Veiksmes formula. Kā Latvijas augstskolām iekarot pasaules virsotnes

Arī pats Muižnieks atgriezās. Viņš piecus gadus dzīvoja un strādāja Vācijā, ideālos apstākļos. "Nolēmu, ka nevēlos visu mūžu būt viesstrādnieks, gribu būt noderīgs Latvijai. Atgriezos vadošā pētnieka amatā un pakāpeniski izaugu līdz rektoram. Priecājos, ka tagad man vairs nav jābrauc uz Vāciju tikai tādēļ, ka te nav normālu laboratoriju. Torņakalnā vai Kleistos ir viss, kas nepieciešams mūsdienīgam molekulārajam biologam."

Atcerēties visus: no Jesajas Berlina līdz Sanfrancisko tiltam

Pajautājot amerikānim, kaut visvairāk izglītotajam, ko viņš zina par Rīgas Tehnisko universitāti, viņš vien paraustīs plecus, bet, ja viņam pastāstītu, ka visiem labi zināmo Zelta vārtu tiltu Sanfrancisko projektējis RTU absolvents Leons Moisejevs, sarunbiedra acīs iedegsies patiesa interese par Latviju kopumā un par RTU. Bet pie RTU ieejas nav Zelta vārtu maketa, savukārt no šīs augstskolas nākušo Nobela laureātu portreti izvietoti pieticīgā stūrītī pie rektorāta.

"Var teikt, ka līdz Pirmajam pasaules karam Politehniskais institūts bija pasaules labāko simtniekā, bet tolaik nebija reitingu, augstskolu bija mazāk, pasaule bija cita," stāsta RTU pārstāvis Juris Iljins. "Uz Rīgas Politehnisko institūtu studēt brauca no visas Krievijas impērijas un no Vācijas, šo augstskolu beidza Nobela laureāti un visi slavenie arhitekti, kas būvējuši Rīgas skaistākās ēkas. Reputācija bija ļoti augsta. Un tas ir mūsu atskaites punkts. Diemžēl kopš neatkarības atgūšanas nav bijis nekā pat pietuvināta."

"Mums ir spēcīga amnēzija, provinciālisma kāpināti atmiņas zudumi," uzskata Ķīlis. "Spilgtākais piemērs ir tas, kā LU attiecās pret mūsu lepnumu – pasaulslaveno filozofu Jesaju Berlinu, kas dzimis Rīgā. Jā, tagad mums ir Berlina diena un lekcijas viņam par godu, taču mēs krietni nokavējām, lai saņemtu visas dividendes, ko nes tituls "ģēnija dzimtene". 1997. gadā Stokholmas Ekonomikas augstskolā rīkoju konferenci "Brīvības vērtība" sera Jesajas Berlina piemiņai un gribēju uzaicināt 88 gadus veco filozofu uz dzimteni. Lūdzot palīdzību, vērsos pie viņa kolēģes un sekotājas Ailīnas Kellijas. Viņas atbilde mani šokēja. Izrādās, deviņdesmito gadu sākumā Jesajas Berlina pārstāvji bija Rīgā un piedāvāja LU godināt liberālās filozofijas dibinātāju ar LU goda doktora grādu. Atbildē viņi saņēma aicinājumu nosūtīt Jesajas darbus vērtēšanas komisijai – esot nepieciešams pārskatīt, vai tie atbilst Latvijas Universitātes standartiem."

"Briti pat iedomāties nevarēja, ka Latvijā nezina Jesaju Berlinu. Viņi to uztvēra kā antisemītismu un neturpināja tēmu. Es gribēju traukties uz Oksfordu, atvainoties latviešu valodā (Berlins to saprata, jo bērnībā viņam bija aukle latviete) un lūgt viņa svētību konferencei. Bet, kamēr mēs vienojāmies, Berlins nomira," atceras Ķīlis.

