Vēl spriedīs, kādā termiņā varētu notikt NEPLP priekšsēdētājas atbilstības amatam iespējamā vērtēšana

Atbildīgie politiķi vēl spriedīs, kādā laika posmā varētu notikt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājas Daces Ķezberes atbilstības amatam iespējamā vērtēšana.

Vaicāts par to, kad Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija varētu noslēgt darbu un lemt, vai tālākai izskatīšanai virzīt, piemēram, lēmumprojektu par Ķezberes atbrīvošanu no amata, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV) šodien pēc koalīcijas padomes žurnālistiem pauda, ka to varēs paust pēc jautājuma pārrunāšanas ar tieslietu ministru Jāni Bordānu (JKP) un parlamenta Juridiskās komisijas priekšsēdētāju Jutu Strīķi (JKP).

Kaimiņš skaidroja, ka vispirms nepieciešams uzzināt, cik tālu šajā jautājumā ir tikusi Tieslietu ministrija.

Kā ziņots, Bordāna vēstuli ar ierosinājumu no amata atbrīvot Ķezberi Juridiskā komisija nodevusi Cilvēktiesību komisijai, kuras kompetencē ir jautājumi, kas saistīti ar plašsaziņas līdzekļiem un NEPLP.

Jau vēstīts, ka pavasarī konkursa rezultātā NEPLP nolēma par Latvijas Televīzijas (LTV) valdes priekšsēdētāju apstiprināt farmācijas kompānijas "Olainfarm" mārketinga tirgus datu analītiķi Eināru Gielu, bet par LTV valdes locekli digitālās attīstības un satura jautājumos - XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektori Evu Juhņēviču. Abiem nebija iepriekšējas darba pieredzes medijos. Pēc tam daļā sabiedrības izskanēja iebildumi lielākoties pret Giela kandidatūru. Vēlāk gan viņš, gan Juhņēviča paziņoja, ka atsakās no amatiem LTV valdē.

NEPLP pārstāvji pauduši, ka padome iebilst Bordāna aicinājumam atbrīvot Ķezberi no amata. Ķezbere norāda, ka NEPLP atkārtoti aicina politiķus tā vietā veltīt laiku un resursus reālu problēmu risināšanai, kādas, piemēram, mediju nozarē ir Sabiedrisko mediju likuma izstrāde, katastrofāli mazais sabiedrisko mediju finansējums, nepieciešamība valsts budžeta likumā 2020-2022.gadam iestrādāt budžetu mediju tehnoloģiskai izaugsmei un nodrošinājumam.