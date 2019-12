VID sistēmu uzturēšanai tērēs 4,13 miljonus eiro

Valsts ieņēmumu dienests (VID) paredzējis slēgt 4 132 231 eiro vērtu līgumu ar datorprogrammēšanas pakalpojumu sniedzēju AS “Emergn” par dienesta pašapkalpošanās sistēmu uzturēšanu, pilnveidošanu un garantijas nodrošināšanu, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) inerneta mājas lapā publicētais paziņojums.

IUB dati liecina, ka līgums tiks slēgts uz trīs gadiem.

"Lursoft" pieejamā informācija liecina, ka 1995. gadā dibinātā "Emergn" pērn apgrozījusi 13 435 046 eiro un gadu noslēgusi ar 1 369 068 eiro peļņu.

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs ir Pēteris Krastiņš, bet padomes priekšsēdētājs –ASV pilsonis Aleksandrs Adamopoulos.

"Lursoft" dati liecina, ka sabiedrības vienīgais akcionārs ir Bermudu salās reģistrētā "Return On Intelligence Ltd". Datu bāzei par AS akcionāriem gan ir uzziņas raksturs un nav juridiska spēka.