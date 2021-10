VID bijušo LZA šefu Spārīti soda par pārkāpumiem deklarācijā; viņš sodu samaksā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pirms vairāk nekā gada – 2020. gada aprīļa beigās – piemēroja 70 eiro sodu toreizējam Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidentam Ojāram Spārītim par vairākiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" pārkāpumiem, liecina VID publiskotā informācija.

VID Spārīti sodīja par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 3, 7 un 8. punktu, kā arī 23. panta pirmās daļas 2. punkta pārkāpumu – par nepatiesu ziņu norādīšanu par papildus ieņemamiem amatiem, bezskaidras naudas uzkrājumiem, gūtajiem ienākumiem un par deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā.

Likuma 24. panta 1. daļa nosaka valsts amatpersonas deklarācijā norādāmo informāciju, savukārt 3. punkts noteic pienākumu norādīt informāciju par citiem amatiem, ko amatpersona ieņem papildus valsts amatpersonas amatam, kā arī par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kurus tā veic vai kuros noteiktās saistības pilda, 7. punkts uzliek par pienākumu norādīt informāciju par skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem, ja to summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, bet 8. punkts uzliek par pienākumu norādīt informāciju par pārskata periodā gūtajiem visu veidu ienākumiem.

23. panta 1. daļas 2. punkts uzliek valsts amatpersonai par pienākumu noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt kārtējā gada deklarāciju.

Šis VID lēmums stājies spēkā un Spārītis to izpildījis 2021. gada 2. martā, liecina VID publiskotā informācija.

Valsts amatpersonas deklarācijā par 2019. gadu, kas pieejama VID Publiskojamo datu bāzē, Spārītis deklarējis kopumā vairāk nekā 71 540 eiro ienākumus.

LZA maksātā alga bijusi 17 155 eiro, no Saeimas kā cita veida ienākumi saņemti 100 eiro, Latvijas Mākslas akadēmija, kur Spārītis ieņēmis profesora amatu, viņam algā samaksājusi 25 845 eiro, Priekules novada pašvaldība viņam samaksājusi 164 eiro honorāru, no Liepājas Universitātes saņemti 284 eiro, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" maksātā alga bijusi 1500 eiro, AS "Swedbank" maksātās dividendes bijušas 275 eiro.

Jelgavas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas bibliotēka" maksātais honorārs bijis 117 eiro, AKKA/LAA maksātais honorārs bijis 97 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra viņam samaksājusi divus pabalstus 676 eiro un 1510 eiro, kā arī pensiju – 18 418 eiro. Ventspils pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka" Spārītim samaksājusi 120 eiro honorāru, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma maksātā alga bijusi 90 eiro, Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes maksātais honorārs bijis 295 eiro, bet Rīgas pilsētas pašvaldības maksātā alga bijusi 4895 eiro.

Deklarācija liecina, ka "Swedbank" Spārītis bija uzkrājis 35 000 eiro. Viņa valdījumā aizpērn bija 2016. gadā ražots vieglais auto "Nissan", bet īpašumā – zeme un ēkas Jūrmalā.

Spārītis deklarējis profesora amatu Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA), konsultanta amatu "Valsts nekustamajos īpašumos", Pieminekļu padomes priekšsēdētāja posteni Rīgas pilsētas pašvaldībā, amatus LMA Senātā un UNESCO Latvijas nacionālās komisijas asamblejā, LZA prezidenta amatu, lektora amatu Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā.

Jau vēstīts, ka 2020. gada 8. oktobrī LZA ārkārtas pilnsapulcē ar 136 balsīm no 186 par akadēmijas prezidentu tika ievēlēts ķīmiķis Ivars Kalviņš, kurš amatā nomainīja mākslas vēsturnieku Spārīti, kurš, savukārt, LZA prezidenta amatā tika ievēlēts 2012. gada novembrī.

Spārītis pērn kļuva par LZA viceprezidentu.