"Ja savulaik ap seru Berlinu attīstītu PR, tas mūsu zinātnes atpazīstamībai dotu grūdienu un piesaistītu naudu gan no Lielbritānijas un ASV, gan no Eiropas sabiedrības. Taču mēs visu palaidām garām," uzskata Ķīlis. "Šis stāsts ir no tās pašas operas, kas saistās ar Marku Rotko ("runā, ka viņš vispār nav latviešu mākslinieks") un Mihailu Tālu ("ne gluži latviešu šahists"). Ir arī nesenāks piemērs. Kanādā dzīvo kāds vēsturnieks, ko pazīst visā pasaulē, – Modris Ekšteins. Latvietis, kurš publicē spēcīgus darbus angļu valodā. Taču Latvijā viņu zina retais. Mums vispār ir ļoti provinciāla attieksme pret augstākā līmeņa lēmumu pieņemšanu. Un tas steidzami jāmaina."

Pasaki, kāds tev ir "hiršs", un tev pateiks, kāds zinātnieks tu esi

Vēl viens mājasdarbs, kas jāizpilda Latvijas augstskolām, ir saistīts ar vienu no galvenajiem rādītājiem, kas tiek ņemts vērā pasaules reitingos, – Hirša indeksu (h-index). Tas rāda, cik aktīvi starptautiskos zinātnes žurnālos tiek citētas zinātnieku publikācijas. Šajā jomā Latvija ar panākumiem lepoties nevar.

"Svarīgi ir nevis vienkārši publicēties, bet iekļūt tieši tajās datubāzēs, kurās skatās reitingu veidotāji, ievērojot visas nianses," skaidro Muižnieks. "Piemēram, LU Cietvielu fizikas institūtā strādā Latvijas citētākais profesors Linards Skuja. Viņa zinātniskā publikācija par jauna optiskā materiāla radīšanu citēta vairāk nekā 1900 reižu. Tomēr ar to nepietiek, reitingam svarīgs ir Hirša indekss, t.i., lai maksimāls rakstu skaits tiktu citēts pēc iespējas vairāk reižu."

"LU augstākais Hirša indekss ir 34 (tas ir pat augstāks nekā vidējais Tartu) – slavenajam kardiologam Andrejam Ērglim. Pēdējā laikā parādījusies vesela sistēma, kā "pareizi" gatavot publikācijas, lai paaugstinātu Hirša indeksu. Tie drīzāk jau ir mārketinga triki, nevis zinātne," stāsta Muižnieks.

RTU augstākais Hirša indekss (35) ir profesoram Kārlim Grosam, Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadītājam. Bet, kā norāda Iljins, augstskolai kopumā trūkst pasaules līmeņa zinātnes sasniegumu un publikāciju, ko aktīvi citētu citi zinātnieki. "Mēs esam spēcīgi vien dažās atsevišķās nozarēs," teic RTU pārstāvis. "Labākos noturēt neizdodas naudas dēļ. Latvijā paliek vai nu lieli entuziasti, vai zinātnieki, kas nav tik konkurētspējīgi kā mūsu kaimiņi. Pasaules vadošajiem zinātniekiem "hiršs" ir simtos. Kad rīkojām Pasaules Kultūras padomes balvu pasniegšanas ceremoniju, pie mums atbrauca fiziķis no Prinstonas Universitātes. Viņa indekss bija augstāks nekā visiem Latvijas profesoriem kopā."

RSU rektors Aigars Pētersons piebilst, ka atšķirībā no Igaunijas Latvijai pagaidām nav izdevies attīstīt savus zinātniskos izdevumus ar augstu citējamības indeksu: "Lai šādus izdevumus izdotu, nepieciešams publicēties angļu valodā, jābūt starptautiskai redkolēģijai un izdevumam jāiznāk regulāri vairākus gadus pēc kārtas. Arī Latvijā ir izcili izdevumi un izcili zinātnieki, taču to skaitam vajadzētu būt lielākam."

Naudas nav, bet turieties!

Visi "Delfu" uzrunātie eksperti runā par to, ka Latvijā zinātnei nepietiek naudas. Izglītības ministrijas pārstāvis Jānis Paiders atzīst, ka, neraugoties uz nopietno augstskolu finansējuma reformu 2015. gadā, ar zinātnei piešķirto naudu procentos no IKP 2017. gadā Latvija bija pirmspēdējā vietā ES. Finansējums līdz šim brīdim nav atgriezies pat pirmskrīzes līmenī.

