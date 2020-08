Vēlētāju aktivitāte – 40,60%; līderos 'Attīstībai/Par!'/'Progresīvie' un 'Saskaņa'. Teksta tiešraides arhīvs

Rīgā sestdien norisinājās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas. Vēlēšanām bija iesniegti 15 kandidātu saraksti un uz iekļūšanu Rīgas domē kopumā pretendē 707 kandidāti. Portāls "Delfi" visas dienas garumā sekoja līdzi notikumiem Rīgā.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās būtiski kritusies vēlētāju aktivitāte tajos iecirkņos, kuros 2017. gadā vislielāko atbalstu guva "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" (S/GKR) apvienotais saraksts, bet iecirkņos, kuros S/GKR 2017. gada vēlēšanās bija vismazākais atbalsts, šogad vēlētāju aktivitāte nav ievērojami samazinājusies, liecina aģentūras LETA apkopotie Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati.

https://twitter.com/BaibaStrautmane/status/1299860028233527303?ref_src=twsrc%5Etfw

Saskaitot 8,31% balsstiesīgo balsu, līderos izvirzījies apvienotais "Attīstībai/Par!" un "Progresīvo" saraksts. Tam seko "Saskaņa" un "Jaunā Vienotība", liecina CVK publicētā informācija. Kopumā līdz šim saskaitīts 8,31% procents balsstiesīgo balsu, bet vēlēšanās piedalījās 40,58% balsstiesīgo, kas nozīmē, ka saskaitīta aptuveni piektā daļa balsu.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/infografika-seko-lidzi-jaunakajiem-rigas-domes-velesanu-rezultatiem.d?id=52420403

CVK mājas lapā tiek publiskotas pirmās saskaitītās balsis. Līdz plkst.2 apkopoti dati par 37 no 156 iecirkņiem. Saskaitītas 35 139 jeb 8,31% balsu.

Politiskā partija "Saskaņa" par 44,38 procentpunktiem zaudējusi atbalstu tās vēsturiski spēcīgākajā iecirknī Rīgas domes vēlēšanās - Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija, ziņo LETA.

https://twitter.com/MStakis/status/1299827306555465728?ref_src=twsrc%5Etfw

Saskaitītas balsis vairākos iecirkņos, kas atradās: Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā, Rīgas 65. vidusskolā un kafejnīcā "Ekspedīcija", liecina CVK pieejamā informācija.

CVK mājaslapā sāk ienākt pirmie vēlēšanu rezultāti.

https://twitter.com/JanisIkstens/status/1299824968369410049?ref_src=twsrc%5Etfw

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās visvairāk iedzīvotāju nobalsojuši Purvciemā, Centrā un Ziepniekkalnā, liecina aģentūras LETA apkopotie Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati. Purvciemā nobalsojuši 16 913 iedzīvotāji jeb 9,86% no kopējā nobalsojušo skaita. Centra apkaimē nobalsojuši 11 754 iedzīvotāji jeb 6,85% no kopējā nobalsojušo skaita, bet Ziepniekkalnā - 11 324 iedzīvotāji jeb 6,6% no kopējā nobalsojušo skaita. Vēl 11 053 iedzīvotāji jeb 6,44% nobalsojuši Imantā, 10 136 iedzīvotāji jeb 5,91% - Ķengaragā, bet 10 131 iedzīvotājs jeb 5,9% - Pļavniekos.

Tehniskas kļūdas gadījumā balsojumā vērtība ir augstāka par formalitātēm, aģentūrai LETA norādījis bijušais Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs Arnis Cimdars. Šo viedokli Cimdars pauda, komentējot gadījumu 97.vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, kur neapzīmogotu aplokšņu dēļ par nederīgām atzīs, iespējams, 300 aploksnes. Viņš atzina, ka nav iepazinies ar visām notikušā detaļām, taču noprot, ka konkrētais gadījums nav bijis ļaunprātīgs, bet gan neuzmanības kļūda.

Vislielākā problēma būs tad, ja nākošā koalīcija strādās tā, kā šobrīd valdībā strādā koalīcijā, LTV sacīja Viktors Valainis (ZZS).

Mēs arī rakstījām savu sarakstu, cilvēkiem jāsāk no baltas lapas. Mēs nedevām nereālus solījumus, mūsu priekšlikumi ir ļoti konkrēti, LTV pauda Tatjana Ždanoka, norādot, ka LKS ir gatava strādāt ar visiem.

Daļa vīlās tajos spēkos, par ko vēlēja līdz šim. Otrā lieta, par ko mums visiem būs jādomā, velēšanas rīkojot vasarā – vasaras nedēļas nogale ir ļoti svarīga, lai iedzīvotāji dotos tur, kur viņi plānoja doties, LTV sacīja Arvils Ašeradens (JV), bilstot, ka arī Covid-19 atstājis iespaidu uz vēlētāju aktivitāti.

