Vējonis Saeimā iesniegs iniciatīvu par nepilsoņu bērniem

Ceturtdien, 21. martā, Saeimā tiks iesniegta iniciatīva par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem, pēc tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Kā iepriekš norādīja Vējonis, tiks sagatavots līdzīgs priekšlikums, kāds tika iesniegts 12.Saeimai, kā arī tiks precizēti pamatojumi, savukārt tad tā būs Saeimā pārstāvēto politisko partiju izšķiršanās, vai šo iniciatīvu atbalstīt.

Vējonis iepriekš skaidroja, ka iniciatīvu iesniegs atkārtoti, ar cerību, ka jaunais parlaments domās citādāk, uzsverot, ka ir jāpieliek punkts šim jautājumam.

"Turpināt to, ka valstī ir šāda nepilsoņu institūcija, nav pareizi, un kādā brīdī tam ir jāpieliek punkts. Bērniem, kas piedzimst Latvijā, jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Ja vecāki tomēr vēlētos atteikties no Latvijas pilsonības, tad lai viņi raksta iesniegumu un izvēlas to valsti, kuras pilsonību viņi tiešām vēlas," pērn minēja prezidents.

Vējoņa iniciatīvu konceptuāli atbalsta partiju apvienība "Jaunā Vienotība", savukārt "Attīstībai/Par!" šo ieceri atbalstīšot "stingri".

Tikmēr nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) balsos pret Valsts prezidenta iniciatīvu par automātisku pilsonības piešķiršanu Latvijā dzimušiem nepilsoņu bērniem, bet Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) vēl tikai lems par nostāju.

Partijas "Saskaņa" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs iepriekš minēja, ka nerunās par šo jautājumu hipotētiski, kamēr šādas izmaiņas nav oficiāli piedāvātas.

Atbalstu Vējoņa iniciatīvai paudis Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) augstais komisārs mazākumtautību jautājumos Lamberto Dzanjers.

Pieņemt šādu kārtību aicinājusi arī Eiropas Padomes Komisija pret rasismu un neiecietību. Tā savā ziņojumā kā vienu no izvirzītajām prioritātēm Latvijai minējusi paredzēt automātisku Latvijas pilsonības piešķiršanu nepilsoņu dzimušiem bērniem.

12.Saeima pērn septembrī noraidīja Vējoņa iesniegto likumprojektu par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem.

Iniciatīva paredzēja vairs nepiešķirt nepilsoņu statusu bērniem, kuri dzimuši Latvijā pēc 2018.gada 1.jūnija. Likumprojekta anotācijā bija norādīts, ka tā pieņemšana veicinās saliedētas un uz Latvijas tautas kopīgajām vērtībām balstītas Latvijas sabiedrības turpmāku attīstību.