Iljins stāsta, ka par studējošajiem valsts piešķir mazāk naudas nekā par skolēniem. Viena bakalaura mācīšanai tiek izdalīti 1459 eiro gadā, vidējie tēriņi uz skolēnu Rīgā – 2025 eiro. Tajā nav loģikas, jo augstākajai izglītībai a priori būtu jābūt sarežģītākai un dziļākai. ""Top 500" ir reāls RTU mērķis. Lai to sasniegtu, nepieciešams lielāks finansējums," apgalvo Iljins. "Nešķaidīt to pa visām sīkajām un neefektīvajām augstskolām, bet investēt pirmajā trijniekā, attīstīt to. Pārējās augstskolas programmu izstrādē var sadarboties ar šo trijnieku, jo īpaši – reģionālās augstskolas, kuru uzdevums ir gatavot speciālistus konkrēta reģiona un turienes uzņēmumu vajadzībām. Zinātniskie institūti un koledžas arī jāintegrē augstskolās, un jāveido ciešāka sadarbība."

Par kādām summām ir runa? ""Top 200" – tie ir miljardi," teic Iljins. "Piemēram, Masačūsetsas Universitātes, kurā ir 12 tūkstoši studējošo (RTU – 15 tūkstoši), budžets ir 3 miljardi eiro, tā ir trešdaļa no Latvijas IKP. Katra studenta mācīšanai tērē vairākus miljonus. Summā ir līdzekļi no zinātnes, līgumi ar dažādiem uzņēmumiem un militārās rūpniecības kompleksa pasūtījumi. Zemākās reitinga pozīcijās naudas un rezultāta korelācija vairs nav tik izteikta, tur svarīgākais ir tas, ko tu vari izdarīt, kāda ir tava pieredze, cik labs un efektīvs tu esi, kāda ir vadība, profesori, kādi Nobela laureāti ir beiguši tavu augstskolu utt. Lai iekļūtu pirmajos piecos simtos, nepieciešams 300–400 miljonu budžets. Tartu Universitāte ar 150 miljonu budžetu iekļuvusi trīssimtā. Ja izvēlamies to kā piemēru, tad RTU nepieciešami vēl vismaz 60–70 miljoni eiro."

"Ja reitingos vērtētu, cik punktu augstskola saņemtu par ieguldītās naudas vienību, LU noteikti būtu pirmajā simtniekā," ir pārliecināts Muižnieks. "Tartu ir trīsreiz vairāk naudas, bet viņi ir "Top 400", kamēr mēs – "Top 800". Ar visu mūsu efektivitāti mums vienkārši ir sasietas rokas. Mūsu profesoru maksimālās algas par pilnu pedagoģiskā un zinātniskā darba slodzi (vairāk nekā 40 stundas nedēļā) nepārsniedz 2,5 tūkstošus eiro mēnesī. Un tas ir tikai pie nosacījuma, ka ir veiksmīgi projekti un pietiekams studentu skaits. Šāda līmeņa profesors Vācijā garantēti saņemtu 6000 eiro. Arī Tartu var piedāvāt daudz vairāk nekā mēs, tādēļ mūsējie turp arī brauc."

"Vēl viens jautājums – vai ir pareizi radīt finanšu instrumentus ārvalstu viespasniedzēju piesaistei, ja savējiem nepietiek naudas? Mani satrauc vietējo zinātnieku materiālā nestabilitāte. 2018. gada pirmajā pusē tie, kam nepaveicās piedalīties valsts pētnieciskajās programmās un Eiropas projektos, saņēma nedaudz vairāk par minimālo algu. Tas ir viss, ko varam izspiest no pamatfinansējuma," apgalvo Muižnieks.

Pētersons piedāvā valstij aktīvāk ieguldīt perspektīvās un Latvijai svarīgās nozarēs – medicīnā un sabiedrības veselībā. RSU kapacitāte ļauj attīstīt šos virzienus lielākos apjomos. Tomēr bez naudas to neizdarīt: "Jāveicina arī jauno studentu plašāka iesaiste pētniecībā, veidojot studentu inkubatorus, hakatonus, studentu starpaugstskolu grantus u. tml."

