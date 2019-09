VID skubina izmantot jaunu e-pakalpojumu ar kurjerpastu saņemto preču deklarēšanai

Valsts ieņēmumu dienests (VID) skubina izmantot jauno e-pakalpojumu, kas pieejams no 5. jūnija un kas paredzēts fiziskām personām, kuras saņem sūtījumus ar kurjerpastu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis, un par kurām ir jāsamaksā muitas maksājumi, portāls "Delfi" uzzināja VID.

Minēto e-pakalpojumu – vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) – var izmantot, lai deklarētu sūtījumus, t.sk. interneta veikalos iegādātās preces, ar preču kopsummu līdz 1000 eiro un neto svaru līdz 1000 kilogramiem.

Komerciālā sūtījumā esošām precēm vērtībā līdz 22 eiro tiek piemērots atbrīvojums no nodokļiem, līdz ar to par tām nav jāiesniedz Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem.

Izņēmums ir smaržas, tualetes ūdeņi un alkohola izstrādājumi, kuriem atbrīvojums no nodokļiem netiek piemērots vispār, kā arī kafija un bezalkoholiskie dzērieni, par kuriem jāmaksā akcīzes nodoklis, līdz ar to Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem ir jāiesniedz neatkarīgi no sūtījumā esošā minēto preču daudzuma un vērtības.

VID atgādina, ka interneta veikalos iegādāties tabakas izstrādājumus ir aizliegts.

Savukārt privātpersonas nekomerciālie sūtījumi (dāvanas) citai privātpersonai jādeklarē muitai, sākot no 45 eiro robežvērtības.

Kopš jūnija ir iesniegtas un noformētas gandrīz 2300 vienkāršotās importa muitas deklarācijas par pasta sūtījumiem, ko personas saņēmušas no trešajām valstīm.

VID arī aicina atcerēties, ka gadījumā, ja uz precēm, kas atrodas pasta sūtījumā, attiecas kāds normatīvajos aktos noteikts ierobežojums vai preču daudzums/vērtība pārsniedz noteiktās robežvērtības, par šo sūtījumu EMDAS ir jānoformē standarta importa muitas deklarācija. Šajā gadījumā persona var izvēlēties – deklarēt pati, vai izmantot pakalpojumu sniedzējus, kas pārzina muitas formalitātes.

VID aicina sākt izmantot šo e-pakalpojumu jau tagad, jo no šā gada 1. oktobra, pārejot uz pilnīgu procesa digitalizāciju, kā to paredz normatīvie akti muitas jomā, vairs nebūs iespējams atmuitot ar kurjerpastu saņemtās preces attālināti, proti, iesniedzot EDS skenētos dokumentus muitas iestādē.

Fiziskajām personām būs vai nu pašām jāiesniedz Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem, vai arī jāpilnvaro to darīt kurjerpasta pakalpojuma sniedzējs.

Plašāka informācija par vienkāršotās importa muitas deklarācijas aizpildīšanu ir pieejama VID mājaslapā.