VID sāk pieņemt gada ienākumu deklarācijas par 2018.gadu

No piektdienas, 1. marta, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sāk pieņemt iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas par 2018.gadu, informēja VID.

Iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz 2022. gada 16. jūnijam, sākot no šodienas.

Gadījumos, kad saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, deklarācija jāiesniedz obligāti līdz šī gada 3. jūnijam. Savukārt, ja kopējie gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro, - līdz 1. jūlijam.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad daļai iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti un daļa to var darīt brīvprātīgi. VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Ja no algota darba ienākumiem ir maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), tad gada ienākumu deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem, kā arī gadījumā, ja ir izveidojusies nodokļa pārmaksa saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma un progresīvās nodokļa likmes piemērošanu.

Deklarāciju var iesniegt arī, ja gada laikā nav bijuši piemēroti nodokļu atvieglojumi, piemēram, par apgādībā esošām personām. Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs gadu laikā. Tātad šogad to var iesniegt ne tikai par 2018. gadu, bet arī par 2016. un 2017. gadu, bet līdz 2019. gada 17. jūnijam - vēl arī par 2015. gadu.

Kopš 2018. gada progresīvās IIN likmes un diferencētā neapliekamā minimuma lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad - ne tikai algas. Gadījumos, kad gada laikā gūtie ienākumi ir svārstīgi, var veidoties gan nodokļa piemaksa, gan nodokļa pārmaksa. Ja, rezumējot gada ienākumus, izrādās, ka IIN nav samaksāts pilnā apmērā, trūkstošo nodokļa daļu nepieciešams iemaksāt budžetā. Savukārt, ja izrādās, ka ir samaksāts lielāks IIN, nekā nepieciešams, tas tiek atmaksāts. Lai noskaidrotu, vai izveidojusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa, katram iedzīvotājam individuāli ir jāaizpilda sava gada ienākumu deklarācija. Ja nodoklis ir jāpiemaksā valsts budžetā, tad gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.

Budžetā piemaksājamo IIN summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. VID atzīmē, ka 2018. gadā summa, no kuras viena persona var atgūt daļu nodokļa par attaisnotajiem izdevumiem, ir pieaugusi līdz 600 eiro, ievērojot nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi nepārsniedz 50% no strādājošā gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas.

Tāpat kā līdz šim obligāti gada ienākumu deklarācija jāsniedz, ja tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības; ja ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot personas, kuras kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir guvušas algota darba ienākumu, kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis; ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2018. gadā pārsniedz 4000 eiro, piemēram, pārdota personiskā manta; ja ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai; ja ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām (kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei) saņemti dāvinājumi.

Ja gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāsniedz obligāti, tas jāizdara elektroniski laikā no 2019. gada 1. marta līdz 3. jūnijam. Ja 2018. gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro, - no 2019. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Lai iedzīvotāji būtu informēti par to, cik svarīgi šogad iesniegt gada ienākumu deklarāciju, VID papildus informēs par nodokļu starpību arī individuāli, nosūtot ziņu EDS un izmantojot pasta pakalpojumus.

VID vērš uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju iespējams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem pieejama portāla "www.latvija.lv" sadaļā "Vienotie klientu apkalpošanas centri".