Nebija gatavi doties vēlēt! Varbūt šeit vaina arī medijiem – varbūt nesagatavoja tik ļoti cilvēkus vēlēšanām, LTV debatēs teica Tatjana Ždanoka (LKS), pateicoties visiem, kas atdeva savu balsti Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās.

Šī bijusi vēsturiski zemākā aktivitāte pašvaldību vēlēšanās Rīgā kopš 1997. gada.

Vēlēšanu aktivitāte ir apkopota: Balsstiesīgie: 422 681 Nobalsojušie: 171 591 (40,60%).

https://www.delfi.lv/news/national/politics/jaunajam-rigas-meram-butu-janak-no-velesanas-uzvarejusas-partijas-norada-karins.d?id=52420495

Zemā vēlēšanu aktivitāte Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās varētu būt saistīta ar to, ka daļa krieviski runājošo rīdzinieku neaizgāja vēlēt, šādu viedokli aģentūrai LETA pauda partijas "Gods kalpot Rīgai" mēra amata kandidāts Oļegs Burovs. Viņš stāstīja, ka viņu sarūgtina pārāk zemā iedzīvotāju aktivitāte, uzsverot, ka vēlēšanu iecirkņi bija gandrīz tukši.

Institūcijas vēlēšanu dienu vērtē mierīgi, jo tā aizvadīta bez būtiskiem pārkāpumiem. https://www.delfi.lv/news/national/politics/velesanu-diena-aizvadita-bez-butiskiem-parkapumiem-zino-vdd-un-knab.d?id=52420465

https://www.delfi.lv/news/national/politics/ja-veletaju-skaits-parsniegtu-80-tad-gan-vajadzetu-pakausi-kasit-spriez-soctiklotaji.d?id=52420427

“To, ka viņa (vēlētāju aktivitāte – red.) ir tik zema, tas ir arī man mazliet pārsteigums,” LTV sacīja sociologs Arnis Kaktiņš.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-un-video-ka-rigas-domes-velesanu-rezultatus-sagaida-politiskie-speki.d?id=52420381

Partija "Saskaņa" izplatījusi paziņojumu medijiem: "Mēs esam gatavi par vēlētājiem dotajiem solījumiem cīnīties gan pozīcijā, gan opozīcijā. Pirmajā gadījumā jebkuram iespējamam partnerim jārēķinās, ka mēs no solītā neatkāpsimies "koalīcijas stabilitātes vārdā", kā to pašlaik ik uz soļa dara valdības koalīcijas partijas. Ja paliksim ārpus varas - būsim principiāla, organizēta un zinoša opozīcija. Mēs neļausim paklusām noārdīt to sociālā atbalsta sistēmu, kura rīdziniekiem radīta pēdējo desmit gadu laikā. Neatkarīgi no vēlēšanu rezultāta, mēs nekad nebūsim opozīcijā rīdziniekiem. Mēs atbalstīsim visus lēmumus, kuri nāk par labu pilsētas iedzīvotājiem un atbilst mūsu programmas nostādnēm. Taču visiem "sarkano līniju" vilcējiem un aizkulišu tehnologiem gribam pateikt skaidri un gaiši - mēs neiesaistīsimies nekādā slēptā sadarbībā un neatbalstīsim nevienas amatpersonas ievēlēšanu, ja nebūsim koalīcijas partneri".

Ielūkojies, kā partijas sagaida vēlēšanu rezultātus:

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijas direktors Romans Alijevs kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no "Gods kalpot Rīgai" saraksta. https://twitter.com/DelfiLV/status/1299790847404318722

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins aģentūrai LETA minēja, ka likums nosaka, ka ja aploksne ir saplēsta vai bez iecirkņa zīmoga, tad tā uzskatāma par nederīgu. Viņš nemācēja teikt, kāpēc tāda situācija radusies, tomēr skaidroja, ka tas esot "cilvēciskais faktors". Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs uzsvēra, ka tas ir vienīgais šāds konstatētais gadījums, kā arī atzina, ka šai sakarā neko vairs nevar darīt, jo fakts, ka aploksnes nav apzīmogotas tika konstatēts par vēlu.

Esam gatavi veidot sadarbību ar visām partijām, jo mums jau ir pieredze strādāt labējām partijām, LTV atklāja Miroslavs Mirtofanovs (LKS).

https://twitter.com/JurgisLiepnieks/status/1299790337863491586?ref_src=twsrc%5Etfw

“Ja nopietni runā, viss ir ļoti vienkārši. Ja var veidot koalīciju ar 34 un vairāk balsīm - strādāt var, ja mazāk par 32 – strādāt ir ļoti grūti,” LTV lēsa Oļegs Burovs (GKR).

Es joprojām uzskatu, ka fundamentālas pārmaiņas nevar ieviest partijas, kas noveda Rīgu līdz tam, kur viņa ir, LTV pauda Linda Ozola (JKP).

