spēkā esošais MK noteikumu Nr. 579 regulējums, paredz vecuma pensijas minimālo apmēru, kas nesasniedz 40- 50% no patērētāju ienākumu mediānas. Tādējādi valsts neesot izpildījusi pienākumu nodrošināt pieteicējam tiesības uz vecuma pensiju vismaz minimālā apmērā.

Jansons: pazemo cieņu un diskriminē

Jansons ST tiesas sēdē šā gada novembra sākumā sacīja, ka minimālās vecuma pensijas palielinājums par nepilniem 16 eiro 14 gadu laikā nav pietiekams tiem mērķiem, ko valsts iepriekš definējusi. Turklāt apstrīdētās normas neatbilst tādiem principiem kā cilvēka cieņas ievērošana un cilvēka pamattiesību taisnīga nevis deklaratīva ievērošana.