Ķīlis nav noskaņots uz kompromisiem: "Kā bijušais ministrs teikšu, ka mūsu augstākajā un vidējā izglītībā bezjēdzīgi grozās ļoti pieklājīgas summas. Un lai mūsu gudrie prāti nečīkst, ka par šo naudu ir izdarījuši visu iespējamo, lai neprasa 20 reizes vairāk! Es tādus prasītājus uzreiz sūtītu pensijā. Pirms prasīt vēl, ir jāizveido jaudīga motivācijas sistēma un procesu organizācija – par to naudu, kas jau ir. Šobrīd mūsu rektori jau paši sākuši runāt par to, ka vajadzētu samazināt augstskolu skaitu. Pirms sešiem gadiem, kad es izkustināju šo tēmu, viņi tūlīt pieprasīja manu demisiju."

Ķīlis joprojām uzstāj uz savu ideju apvienot valsts zinātnisko vidi un atstāt, lielākais, trīs četras lielās augstskolas. "Vispareizāk veidota ir RSU. Saglabājam. Pārējās augstskolas, tādas kā lauksaimniecības, RTU un pārējās, apvienojam zem LU, veidojot Latvijas Centrālo universitāti. Arī privātās un reģionālās augstskolas var kļūt par daļu no konsorcija, brīvā lidojumā tām neizdzīvot. Kā variants – lielas ārvalstu augstskolas varētu nopirkt atsevišķas privātās augstskolas, lai izveidotu filiāles ar savu nosaukumu. Laikā, kad es biju ministrs, šāda veida interese bija. Bet pēc "Brexit" bija runas, ka britu augstskolu studenti daļu studiju laika varētu pavadīt Latvijā."

"Lielajām augstskolām, kurās apgūst akadēmiskās zināšanas, jākļūst par daļu no konsorcija – bakalaura un maģistrantūras līmenī vispārējie uzdevumi jāpilda ne tikai kopā ar citām augstskolām, bet arī zinātniskajiem institūtiem un citām struktūrām, kam nav tiešas saistības ar augstāko izglītību," teic Ķīlis. "Piemēram, Latvijā ir universitātes klīnikas, kuru resursus un datubāzes augstskolas drīkst izmantot. To pašu varētu darīt ar donoru centru, kadastru utt. Tieši tādi sadarbības projekti varētu dot praktisku rezultātu, ko ir jēga valstij finansēt. Tādu ceļu gājusi Parīzes Dienvidu universitāte (Université Paris-Sud), kas apvienojusi vairākas augstskolas un citas akadēmiskās struktūras."

Latvijas Universitāte tieši šobrīd piedzīvo "augšanas problēmas". 2015. gadā augstskolai pievienoja sešus pētnieciskos institūtus. Perspektīvā tas ir labi, taču šo institūtu zinātnieku publikācijas, kas bijušas pirms pievienošanās, formāli LU reitingu neietekmē. 2017. gadā ar lielu troksni LU pievienoja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu (RPIVA). Tajā, tāpat kā divās medicīnas koledžās, akadēmiskais personāls ir liels, bet publikāciju maz.

LU budžets ir ap 80 miljoniem eiro. 2017. gadā augstskola no valsts saņēma tikai 25,5 miljonus eiro un, kad valdība strauji samazināja budžeta vietu skaitu sociālajās zinātnēs, šo summu nosargāja ar lielām grūtībām. "Labi, ka tieši tad Iekšlietu ministrija pasūtīja un apmaksāja finanšu analītiķu izglītību," priecājas Muižnieks. "Vairums pārmaiņu sākotnēji nenāk par labu reitingiem. Taču perspektīvā viss optimizējas un atmaksājas."

Gudrs bizness un zinātnes sadarbība ar dzīvi

Trīs galveno Latvijas augstskolu pārstāvji apgalvo, ka šobrīd absolventiem nav problēmu ar darbu. Beidzot Latvijas Universitāti, darbu atrod 96% absolventu. RTU inženierus un RSU mediķus darba devēji cenšas nopirkt vēl krietni pirms diploma iegūšanas, turklāt labākos studentus "medī" visa Skandināvija.