Vēlēšanu iecirknī Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā neapzīmogotu aplokšņu dēļ par nederīgām atzīs, iespējams, 300 aploksnes, ziņo LETA. Iecirknī iedzīvotājiem tika izdalīts vesels iepakojums neapzīmogotu aplokšņu, kuras atzīs par nederīgām, kad sāks skaitīt balsis. Pēc iecirkņa darbinieku paustā, ir aizdomas, ka šo vēstuļu skaits esot 300. Likums nosaka: ja aploksne ir saplēsta vai bez iecirkņa zīmoga, tad tā uzskatāma par nederīgu. CVK vadība pagaidām nemāk teikt, kāpēc tāda situācija radusies.

Esmu priecīgs, man liekas mums izdevies ļoti liels starts. Rīdzinieki ir mūs sadzirdējuši, atbalstu esam saņēmuši,” LTV sacīja Viktors Valainis (ZZS).

“Galvenie pretinieki nebija no citām partijām, tā bija vienaldzība un vilšanās. Esmu pateicīgs tiem, kas nobalsoja,” LTV sacīja Miroslavs Mitrofanovs (LKS).

“Varbūt tas ir mans personīgais zaudējums,” LTV teica nesenais Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR).

“Es uz šiem rezultātiem nepaļautos,” teica Vilnis Ķirsis ("Jaunā Vienotība"). Tāpat viņš piebilda, ka, viņaprāt, tieši “Saskaņa” iepriekšējo vēlētāju skaits ir samazinājies.

"Mēs jūtam milzīgu gandarījumu un pateicību. Īpašu pateicību vēlos teikt visiem, kas strādāja vēlēšanu iecirkņos šajos sarežģītajos apstākļos. Esam priecīgi, ka rīdzinieki ir nobalsojuši par pārmaiņām,” LTV teica Mārtiņš Staķis ("Attīstībai/Par!" un "Progresīvie").

Vēlētāju aptauja: Jaunajā Rīgas domes sasaukumā varētu iekļūt pat astoņi saraksti

Noslēgušās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas; slēgti visi vēlēšanu iecirkņi

https://twitter.com/AivarsPastalnie/status/1299779380617543681?ref_src=twsrc%5Etfw

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vēlēšanu dienā līdz pulksten 21 saņēmis 10 signālus par iespējamiem aģitācijas aizlieguma pārkāpumiem, taču kopumā KNAB savas kompetences ietvaros Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas vērtē kā salīdzinoši mierīgas, portāls "Delfi" noskaidroja KNAB. https://www.delfi.lv/news/national/politics/rigas-domes-arkartas-velesanas-ir-salidzinosi-mierigas-norada-knab.d?id=52420161

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās sestdien visvairāk balsotāju līdz plkst.20 bija 118.vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Rīgas Jauno tehniķu centrā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CKV) publiskotā informācija, ziņo LETA.

https://twitter.com/UGruntmanis/status/1299775350394753027

Valsts drošības dienests (VDD) līdz pulksten 19 ir konstatējis 19 signālus par iespējamiem ar vēlēšanu norisi saistītiem pārkāpumiem, portāls "Delfi" noskaidroja VDD. No visiem saņemtajiem ziņojumiem par iespējamiem pārkāpumiem, 18 gadījumos tas nav apstiprinājies, savukārt vienā gadījumā pārbaude vēl turpinās. https://www.delfi.lv/news/national/politics/vdd-sanemis-19-zinas-par-iespejamu-veletaju-ietekmesanu-bazas-neapstiprinas.d?id=52420103

Vēl viens ieskats piektdien aizvadītajās debatēs. https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/618703455362048

Atgādinām, ka vēlēšanu iecirkņi vēl strādās līdz pulksten 22. Nobalsot var jebkurā vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirkņu sarakstu var atrast šeit.

Neievērojot pašizolāciju, vēlētājs devies balsot. Tas atklājās, kad vēlēšanu iecirkņa komisija devās pie kāda vēlētāja, kurš pašizolācijas dēļ bija pieteicis vēlēšanu no dzīvesvietu. Tiesa, vēlētājs jau bija savu balsti atdevis vēlēšanu iecirknī. Par šo lietu ir uzsākts administratīvais process, portālam "Delfi" apstiprināja Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte.

Ārkārtas vēlēšanās līdz plkst. 20 nobalsojuši kopumā vairāk nekā 138 600 vēlētāju jeb 38,57% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, liecina CVK publiskotā informācija.

