Vēlas skaidrāk noteikt robežsarga tiesības pielietot fizisku spēku pret robežpārkāpēju

Iekšlietu ministrija (IeM) sadarbībā ar Valsts robežsardzi ir izstrādājusi grozījumus Valsts robežsardzes likumā, ar kuriem plānots skaidrāk noteikt, ka robežsargs ir tiesīgs pielietot fizisku spēku pret robežpārkāpēju.

IeM izstrādājusi informatīvo ziņojumu par atbilstošāko regulējumu administratīvajās teritorijās pie Latvijas un Baltkrievijas valsts robežas, kā arī Latvijas un Krievijas valsts robežas, kas izstrādāts pēc valdības dota uzdevuma IeM kopīgi ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Aizsardzības ministriju vispusīgi izvērtēt jautājumu par atbilstošāko regulējumu administratīvajās teritorijās pierobežā.

Kopš 2021. gada 10. augusta Latvijas un Baltkrievijas pierobežā ir spēkā ārkārtējā situācija. IeM informācija liecina, ka kopš 2021. gada 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas personas atturētas 7562 gadījumos.

Valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas mēģinājumu skaits uz Latvijas un Baltkrievijas robežas ir mainīgs, proti, sākot ar 2022. gada janvāri līdz martam tika vērota nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumu samazināšanās tendence. No 2022. gada aprīļa līdz jūlijam šādu mēģinājumu skaits bija salīdzinoši zemāks un stabils – robežās no 20 līdz 100 nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumiem mēnesī.

Savukārt kopš 2022. gada 1. augusta ir būtiski palielinājies nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumu skaits, proti, augustā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēts 301 gadījumā, bet decembrī jau – 1053 gadījumos. Arī no Lietuvas un Polijas kompetentajām institūcijām joprojām tiek saņemta informācija par nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumiem no Baltkrievijas puses.

"Baltkrievijas varas iestādes joprojām nenodrošina pienācīgu valsts robežas ar Latvijas apsardzību, kā arī (ir pamats uzskatīt), ka tiek aktīvi veicināta nelikumīga valsts robežas šķērsošana jeb joprojām tiek turpināts, tā dēvētais, hibrīduzbrukums Latvijai, kā arī Šengenas zonas dalībvalstīm kopumā," secina IeM.

Ministrija informē, ka Valsts robežsardzei, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policijai tika paredzētas tiesības izmantot to rīcībā esošos līdzekļus un procedūras, lai atturētu personas no Latvijas un Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas, tostarp pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, lai nekavējoties atgrieztu personu valstī, no kuras tā nelikumīgi šķērsoja valsts robežu.

Lai Valsts robežsardzes pastāvīgajā darba regulējumā precīzi būtu noteiktas starptautiski atzītās tiesības reaģēt uz šā brīža realitātes attīstību nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas ļaunprātīgā izmantošanā, kā arī spēka pielietošanas tiesību atzīšana nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas nepieļaušanai, IeM sadarbībā ar Valsts robežsardzi ir izstrādājusi grozījumus Valsts robežsardzes likumā, paredzot skaidrāk noteikt, ka robežsargs ir tiesīgs pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, lai novērstu valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas mēģinājumu vai nekavējoties novirzītu personu uz valsti, no kuras tā ieradusies nelikumīgi šķērsojot valsts robežu.

Vienlaikus likumprojekts paredz aizliegumu nekavējoties novirzīt personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu uz valsti, no kuras notikusi nelikumīga valsts robežas šķērsošana. Likumprojekta teksts gan nav publiskots, bet IeM informē, ka izmaiņas patlaban tiek iekšēji saskaņotas.

Informatīvajā ziņojumā IeM arī pauž, ka ārkārtējā situācija Latvijas un Baltkrievijas pierobežā būtu saglabājama arī pēc šā gada 10. februāra, to pagarinot uz trim mēnešiem. "Tādējādi tiktu nodrošināta valsts robežas uzraudzība pastiprinātā režīmā atbilstoši reāli pastāvošajai situācijai uz valsts robežas," uzskata ministrijā.

Ārkārtējā situācija izsludināta Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadā, kā arī Daugavpilī.