Svarīgs rādītājs pasaules reitingam – cik naudas augstskola spējusi nopelnīt industrijā. Protams, ņemot vērā ražošanas attīstību valstī kopumā. Latvija nevar sacensties ar ASV un Zviedriju. "Šī ir RTU stiprā puse. 2017. gadā pēc šī rādītāja mēs bijām starp 500 labākajām augstskolām pasaulē," vēsta Iljins. "Tāpat reitingiem ļoti svarīga ir augstskolas reputācija darba devēju acīs. Šajā ziņā Latvijas augstskolām starptautiskā atpazīstamība nav pārāk liela."

Arī LU izvēlējusies virzienu "ciešs kontakts ar biznesu". "Latvijas "Skype" lomu LU pilda inovāciju centrs "Mikrotīkls", kuru dibinājis mūsu absolvents (turīgākais cilvēks Latvijā Arnis Riekstiņš – red. piez.)," saka Muižnieks. "Ir vērienīgi projekti ar starptautiskām un vietējām farmācijas kompānijām – "Grindex" un "Olainfarm". Piemēram, izstrādājam biopiedevas no dabas vielām. Klīniskās, profilaktiskās un reģeneratīvās medicīnas jomā sadarbojamies ar biobanku un slimnīcām."

"Perspektīvas saskatu daudzprofilu projektos, kas apvieno lielas datubāzes, IT speciālistus, sociālās zinības, ekonomistus," stāsta Muižnieks. "Mūsu partneri ir Latvijas uzņēmumi "Latvijas Valsts meži", "Latvenergo", "Sidrabe", "GroGlass"... Tā kā lieliem uzņēmumiem mēdz būt grūtības uzticēties mazpazīstamiem zinātniekiem, mums izdevies vienoties par pasūtījumiem caur Hannoveres Universitāti. Piemēram, no "Siltronic", kas audzē silīcija kristālus elektrorūpnīcām."

Muižnieks lepojas ar LU Cietvielu fizikas institūta pērn izcīnīto Eiropas projektu, kas ir vērienīgākais Baltijas valstīs pēdējo gadu gaitā. Lai ilustrētu, kā ieguldījumi zinātnē var atnest naudu valstij, LU rektors stāsta: "Mūsu Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtam bija līgumdarbs ar "Eko ostu" par specifisku mikrobu celmu iegūšanu, kas noteiktos laikapstākļos varētu atrisināt naftas piesārņojuma problēmu. Līguma izpilde maksāja 20 000 eiro. Ventspils rīkoja iepirkuma procesu. Latvijas uzņēmums piedāvāja cenu, kas bija par pusotru miljonu zemāka nekā ārvalstu kompānijai. Izaudzējām un pārdevām mikrobus par pusmiljonu. Tātad valsts investētie 20 tūkstoši eiro Latvijas ekonomiku sasildīja par diviem miljoniem. Tāds arī ir universitātes uzdevums."

Vairāk ārzemnieku – studentu un profesoru

Pēdējos gadus par Eiropas fondu naudu Latvijas augstskolām izdevies ievērojami uzlabot savu infrastruktūru un tehnisko aprīkojumu. Ko vērta ir viena jaunā Latvijas Universitātes ēka Torņakalnā, kurā ir mūsdienīgas telpas un laboratorijas! Aktīva būvniecība notiek arī jaunajā RTU kampusā Ķīpsalā. Šādiem projektiem būtu jāpiesaista arī ārvalstu studenti.

"RTU ārvalstu studentu skaits jau pārsniedz 15 procentus. Vidējais rādītājs Eiropā ir 10 procenti," vēsta Iljins. "Ir grūti konkurēt ar slavenām kanādiešu un britu augstskolām. Mums ir daudz studentu no Indijas, arī no Uzbekistānas, Kazahstānas, Azerbaidžānas, Francijas, Vācijas, Spānijas, Latīņamerikas, Dienvidkorejas..."