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens paredz, ka līdzdalība šajās vēlēšanās nepārsniegs 40%. https://twitter.com/JanisIkstens/status/1299755429430472705

Mēra amata kandidāti no visām partijām nosauc divas lietas, kam nepiekrīt citu kolēģu paustajā diskusiju laikā. https://www.facebook.com/watch/?v=651595728795453

Atgādinām, ka ārkārtas vēlēšanās līdz plkst. 16 nobalsojuši kopumā vairāk nekā 138 600 vēlētāju jeb 32,79% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, liecina CVK publiskotā informācija. https://twitter.com/AukstsGaiss/status/1299753039025393670

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu divos iecirkņos paklūpot, traumas guvušas divas vecāka gada gājuma sievietes, aģentūru LETA informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD). Vienā gadījumā sieviete guva rokas traumu un tika nogādāta slimnīcā. Otrā situācijā seniore guva vieglu galvas traumu un pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas tika nodota jeb palika tuvinieku uzraudzībā.

https://twitter.com/RudolfsGo/status/1299721065812328449?ref_src=twsrc%5Etfw

Valsts drošības dienests (VDD) pārbaudot saņemto informāciju, nav guvis apstiprinājumu par iespējamu prettiesisku vēlētāju ietekmēšanu, aģentūra LETA noskaidroja VDD. Informācija bija saņemta par iespējamu balsu pirkšanu. Dienests turpina darbu, lai nodrošinātu brīvu un demokrātisku Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu norisi.

https://twitter.com/veesumS/status/1299712062688550913?ref_src=twsrc%5Etfw

Virkne vēlētāju izvēli par atbalstāmo sarakstu izdarījuši pēdējā brīdī, atrodoties jau pie iecirkņa vai tajā, novēroja aģentūras LETA, Rīgas Stradiņa universitātes un sabiedrisko mediju īstenotās vēlētāju aptaujas veicēji. Piemēram, kāda sieviete ilgi stāvējusi pie iecirkņa Pļavniekos, domājusi, par ko balsot, teikusi, ka ir apjukusi un viņas balss neko neizšķirot. Galu galā viņa gan izdarījusi izvēli un nobalsojusi.

https://twitter.com/KirilsSolovjovs/status/1299720059405905921?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/pecisk/status/1299722868427837441?ref_src=twsrc%5Etfw

Iespējams, ka vēlēšanās nepiedalīsies tā "Saskaņas" vēlētāju daļa, kas partijā ir vīlusies, komentējot salīdzinoši zemo rīdzinieku aktivitāti Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, aģentūrai LETA pauda Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens. Pēc eksperta paustā, skaidri ir redzams, ka līdzdalība, salīdzinot ar 2017.gada domes vēlēšanām, ir zemāka. Viņa ieskatā, nekas arī neliecina, ka tā varētu uzlaboties un kļūt lielāka. Ikstens pieļāva iespēju, ka daļu cilvēku atbaida lietus, kas sākās pēcpusdienā. Tāpat viņš neizslēdza varbūtību, ka daļa "Saskaņas" vēlētāju uz vēlēšanām neaizies. "Protams, to rādīs vēlēšanu rezultāti un par tiem pagaidām ir pāragri spriest. Manuprāt, "Saskaņas" vēlētāju vidū ir kaut kāds atslābums un neapmierinātība, pat vilšanās," sacīja Ikstens.

https://twitter.com/MartinsLusis/status/1299714116483985409?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-ka-rigas-mera-amata-kandidati-balsoja-velesanu-diena.d?id=52419809

https://twitter.com/JanisIkstens/status/1299711712333983745?ref_src=twsrc%5Etfw

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" Rīgas pašvaldības ārkārtas vēlēšanās nav konstatējis starpgadījumus interneta drošībā, aģentūrai LETA apstiprināja "Cert.lv" pārstāve Līga Besere. Viņa informēja, ka Rīgas pašvaldības ārkārtas vēlēšanas norit bez starpgadījumiem un hakeru aktivitātēm. Tehniskais departaments "tur roku uz pulsa" un seko līdzi drošībai kibertelpā.

https://twitter.com/edvards__/status/1299704819809218562?ref_src=twsrc%5Etfw

Vairāki mēra amata kandidāti sestdien savu balsi Rīgas domes vēlēšanās atdeva, iecirknī nelietojot mutes un deguna aizsegu, novēroja aģentūra LETA. Mutes un deguna aizsegu nelietoja Jaunās konservatīvās partijas mēra amata kandidāte Linda Ozola, kā arī viņas vīrs, ar kuru kopā viņa ieradās vēlēt. Tāpat to nelietoja "Gods kalpot Rīgai" mēra amata kandidāts Oļegs Burovs un "Saskaņas" mēra amata kandidāts Konstantīns Čekušins. Savukārt sejas aizsegu lietoja "Jaunās Vienotības" vēlēšanu saraksta līderis, mēra amata pretendents Vilnis Ķirsis. Sociālajos tīklos ievietotajā nacionālās apvienības Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK video redzams, ka muti un degunu iecirknī bija aizsedzis arī tās kopā ar Latvijas Reģionu apvienību izveidotā saraksta līderis Einārs Cilinskis. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, Centrālā vēlēšanu komisija ir aicinājusi visus vēlētājus lieto mutes un deguna aizsegu. Vienreizlietojamās sejas maskas ir iespēja saņemt arī vēlēšanu iecirknī.

https://twitter.com/Loskutovs/status/1299707678638460929?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mkaprans/status/1299692860078460934?ref_src=twsrc%5Etfw

Savukārt vismazākā aktivitāte bijusi iecirknī Rīgas 65. vidusskolā, kur līdz 16.00 nobalsojuši tikai 8% jeb 151 no 1887 balsstiesīgajiem. Skola atrodas Prūšu ielā Latgales priekšpilsētā.

