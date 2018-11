Vējonis valdību veidot aicinās Pabriku vai Gobzemu; personas no malas vēl nemeklēs

Pašreizējā izvēle, kam uzticēt valdības veidošanu, sākotnēji notiks starp "KPV LV" premjerministra amata kandidātu Aldi Gobzemu un "Attīstībai/Par!" Ministru prezidenta amata kandidātu Arti Pabriku un šobrīd netiek izskatīta iespēja šo uzdevumu uzticēt kādam kandidātam no malas, piektdien intervijā "Latvijas Televīzijas" rīta raidījumā "Rīta Panorāma" apstiprināja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Runājot par Jaunās konservatīvās partijas (JKP) līdera Jāņa Bordāna neizdevušos mēģinājumu izveidot Ministru kabinetu, Vējonis sacīja, ka cēloni viņam esot grūti pateikt. Kā vienu no problēmām, valsts pirmā amatpersona minēja faktu, ka visas trīs partijas - "Attīstībai/Par!", "KPV LV" un JKP – ir jaunas un tām nav tik lielas politiskās pieredzes un ļoti pietrūkst iemaņas, kā runāt ar citām partijām. Otra problēma ir tā, ka neviens negrib piekāpties, izvēles izdarīšanu atstājot Valsts prezidentam. Vējonis uzsvēra, ka izvēli izdarījis, Bordānam nav izdevies izveidot valdību, tā kā process turpināsies pēc valsts svētkiem.

"Es ceru, ka partijas ir atbildīgas un jebkuras sarunas ir nopietnas. Es ceru, ka tā nav spēlēšanās ar Latvijas valsti, spēlēšanās ar to, vai izveidos, vai neizveidos valdību," sacīja Vējonis, atbildot uz jautājumu, vai viņam liekas, ka sarunās iesaistītās partijas uzvedas godprātīgi šajā procesā.

Vaicāts par publiskā telpā virmojošajām baumām par ārkārtas vēlēšanām, Vējonis stingri atbildēja, ka viņa "darbu plānā nav scenārija par ārkārtas vēlēšanām". Viņš atzina, ka Saeimā ievēlētas septiņas partijas, kas rada sadrumstalotību. Sarunas par koalīcijas veidošanu notiek sešu partiju ietvarā, jo visas puses atzinušas, ka ar partiju "Saskaņa" sadarbību neredz. Visas sešas partijas ir izvirzījušas savu premjera amata kandidātu, tā kā ir iespēja izvēlēties, atzina Vējonis. Valsts prezidents gan arī norādīja, ka, piedaloties vēlēšanās, vēlētājs ir izteicis vēlmi, lai vecās partijas nomaina jaunās partijas.

Līdz ar to sākotnējā izvēle krita uz jauno partiju premjera amata kandidātiem, kas varētu izveidot koalīciju. "Partijas ir trīs, viens kandidāts atsaucis kandidatūru un es attiecīgi esmu parakstījis rīkojumu, ka mans aicinājums ir atsaukts. Pašreizējā izvēle sākotnēji notiks starp Gobzema kungu un Pabrika kungu," noteica Vējonis. Vaicāts, vai nebūs trešā kandidāta no malas, Vējonis atbildēja: "Nekādā gadījumā." Viņš vēlreiz uzsvēra, ka vēlētāji ir parādījuši savu izvēli, līdz ar to viņš devis laiku vēl līdz nākamajai otrdienai, lai partijas un to pārstāvji svētkus var izmantot savām neformālajām sarunām.

Vējonis pauda, ka jaunās politikas pārstāvis vairāk būtu Gobzems, jo pirmo reizi ir ienācis politikā. Savukārt Pabrika pieredze gan vadot ministrijas, gan redzot kā notiek darbs Ministru kabinetā ir vērtējams pozitīvi. Tas paātrinātu jaunā Ministru kabineta darba uzsākšanu, jo neesot laika gaidīt kamēr "cilvēks iemācās kā to darīt".

Jau ziņots, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis valdības veidošanu lēma uzticēt JKP premjerministra amata kandidātam Bordānam. Bordānam tika dots uzdevums panākt vienošanos par nākamās koalīcijas aprisēm un Saeimas vairākuma atbalstu līdz 21. novembrim.

Tāpat tika norādīts, ka gadījumā, ja līdz 21. novembrim netiks panākta vienošanās par valdību, Valsts prezidents atsauks 7. novembra rīkojumu "Par Ministru kabinetu" un aicinās citu Ministru prezidenta kandidātu veidot valdību.

Bordāns šo trešdien pēc tikšanās ar Vējoni atzina, ka viņa iecerētā valdība pašlaik nav iespējama. Trešdienas priekšpusdienā vairāki potenciālie koalīcijas partneri bija paziņojuši, ka izstājas no JKP līdera vadītajām valdības veidošanas sarunām.

Līdz ar to Valsts prezidents Raimonds Vējonis oficiāli atsaucis JKP līdera Jāņa Bordāna nomināciju Ministru prezidenta amatam.