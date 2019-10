VID tautiešus Lielbritānijā aicina rēķināties ar bezvienošanās 'Brexit' sekām

Lai informētu Lielbritānijā dzīvojošos tautiešus par izmaiņām, kas gaidāmas muitas procedūru un nodokļu nomaksas jomā pēc šīs valsts izstāšanās no Eiropas Savienības (ES), Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālisti svētdien, 13. oktobrī, un pirmdien, 14. oktobrī, Londonā tikās ar latviešu diasporas pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem, portāls "Delfi" uzzināja VID.

Lielbritānijā dzīvo vairāk nekā 100 000 Latvijas valstspiederīgo, kas ir lielākā ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu kopiena. Šobrīd tiek plānots, ka Lielbritānijas izstāšanās no ES jeb Brexit notiks šā gada 1. novembrī.

Tiekoties ar diasporas pārstāvjiem, galvenais uzsvars tika likts uz muitas procedūrām, kas stāsies spēkā situācijā, ja tiks piedzīvots "Brexit" jeb Lielbritānijas izstāšanās no ES bezvienošanās ceļā.

Uz tikšanos, ko organizēja VID sadarbībā ar Ārlietu ministriju, bija ieradušies Lielbritānijā, galvenokārt, Londonā dzīvojošie latviešu diasporas pārstāvji, kuri savulaik ir devušies labāk atalgota darba meklējumos uz šo valsti.

Uzrunājot klātesošos, VID Muitas pārvaldes vadītājs Raimonds Zukuls, kā arī Muitas pārvaldes E-muitas daļas vadītāja vietniece Irēna Knoka informēja par muitas procedūrām, ar kurām jārēķinās bezvienošanās Brexit" gadījumā.

Īstenojoties šādam scenārijam, Lielbritānija kļūs par vienu no trešajām valstīm, ar kuru ES nav faktiski nekādu vienošanos par sadarbību, kas nozīmē tādas pašas muitas procedūras, kā ar daudzām citām trešajām valstīm.

Zukuls norādīja, ka VID, dodoties uz Londonu, kā arī informējot iedzīvotājus Latvijā, informē sabiedrību par normām, kas var stāties spēkā, bet kuru iniciators nav mūsu valsts likumdevējs.

"Gan iedzīvotājiem Latvijā, gan arī Lielbritānijā jāsaprot, ka bezvienošanās "Brexit" gadījumā attiecībā uz muitas un nodokļu procedūrām Lielbritānija kļūs par vienu no trešajām valstīm, līdzīgi kā Baltkrievija, Uzbekistāna, Kazahstāna un tamlīdzīgi. Izvēli par izstāšanos no ES ir izdarījusi Lielbritānija, savukārt normas, kas stāsies spēkā, attiecīgi nosaka ES, un ar to visu mums vienkārši ir jārēķinās," izteicās Zukuls.

Piemēram, nekomerciāls pasta sūtījums, kad privātpersona no trešās valsts ko sūta citai privātpersonai ES valstī, tiks atbrīvots no nodokļiem gadījumos, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro.

Dažādiem produktiem – alkoholam, cigaretēm, utt., tiks ierobežots atļauto ievedamo vienību skaits, savukārt preces, ko ceļotājs ievedīs personīgajā bagāžā, netiks apliktas ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, ja to kopējā vērtība vienai personai nepārsniegs 430 eiro – ja persona ceļos ar gaisa transportu vai jūras transportu, 300 eiro – ja persona ceļos pa sauszemi, kā arī 285 eiro – ja ceļotājs ir bērns vecumā līdz 15 gadiem, neatkarīgi no transporta veida, ar kuru viņš pārvietojas.

Tāpat bezvienošanās "Brexit" gadījumā personīgajā bagāžā nedrīkstēs ievest gaļu un gaļas produktus – speķi, svaigu vai apstrādātu gaļu, tai skaitā putnu gaļu, dzīvnieku taukus, dažāda veida desas, gaļas konservus, ar gaļu pildītus vai to saturošos mīklas izstrādājumus, makaronus, mērces, zupas u.c., pienu un piena produktus – pienu, jogurtu, krējumu, biezpienu, kefīru, sieru, sviestu, iebiezināto pienu, saldējumu u.c., kā arī lolojumdzīvnieku barību, kuras sastāvā ir gaļa vai piens. Spēkā stāsies arī dažādi citi ierobežojumi, ar kuriem būs jārēķinās.

Savukārt pirmdien, 14. oktobrī, lai diskutētu par jautājumiem saistībā ar iespējamo bezvienošanās "Brexit", VID amatpersonas Latvijas vēstniecībā Londonā tikās ar Lielbritānijā strādājošajiem uzņēmējiem, kā arī Lielbritānijas Enerģētikas, rūpniecības un uzņēmējdarbības ministrijas pārstāvjiem.

Šajā tikšanās reizē tika apspriesti jautājumi, kas skar preču muitošanu, tarifus un citas aktualitātes, ar ko būs jārēķinās bezvienošanās "Brexit" gadījumā.