Visvairāk vēlētāju – 20,43% – līdz pulksten 16 nobalsojuši Rīgas vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā. Tur vēlēšanu dienā pie urnām bijuši 640 no 3132 iecirknī reģistrētajiem balsstiesīgajiem.

https://twitter.com/JanisIkstens/status/1299703022159835140?ref_src=twsrc%5Etfw

Vēlēšanu dienā iecirkņos līdz pulksten 16.00 nobalsojuši 13,56% vēlētāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija. Kopumā, ieskaitot pirms vēlēšanu dienas balsojušos, vēlēšanās līdz sestdienas pēcpusdienai pulksten 16 nobalsojuši 32,79%. Pašvaldību vēlēšanās 2017. gadā Rīgā vēlēšanu dienā līdz pulksten 16 iecirkņos bija nobalsojuši 30,66%. Pieskaitot 15,43% iepriekš balsojušos, uz to brīdi kopskaits bija 46,09%. Kopumā 2017. gada vēlēšanās Rīgā nobalsoja 58,72% balsstiesīgo.

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) saņem neizpratnes pilnus zvanus no rīdziniekiem, kuri nesenās deklarēšanās dēļ nevar piedalīties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, aģentūrai LETA pastāstīja CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa. CVK priekšsēdētāja norādīja, ka aizvien tiek saņemti zvani no iedzīvotājiem, kuri Rīgā deklarēti pēc 31.maija un nav vēlētāju sarakstos. Kā skaidroja Bērziņa, likums nosaka, ka dalībai šajās vēlēšanās iedzīvotājam jābūt deklarētam Rīgā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanām. Daļa šo rīdzinieku esot neizpratnē, kāpēc nav iekļauti vēlētāju sarakstā. CVK pārbaudot katru šādu gadījumu un secinot, ka iedzīvotāji deklarējušies Rīgā pēc 31.maija.

Valsts policija (VP) sākusi vienu administratīvo procesu par gadījumu, kad Ķengaraga apkārtnē iedzīvotājiem dalītas kādas partijas skrejlapas, aģentūru LETA informēja VP. Policija konstatējusi, ka kāda persona minētajā mikrorajonā apkārtnē dalījusi kādas partijas skrejlapas, līdz ar to likumsargi sākuši administratīvo procesu par aģitācijas materiālu izvietošanu. Partijas nosaukumu policija neatklāj.

https://twitter.com/JanisIkstens/status/1299683723428929537?ref_src=twsrc%5Etfw

Iespēju nomainīt reģistrēto vēlēšanu iecirkni Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās līdz pulksten 14.30 izmantojuši 12 848 vēlētāji, aģentūrai LETA pastāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa. Viņa norādīja, ka tie ir apmēram 10% no nobalsojušajiem. Iecirkņa mainīšanas sistēma strādā labi, un problēmas ar tās darbību nav novērotas.

Tā dēvēto latvisko partiju atbalstītāji šajās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās varētu būt mobilizētāki nekā tā dēvēto krievvalodīgo partiju vēlētājs, aģentūrai LETA pastāstīja Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors Ojārs Skudra.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/infografika-ziedojumu-lideri-ka-ziedotaji-silda-politisko-speku-macinus.d?id=52411565

Pirmā prioritāte Rīgas domē būs izveidot piecu gadu rīcības plānu, pēc kura organizēt turpmāko darbu, aģentūrai LETA pēc balss atdošanas šajās vēlēšanās sacīja partijas "Saskaņa" saraksta līderis Konstantīns Čekušins. Čekušina un viņa pārstāvētās partijas divas prioritārās sfēras būs sociālo problēmu risināšana un izglītība. Kandidāts norāda, ka viena no galvenajām problēmām Rīgā ir zemāko sociālo slāņu ienākumi, kas, pēc Čekušina domām, būtu jāceļ.

Ņemot vērā, ka pēc vēlēšanām jaunajam Rīgas domes sastāvam nebūs daudz laika līdz gada beigām, nākamā Rīgas mēra prioritātēs jābūt šī gada budžeta izpildes skatīšanai un nākamā budžeta gatavošanai, aģentūrai LETA atklāja Rīgas mēra amata kandidāts Oļegs Burovs (GKR). Lai arī Burovs ir partijas "Gods kalpot Rīgai" Rīgas amata mēra kandidāts, politiķis atzina, ka pats labprāt uzņemtos atbildību par satiksmes jomu.

Jaunās konservatīvās partijas (JKP) mērķis ir vadīt Rīgas domi, savukārt par vēlamām atbildības sfērām varēs runāt nākamnedēļ, aģentūrai LETA sacīja partijas mēra kandidāte Linda Ozola. Ozola teica, ka ideālā variantā Rīgas domes nākamajā koalīcijā vēlētos redzēt valdību veidojošo partiju sadarbību.

