Veiks dienesta pārbaudi saistībā ar traģisko ugunsgrēku sociālās aprūpes centrā Juglā

Labklājības ministrija veiks dienesta pārbaudi saistībā ar traģisko ugunsgrēku sociālās aprūpes centra "Rīga" Juglas filiālē, kur gāja bojā cilvēks.

Rīgā sestdienas vakarā izcēlās ugunsgrēks daudzstāvu ēkā Braila ielā, kur dega viena istaba 20 kvadrātmetru platībā un tajā tika atrasts bojā gājis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Ugunsdzēsēji ziņoja, ka no sadūmotās ēkas ar glābšanas masku palīdzību tika izglābti 32 cilvēki. Savukārt labklājības resors vēstīja, ka no sociālās aprūpes centra izglābti 29 iemītnieki, vairums no kuriem tika pārvesti uz SAC "Rīga" Ezerkrastu filiāli.

"Esmu uzdevusi uzsākt dienesta pārbaudi saistībā ar bojāgājušo iemītnieku un ugunsgrēku, kas izcēlās sestdienas vakarā SAC "Rīga" Juglas filiālē," pēc notikušā paziņojusi labklājības ministre Evika Siliņa (JV).