Array ( [id] => 52268601 [title] => Kā ar blīkšķi izgāzās PSRS centieni nogādāt cilvēku uz Mēness [is_paid] => 1 [channel_id] => 69 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Ja pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā būtu jāliek likme uz to, kura no lielvarām pirmā nogādās cilvēku uz Mēnesi, visdrošākais variants šķistu likt uz PSRS kā uzvarētāju – virkne Padomju Savienības sasniegumu kosmosa izpētes pirmsākumos amerikāņus atstāja iedzinējos. Tomēr vēsture liecina, ka šajās derībās tie, kas izvēlētos šķietami drošāko variantu, zaudētu. No tehnoloģiskiem izaicinājumiem līdz pat padomju iekārtas veicinātām personīgām nesaskaņām starp svarīgiem cilvēkiem un neveselīgai konkurencei – īsa vēsture, kā PSRS piedzīvoja lielāko sakāvi kosmosa sacensībās. [url] => https://www.delfi.lv/campus/raksti/ka-ar-blikski-izgazas-psrs-centieni-nogadat-cilveku-uz-meness?id=52268601 [publish_date] => 2020-07-02 06:30:00 [picture_alt] => Kā ar blīkšķi izgāzās PSRS centieni nogādāt cilvēku uz Mēness [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g3.delphi.lv/images/pix/1600x914/VAHWamQRLJQ/zeme-meness-kosmoss-52268635.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/Yqm1VFib6J4/zeme-meness-kosmoss-52268635.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/BriXKM97Yzs/zeme-meness-kosmoss-52268635.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/6yqqQ5DJZCQ/zeme-meness-kosmoss-52268631.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/KTYbslfov04/zeme-meness-kosmoss-52268631.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/O0-nqY6E158/zeme-meness-kosmoss-52268631.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/gU8P1OsodzQ/zeme-meness-kosmoss-52268631.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/xonyfUGb5Tk/zeme-meness-kosmoss-52268625.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/O3oqFvKrXLo/zeme-meness-kosmoss-52268637.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/ga0OgWCkdNQ/zeme-meness-kosmoss-52268627.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/fHbcRemRsd8/zeme-meness-kosmoss-52268627.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/D7yMY6sIr9A/zeme-meness-kosmoss-52268631.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/3UwOnI7EH3Q/zeme-meness-kosmoss-52268627.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/5WSTJ04SeK8/zeme-meness-kosmoss-52268633.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/Br9OMpfjnPY/zeme-meness-kosmoss-52268627.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/PjjcwtZeKs4/zeme-meness-kosmoss-52268627.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/YqFA0ThuG94/zeme-meness-kosmoss-52268627.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/5q-oceTqinQ/zeme-meness-kosmoss-52268631.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/BghTyaRWJww/zeme-meness-kosmoss-52268627.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/sCy9L08Hq08/zeme-meness-kosmoss-52268631.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/dK7UZJUQfBs/zeme-meness-kosmoss-52268631.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/vRAk-ySWsdQ/zeme-meness-kosmoss-52268627.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/0tsLtlZu3e8/zeme-meness-kosmoss-52268627.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/Vu9TW76By6c/zeme-meness-kosmoss-52268627.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/LweA9Fhqago/zeme-meness-kosmoss-52268625.jpg ) [icons] =>

[icons_array] => Array ( ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( ) )