Nākamo piecu gadu Rīgas attīstība ir atkarīga no šodienas, nododot savu balsi Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, aģentūrai LETA sacīja mēra amata kandidāts Vilnis Ķirsis (JV). Viņš uzsvēra, ka citās valstīs vēlēšanu tiesības nav pašsaprotama lieta, kā piemēru minot notiekošo Baltkrievijā. Ķirša ieskatā, rīdziniekiem vēlēšanas sniedz iespēju mainīt pilsētu tā, kā tas nav noticis iepriekšējos gados.

RSU lektore Ieva Bikava: ir grūti paredzēt iedzīvotāju aktivitāti šajās vēlēšanās, bet gribētu redzēt to virs 60%.

Kā liecina aģentūras LETA apkopotie Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati, Purvciemā izvietotajos kopumā 14 vēlēšanu iecirkņos līdz sestdienas pulksten 12, iekļaujot balsis, kas nodotas iepriekšējā balsošanā, nobalsojuši kopumā 10 620 iedzīvotāju. Seko Rīgas centrs, kur 11 iecirkņos līdz šim nobalsojuši 7619 iedzīvotāji, kā arī Ziepniekkalns, kur deviņos iecirkņos līdz šim nobalsojuši 7017 iedzīvotāji.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās sestdien visvairāk balsotāju līdz pulksten 12 bija 38. vēlēšanu iecirknī J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija.

https://twitter.com/Vita_Dreijere/status/1299659863727976451

KNAB atzinis, ka birojs vēlēšanu dienā saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem, tomēr pēc iepazīšanās ar šo informāciju nav saskatīts pamats sākt administratīvā pārkāpuma procesu.

Valsts policija (VP) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) līdz šim nav konstatējuši aģitācijas ierobežojumu vai sabiedriskās kārtības pārkāpumus Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, vēsta LETA.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-ridzinieki-balso-domes-arkartas-velesanas.d?id=52419333

Daži "Saskaņas" atbalstītāji pārsteigti, kandidātu sarakstā neatrodot kādreizējo mēru Nilu Ušakovu, vēsta aģentūra LETA.

Daži "Saskaņas" atbalstītāji pārsteigti, kandidātu sarakstā neatrodot kādreizējo mēru Nilu Ušakovu, vēsta aģentūra LETA.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās vēlētāju aktivitāte arī pēc apkopotajiem datiem līdz pulksten 12 saglabājas mazāka nekā iepriekšējās vēlēšanās, kas notika 2017. gadā, vēsta aģentūra LETA.

Iepriekšējā balsošanā bija nobalsojuši 81 320 jeb 19,24% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija.

Sestdien laikā no pulksten 7 līdz 12 visos 156 galvaspilsētas vēlēšanu iecirkņos bija nobalsojuši 26 542 jeb 6,28% balsstiesīgo iedzīvotāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās līdz pulksten 12 nobalsojuši kopumā 107 862 jeb 25,52% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija.

https://twitter.com/valstsgriba/status/1299634943711158272

https://twitter.com/Resetins/status/1299599558348075009

https://www.delfi.lv/news/national/politics/vdd-sanem-signalu-par-veletaja-balss-pardosanu-nelikumibas-neapstiprinas.d?id=52418867

Valsts policija (VP) līdz šim nav konstatējusi aģitācijas ierobežojumu vai sabiedriskās kārtības pārkāpumus Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, vēsta aģentūra LETA.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/levits-pec-ilgaka-laika-riga-bus-stabila-vadiba.d?id=52418799

Aģentūras LETA novērojumi liecina, ka 78. un 79. iecirkņos, kas atrodas Rīgas 49. vidusskolā, vairums vēlētāju iecirknī ierodas bez sejas aizsargmaskas, kā arī reti kurš dezinficē rokas. Iecirknī ir nodrošināta iespēja saņemt sejas aizsargmaskas, dezinfekcijas līdzekļus un vienreizlietojamos cimdus.

Valsts drošības dienests (VDD) saņēmis informāciju par iespējamu vēlētāja balss pārdošanu Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, taču informācija par nelikumību nav apstiprinājusies, vēsta aģentūra LETA.

Daži vēlētāji Rīgas 80. vidusskolā izvietotajā 99. vēlēšanu iecirknī atteikušies vilkt sejas maskas, aģentūrai LETA pastāstīja iecirkņa sekretāre Ieva Gaigale. Iecirkņa pārstāve uzsvēra, ka spiest to darīt nedrīkst.

