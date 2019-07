Ventspilniekus pārsteidz jēlbenzīna smaka

Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālā vides pārvalde (RVP) pirmdien saņēmusi teju 20 sūdzības no Ventspils iedzīvotājiem par naftas produktu smakām pilsētā. Kā noskaidrojis dienests, smakas nāk no SIA ""Ventspils nafta" termināls", kur no tankkuģa pārsūknēts jēlbenzīns.

Kā portālam "Delfi" pastāstīja VVD pārstāve Maruta Bukleviča, dienests pirmdien saņēmis jau 18 sūdzības no ventspilniekiem par smaku. Arī sociālajā tīklā "Facebook" cilvēki dalās ar pilsētā pieredzēto. Tā piemēram, "Facebook" lietotāja Solvita Pleinica raksta, ka agrā pirmdienas rītā savā mājvietā Ventspilī sajutusi kodīgu smaku, kas bijusi tik stipra, ka elpa rāvusies ciet.

Pie Pleinicas ieraksta arī citi pilsētnieki dalījušies ar baisām sajūtām, ko šorīt piedzīvojuši. Daļa pilsētnieku raksta, ka, sajūtot smaku, palicis fiziski slikti, sākusi sāpēt un reibt galva.

Pēc sūdzību saņemšanas VVD vides inspektori apsekoja visas teritorijas, kurās bija jūtama smaka. Apsekošanā vides inspektori konstatēja, ka sūdzības ir pamatotas. Arī divas no "e-degunu" monitoringa stacijām uzrādīja ļoti augstu smaku koncentrāciju, klāstīja dienestā.

Vides inspektori devās pārbaudēs uz ostas uzņēmumiem un noskaidroja, ka laikā, kad "e-degunu" monitorings uzrādīja augstas smaku koncentrācijas un tika saņemtas sūdzības, SIA ""Ventspils nafta" termināls" no tankkuģa uz rezervuāru parku pārsūknēja jēlbenzīnu. Jēlbenzīna izgarojumi pa rezervuāra elpošanas vārstiem nokļuva vidē.

Pārbaudes laikā vides inspektori uzņēmumam uzdeva pārskatīt un papildināt uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus situācijām, kad pārsniegti "e-degunu" rādījumi un saņemtas sūdzības par smakām.

Tagad uzņēmumam līdz 2. augustam ir jāiesniedz VVD Ventspils RVP paskaidrojumi par veiktajām kravas operācijām un pasākumiem smaku emisiju samazināšanai.