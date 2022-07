VID sistēma uzrēķina kavējumus par samaksātiem nodokļiem; divi juristi vēršas tiesā

Divu juristu – zvērināta advokāta un zvērināta advokāta palīga – labprātīgi veikti nodokļu avansa maksājumi Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par 2020. gadu noveduši pie kavējumu naudas aprēķina, pēc viņu teiktā, par jau nomaksātiem nodokļiem, otrdien vēsta laikraksts “Diena”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abi juristi iesnieguši prasības tiesā.

Laikraksts akcentē, ka visi zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi ir pašnodarbinātas personas – šādu nodokļu maksātāja statusu advokātiem nosaka likums. Līdz 2020. gadam visiem pašnodarbinātajiem no VID puses tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājums, kas obligāti jāmaksā avansā par katru nākamo taksācijas gadu. Piemēram, 2018. gadā pašnodarbināto personu veiktie avansa maksājumi tika attiecināti uz 2019. gadu (nodoklis tiek maksāts katrā iepriekšējā gadā par katru nākamo gadu), 2019. gadā bija jāveic avansa maksājumi par 2020. gadu.

Tomēr līdz ar Covid-19 pandēmijas sākumu, valstij cenšoties rast šķietami labvēlīgākus nosacījumus nodokļu maksātājiem, konkrēti 2020. gada jūnijā, šis noteikums par obligātu avansa maksājumu veikšanu tika atcelts, nosakot, ka avansa maksājums ir brīvprātīgs – pašnodarbinātais pats varēja izvēlēties, vai turpināt maksāt nodokļa avansu 2020. gadā par 2021. gadu, vai to nedarīt un tādā gadījumā samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli jau 2021. gadā nevis no iepriekš aprēķinātas un VID prognozētas avansa maksājumu summas, bet gan atbilstoši faktiski gūtajiem ienākumiem 2020. gadā.

Laikraksts vēsta, ka no 2021. gada 1. janvāra spēkā stājās VID vienotā nodokļu konta kārtība, kas nosaka, ka visi nodokļu maksājumi vairs netiek dalīti pa nodokļu kontiem, bet gan nonāk vienā kontā.

Kāds zvērināts advokāts, kura identitāti laikraksts neatklāj, "Dienai" stāstījis, ka avansa maksājumus labprātīgi turpināja veikt arī 2020. gadā, tādā veidā avansā samaksājot nodokli par 2021. gadu. Arī 2020. gadā viņš labprātīgi samaksāja avansus tādā apmērā, kādā VID tos bija sarēķinājis vēl pirms avansa maksājumu atcelšanas, un 2021. gadā veica arī atlikušos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus – piemaksu – par 2020. gadu.

Taču pēc tam, kad darbu sākusi jaunā datorsistēma, izrādījies, ka avansos 2020. gada laikā iemaksātā nauda kaut kur ir pazudusi.

"Tad, kad tā VID sistēmā "atradās", man tika automātiski sistēmā aprēķināta kavējuma nauda par tiem nodokļiem, ko esmu jau avansā nomaksājis par 2020. gadu. Pavisam 700 eiro. Sazvanījos ar VID amatpersonu, kas man paskaidroja, ka visu saprotot un ka nokavējuma naudai tiešām nebija jābūt aprēķinātai, bet neko mainīt nevarot un datorsistēmas lēmumu nespēj atcelt," advokāta teikto citē laikraksts.

Advokāts no VID amatpersonas skaidrotā secinājis, ka datorsistēma "atradusi" viņa maksātās avansa summas tikai 2021. gada novembrī un tikai šajā brīdī, kad avansi "atrasti", šīs summas attiecinātas uz nodokļa maksājumiem par 2021. gadu, tādā veidā radot situāciju, it kā jurists šos nodokļus, ko faktiski samaksājis jau 2020. gadā, ir samaksājis ar kavēšanos tikai 2021. gada beigās. Līdz ar to šīs summas tādējādi sistēmas ieskatā bija kavēti maksājumi, par kuriem automātiski sarēķināta nokavējuma nauda.

"VID amatpersona man skaidroja, ka esot lēmums jāapstrīd un tad būšot iespējams veikt izmaiņas sistēmā, lai nokavējuma naudu tomēr anulētu. To arī izdarīju, cerībā, ka VID amatpersonas, apzinoties acīmredzamo sistēmas kļūdu, šādu lēmumu, ko tiešām pat īsti nevar saukt par lēmumu, bet gan sistēmas nepareizu darbību, atcels, anulējot aprēķināto nokavējuma naudu," advokāts stāstījis "Dienai".

Tomēr augstāka līmeņa VID amatpersonas neko neesot atcēlušas, bet VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme uz iesniegumu atbildēja, norādot, ka esot pareizi aprēķināta nokavējuma nauda par 2020. gadā jau veiktiem nodokļu avansa maksājumiem.

Savukārt tie nodokļi, kas samaksāti 2021. gada laikā, automātiski izmantoti kavējuma naudas dzēšanai, līdz ar to faktiski atkal izveidosies jauns nodokļa parāds, par ko atkal varēs sākt rēķināt nokavējuma naudu, skaidrojis jurists.

"Tas ir principiāls jautājums, kas skar ne tikai mūs – advokātus –, bet ļoti daudzas pašnodarbinātās personas, jo telefonsarunā ar VID amatpersonu, kura mani aicināja apstrīdēt sistēmas aprēķināto nokavējuma naudu, viņa arī atklāti izstāstīja, ka šādu gadījumu kā man esot tūkstošiem," laikrakstam izteicies advokāts, kurš sācis tiesāšanos ar VID.

Līdzīgā situācijā nonācis arī kāds advokāta palīgs, kuru, atšķirībā no kolēģa, VID aicinājis mainīt deklarācijā norādītās jau samaksātās avansa summas atbilstoši VID aprēķinam, ko viņš arī izdarījis, bet VID sistēma precizēto deklarāciju un tajā norādītās avansa summas "uztvērusi" kā iesniegtu nevis 2020. gadā, bet 2021. gadā un par tad samaksātām – arī konkrētās nodokļu summas.

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) laikrakstam norādījis, ka nav pieļaujams, ka sistēma ir netaisnīga un rada nelabvēlīgas sekas nodokļu maksātājiem. Viņš esot šobrīd uzdevis VID atkārtoti rūpīgi izvērtēt situāciju, izanalizēt kļūdas un pārskatīt kļūdainos lēmumus, lai rastu "taisnīgu un konstruktīvu risinājumu, kas nevēršas pret godprātīgajiem nodokļu maksātājiem," ministra teikto otrdien citē "Diena".