Vēža diagnostika un zobu implanti – nanomateriāliem veltīta konference Jūrmalā

No 2. līdz 4. jūlijam konferencē Jūrmalā pulcējas zinātnieki no 15 valstīm, lai iepazīstinātu ar jaunākajiem sasniegumiem nanomateriālu jomā un to izmantošanu zobārstniecībā, ķirurģijā, 3D drukā un antibakteriālu pārklājumu radīšanā, informē Latvijas Universitātes (LU) komunikācijas un inovāciju departaments.

Konferences tēma ir "Nanomateriāli biosensoriem un biomedicīnai", un tās mērķis ir iepazīstināt ar aktuāliem pētījumiem, kas varētu veicināt inovatīvu nanotehnoloģiju izmantošanu medicīnā. Papildus ārvalstu pētnieku prezentācijām, pašmāju zinātnieki – Donāts Erts un Romāns Viters – iepazīstinās ar rezultātiem divos projektos, kuros iesaistīti Latvijas Universitātes institūti.

Viens no tiem saistīts ar specifisku nanomateriālu sintēzi, to īpašībām un pielietojumu sensoros vēža audzēju diagnostikai to agrīnā stadijā. Savukārt otrā projektā tiek pētīta nanostrukturētu pārklājumu izmantošana zobu implantos. Kā pauž pētnieki, uzlabotais materiāls nākotnē vienkāršos zobu ķirurģiju un novērsīs bakteriālas iekaisuma komplikācijas pēc implantēšanas . Projektā iesaistītie ir pārliecināti, ka šī inovācija nodrošinās labāku zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu un uzlabos Eiropas Savienības sabiedrības veselību.

Ķīmiskās fizikas institūta (LU ĶFI) un Atomfizikas un spektroskopijas institūta (LU ASI) rīkotā konference noritēs "Hotel Jūrmala Spa". Dalības maksa konferencē ir 100 eiro, un tai reģistrēties var pasākuma vietnē.

LU ĶFI apvieno zinātniekus fizikas un ķīmijas starpdisciplināro pētījumu veikšanai un sadarbībai ar rūpniecības uzņēmumiem, izstrādājot jaunas tehnoloģijas un veicinot to pārnesi tautsaimniecībā.

LU ASI veic starptautiska līmeņa fundamentālus un lietišķus pētījumus atomfizikā, spektroskopijā, fotonikā, kvantu fizikā un ar tām saistītajās starpnozarēs. Tāpat institūtā tiek arī izstrādātas jaunas optiskās metodes un ierīces izmantošanai ražošanā, medicīnā un vides monitoringā.