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 15 • Nosaukums – "Centra Partija" • Veids – partija • Ar pirmo numuru kandidē Jānis Valtervitenheims, ar otro Normunds Grostiņš un ar trešo- Andžejs Zdavocičs • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-centra-partija-pilns-ieraksts.d?id=52356331

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 14 • Nosaukums – “Rīcības partija” • Veids – partija • Ar pirmo numuru kandidē Ruslans Pankratovs, ar otro Oļegs Nikiforovs un ar trešo – Vitālijs Čičagins • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-ricibas-partija-pilns-ieraksts.d?id=52360341

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 13 • Nosaukums – Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS • Veids – partija • Ar pirmo numuru kandidē Vilnis Strods, ar otru Andrējs Krūmiņš un ar trešo- Pēteris Buks • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-nacionala-savieniba-taisnigums-pilns-ieraksts.d?id=52356477

Šajā rakstā iespējams vairāk uzzināt par to, kāpēc jāsola tas, ko nevar izpildīt: https://www.delfi.lv/news/national/politics/partijas-uzskata-veletajus-par-mulkisiem-prieksvelesanu-neizpildamas-apnemsanas.d?id=52418685

https://twitter.com/jtaurens/status/1299611868382797824

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 12 • Nosaukums – Partija "Vienoti Latvijai" • Veids – partija • Ar pirmo numuru kandidē Dainis Vītols, ar otro Silvija Bruņa un ar trešo – Normunds Limba • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-vienoti-latvijai-pilns-ieraksts.d?id=52358979

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 11 • Nosaukums – Jaunā konservatīvā partija • Veids – partija • Ar pirmo numuru kandidē Linda Ozola, ar otro Jānis Ozols un ar trešo – Marija Balcere • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-jauna-konservativa-partija-pilns-ieraksts.d?id=52378565

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 10 • Nosaukums – "Latvijas Krievu savienība" • Veids – partija • Ar pirmo numuru kandidē Miroslavs Mitrofanovs, ar otro Inna Djeri un ar trešo – Andrejs Pagors • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-latvijas-krievu-savieniba-pilns-ieraksts.d?id=52380267

https://twitter.com/Gatis_Spruds/status/1299607843142807553

Ļoti garu rindu nebūs... https://www.delfi.lv/news/national/politics/rigas-velesanu-komisijas-vaditajs-sestdien-lielu-veletaju-plusmu-neprognoze.d?id=52418615

https://twitter.com/AigarsFr/status/1299597746089984000

https://twitter.com/zarinstoms/status/1299603218306039809

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 9 • Nosaukums – "Saskaņa" sociāldemokrātiska partija • Veids – partija • Ar pirmo numuru kandidē Konstantīns Čekušins, ar otro Anna Vladova un ar trešoAndris Morozovs • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-saskana-socialdemokratiska-partija-pilns-ieraksts.d?id=52393869

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 8 • Nosaukums – Zaļo un Zemnieku savienība • Veids – partiju apvienība • To veido – Latvijas Zemnieku savienība un Latvijas Zaļā partija • Ar pirmo numuru kandidē Viktors Valainis, ar otro Pēteris Apinis un ar trešo – Edgars Tavars • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-zalo-un-zemnieku-savieniba-pilns-ieraksts.d?id=52371319

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 7 • Nosaukums – "Jaunā Vienotība" • Veids – partiju apvienība • To veido – "Vienotība", "Jēkabpils reģionālā partija", "Tukuma pilsētai un novadam", "Kuldīgas novadam", "Latgales partija", "Valmierai un Vidzemei" • Ar pirmo numuru kandidē Vilnis Ķirsis, ar otro Inese Andersone un ar trešo – Olafs Pulks • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-jauna-vienotiba-pilns-ieraksts.d?id=52384377

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās līdz šim visvairāk iedzīvotāju ir nobalsojuši vēlēšanu iecirkņos Purvciemā, liecina aģentūras LETA apkopotie Centrālās vēlēšanu komisijas (CKV) dati. Purvciemā izvietotajos kopumā 14 vēlēšanu iecirkņos līdz šim – iepriekšējā balsošanā un sestdienas rītā – nobalsojuši 8168 iedzīvotāji, vēsta LETA.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās sestdien vēlēšanu iecirkņu darbības pirmajā stundā zemākā vēlētāju aktivitāte bija 151. iecirknī, kas atrodas Rīgas 28. vidusskolā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CKV) dati.

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 6 • Nosaukums – Attīstībai/Par!, "PROGRESĪVIE" • Veids – četru partiju vienotais saraksts • To veido – Kustība "Par!", "Latvijas Attīstībai" , "Izaugsme” un “Progesīvie” • Ar pirmo numuru kandidē Mārtiņš Staķis, ar otro Mārtiņš Kossovičs un ar trešo – Anete Jēkabsone-Žogota • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/video/raidijumi/delfi-tv-ar-jani-domburu/par-ko-balsot-riga-atbild-attistibaipar-progresivie-pilns-ieraksts.d?id=52410397

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 5 • Nosaukums – "Jaunā Saskaņa" • Veids – partiju apvienība • To veido – SDK dzimtene • Ar pirmo numuru kandidē Tatjana Kargina, ar otro Marika Žuravļova, ar trešo – Igors Meļņikovs. • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-jauna-saskana-pilns-ieraksts.d?id=52362057

