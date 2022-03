Vētras posta darbu 'bilance': 363 izsaukumi un 924 elektrotīklu bojājumi

Saistībā ar stiprā vēja radītajiem postījumiem diennaktī no sestdienas rīta līdz svētdienas rītam saņemti 363 izsaukumi – 305 uz nolūzušu koku novākšanu un 58 izsaukumi, lai novērstu bojātu konstrukciju radīto apdraudējumu, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

Vēja nolauzto koku novākšana tupinājās arī svētdien, kad tika saņemti vēl 63 izsaukumi.

Tāpat piektdien Līvānu novada Jersikas pagastā no Daugavas izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Pulksten 18.14 izsaukums Rīgā, kur Linezerā aptuveni 20 metrus no krasta cilvēks un suns bija ielūzuši ledū. Glābēji nelaimē nonākušos nogādāja krastā.

Pulksten 21 VUGD saņēma izsaukumu Ludzas novada Nukšu pagastā, kur divi cilvēki bija apmaldījušies mežā. Viens no viņiem pats bija atradis ceļu izkļūšanai no meža, bet otram ar autocisternas skaņas signālu tika norādīts virziens un cilvēks iznāca no meža.

Kopumā VUGD steidzās uz 876 izsaukumiem, no kuriem 83 bija maldinājumi.

547 gadījumos VUGD izsaukti uz glābšanas darbiem.

Savukārt "Sadales tīkls" līdz pirmdienas rītam novērsis 924 vētras radītus elektrotīkla bojājumus.

240 bojājumi bijuši vidējā sprieguma elektrotīklā un 684 – zemsprieguma elektrotīklā. Uzņēmuma operatīvā darba brigādes strādājušas pastiprinātā režīmā, iespēju robežās darbus infrastruktūras atjaunošanai veicot arī naktīs. Pašlaik turpinās darbs pie sarežģītāko bojājumu novēršanas, portālam "Delfi" pavēstīja uzņēmuma pārstāve Alīna Kozlovska.