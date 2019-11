Vērtēs iespējas budžetā rast vēl kādu finansējumu mediķu atalgojumam

Valdību veidojošās partijas spriedīs, vai nākamā gada budžetā ir iespējams rast vēl kādu finansējumu mediķu atalgojuma pieaugumam, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.

Nav zināms, vai un cik daudz naudas būtu iespējams atrast, ņemot vērā, ka pieejamie līdzekļi budžetā jau ir sadalīti. Konkrēti līdzekļu avoti pašlaik neesot iezīmējušies.

Pēcpusdienā gaidāma koalīcijas sēde, kur, visticamāk, tiks skatīts šis jautājums.

Kā vēstīts, protestējot pret plānoto veselības aprūpes finansējuma apmēru tuvākajiem gadiem, mediķi ceturtdien rīkos protesta akciju "Viena diena bez ārsta", aicinot visus ārstus, izņemot neatliekamās palīdzības mediķus, vienu dienu paņemt bezalgas atvaļinājumu. Šajā dienā pie Saeimas norisināsies arī protesta akcija.

Ministru kabineta 11. oktobrī apstiprinātais likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" projekts paredz, ka 2022. gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP).

Salīdzinājumam – atbilstoši Veselības ministrijas (VM) sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019. gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā – vairāk par 5% no IKP.

Mediķi arī norādījuši, ka 2020. gadā paredzētie 42 miljoni eiro atalgojuma pieaugumam ir pretrunā ar iepriekš solītajiem 120 miljoniem eiro.