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 4 • Nosaukums – politiskā partija "KPV LV" • Veids – partija • Ar pirmo numuru kandidē Ralfs Nemiro, ar otro Krišs Lipšans un ar trešo – Jūlija Stare • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-politiska-partija-kpv-lv-pilns-ieraksts.d?id=52366147

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās sestdien vēlēšanu iecirkņu darbības pirmajā stundā trešā lielākā aktivitāte bija 96. iecirknī, kas atrodas Rīgas 85. vidusskolā, kas atrodas Rīgas Angļu ģimnāzijā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CKV) dati.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās sestdien vēlēšanu iecirkņu darbības pirmajā stundā otra lielākā aktivitāte bija 121. iecirknī, kas atrodas Rīgas Angļu ģimnāzijā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CKV) dati.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās sestdien vēlēšanu iecirkņu darbības pirmajā stundā lielākā aktivitāte bija 26. iecirknī Rīgas 69. vidusskolā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CKV) dati.

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 3 • Nosaukums – partija “Gods kalpot Rīgai” • Veids – partija • Ar pirmo numuru kandidē Oļegs Burovs, ar otro Dainis Turlais un ar trešo – Juris Radzevičs • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-partija-gods-kalpot-rigai-pilns-ieraksts.d?id=52384291

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 2 • Nosaukums – Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Latvijas Reģionu Apvienība • Veids – Vairāku partiju vienotais saraksts • To veido: Tēvzemei un Brīvībai/LNNK/ "Visu Latvijai!" un Latvijas Reģionu Apvienība • Ar pirmo numuru kandidē Einārs Cilinskis, ar otro Edvards Smiltēns un ar trešo – Ieva Siliņa • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/video/raidijumi/delfi-tv-ar-jani-domburu/par-ko-balsot-riga-atbild-nacionala-apvieniba-latvijas-regionu-apvieniba-pilns-ieraksts.d?id=52403777

Politiskie spēki, kas sacenšas par iekļūšanu Rīgas domē: • Kandidātu saraksta kārtas numurs – 1 • Nosaukums – "Alternative" • Veids – partija • Ar pirmo numuru kandidē Valērijs Petrovs, ar otro Aleksejs Rosļikovs un ar trešo – Vitālijs Dubovs. • Interviju ar šo politisko spēku var noskatīties šeit: https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/par-ko-balsot-riga-atbild-politiska-partija-alternative-pilns-ieraksts.d?id=52370015

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu pirmajā stundā vēlētāju aktivitāte bija mazāka nekā iepriekšējās vēlēšanās, kas notika 2017. gadā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CKV) publiskotā informācija, vēsta aģentūra LETA.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās līdz šim nobalsojuši 83 006 jeb 19,64% balsstiesīgo iedzīvotāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CKV) apkopotā informācija. Iepriekšējā balsošanās bija nobalsojuši 81 300 iedzīvotāju jeb 19,24% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem.

No pulksten 7 līdz 8 Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās visos 156 vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 0,40%, jeb 1691 vēlētājs, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija.

Savukārt Rīgas 41. vēlēšanu iecirkņa, kas izvietots Rīgas 15. vidusskolā, vadītājs aģentūrai LETA pastāstīja, ka iepriekšējās balsošanas dienās vēlētāji nākuši nepārtraukti, no iecirkņa atvēršanas brīdim līdz slēgšanai. "Domājām, ka arī šoreiz jau septiņos būs rinda, bet te līdz pulksten 7.30 viens vēlētājs," stāstīja iecirkņa vadītājs.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izvietotajā 42. vēlēšanu iecirknī prognozē gana lielu velētāju pieplūdumu, taču pie vēlēšanu iecirkņa ap pulksten 7 valdīja pilnīgs tukšums un klusums. Neviens vēlētājs vēl nebija ieradies izdarīt savu izvēli, par novēroto pie iecirkņa vēsta aģentūra LETA.

https://twitter.com/CVK_zinas/status/1298241114487627778

Vairāk par to, kā Rīga nonāca līdz ārkārtas vēlēšanām, iespējams uzzināt šajā rakstā: https://www.delfi.lv/news/national/politics/lai-nenogrimtu-atkritumos-soli-pa-solim-ka-nonacam-lidz-rigas-domes-arkartas-velesanam.d?id=52360811

Arī vēlēšanu dienā ir spēkā aģitācijas klusuma periods: https://twitter.com/KNABinforme/status/1299201699320651777

Laikā no 26. līdz 28. augustam norisinājās iepriekšējā balsošana, kurā pie urnām devies 81 228 jeb 19,22% balsstiesīgo vēlētāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.

Durvis vēruši 156 balsošanas iecirkņi.

Sestdien, 29. augustā, sākušās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas. https://www.delfi.lv/news/national/politics/riga-sakas-domes-arkartas-velesanas-balsot-var-lidz-pulksten-22.d?id=52413413