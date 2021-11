VID uzrēķina 'Rīgas satiksmei' 14 miljonu eiro sodu par fiktīviem darījumiem, ziņo raidījums

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pēc audita pašvaldības sabiedriskā transporta uzņēmumam "Rīgas satiksme" uzrēķinājis 13 822 552 eiro lielu sodu par fiktīviem darījumiem ar tās meitasfirmu SIA "Rīgas karte" un uzņēmumu SIA "Alkom-Trans", vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VID uzskata, ka "Rīgas satiksme" un tās darījuma partneri ir piedalījušies nodokļu slēpšanas shēmās, kas valsts budžetam radījuši ievērojamus zaudējumus.

Ierosināti arī divi kriminālprocesi – tos sākusi VID Finanšu un muitas policijā un Korupcijas apkarošanas un novēršanas birojs (KNAB).

Lēmumu par uzrēķinu "Rīgas satiksme" pārsūdzējusi VID ģenerāldirektorei.

"Nekā personīga" vēsta, ka "Rīgas satiksmei" un Francijas investoram "Conduent Business Solutions" piederošā "Rīgas karte" savā biznesā iesaistīja divas firmas, kuras VID ieskatā bija buferuzņēmumi.

Abus šos uzņēmumus – SIA "BMS tehnoloģija" un SIA "Burlat" – kontrolējis ar toreizējai Rīgas domes vadībai pietuvināto Aleksandru Brandavu (GKR) saistītais uzņēmējs Andrejs Blažko. VID ieskatā, šie uzņēmumi apzināti iesaistījās fiktīvu darījumu shēmā jeb tā dēvētajā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) karuselī.

"Rīgas karte" mātes kompānijai katru mēnesi izrakstījusi vienādus rēķinus par pakalpojumiem, kurus tā it kā nodeva apakšuzņēmumiem "BMS tehnoloģija" un "Burlat", bet tie noformēja darījumus vēl ar citiem apakšuzņēmumiem, kurus drīz pēc tam izslēdza no PVN maksātāju reģistra.

"BMS tehnoloģija" un SIA "Burlat" un viņu apakšuzņēmumi atradās vienā adresē Raunas ielā 5, Rīgā. Arī valdes loceklis pamatā visur bijis Blažko, un arī grāmatvedību visiem uzņēmumiem kārtojuši vieni un tie paši cilvēki, ziņo raidījums.

VID uzskata, ka "BMS tehnoloģija" un "Burlat" nebija materiāltehnisko un darba spēku resursu e-talonu sistēmas uzturēšanai. Tikai divos gados vien "Burlat" darījumi ar "Rīgas karti" pārsnieguši 17 miljonus eiro, lai gan uzņēmumā strādāja pieci darbinieki, no kuriem neviens nebija informāciju tehnoloģiju speciālists. Arī Francijas uzņēmums, kas projektēja, izstrādāja un uzstādīja biļešu sistēmu sabiedriskajā transportā, VID norādījis, ka pirmo reizi dzird par "Burlat" un "BMS tehnoloģija" un nekad nav veicis šo kompāniju darbinieku apmācību.

Ne Blažko, ne bijušais "Rīgas kartes" valdes loceklis Brandavs VID audita secinājumus raidījumam nav komentējis.

Pārkāpumi konstatēti arī biļešu iegādē, par ko "Rīgas karte" esot pārmaksājusi piecas reizes.

"Nekā personīga" vēsta, ka auditā pierādīts, ka dzeltenās papīra viedbiļetes Honkongā reģistrēts uzņēmums "T-Ursim Limited" iegādājies no Somijas kompānijas "Confidex" un Francijas uzņēmuma "Paragon Identification SAS" par 10 centiem gabalā. Tālāk tās pārdotas Krievijas uzņēmuma "Unimax" jau par piecas reizes dārgāku cenu - 50 centiem. Un tad caur trīs Latvijas uzņēmumu ķēdi ("BMS tehnoloģija", "Burlat", "Rīgas karte") biļetes nonākušas pie gala saņēmēja "Rīgas satiksmes".

Krievijas uzņēmums deviņus miljonus eiro par biļetēm aizskaitījis Honkongas kompānijai caur kredītiestādi Lietuvā, kur ar kontu bija tiesīga rīkoties starpniekfirmas "BMS tehnoloģija" grāmatvede. Savukārt Honkongas uzņēmums izmantojis banku Lihtenšteinā. Sākoties VID pārbaudei, Krievijas uzņēmuma konts Lietuvā slēgts, bet naudas saņēmējs Honkongā, kurš saistīts ar kādu citu Blažko uzņēmumu, miris.

Auditā secināts, ka " Rīgas satiksme", ko tobrīd vadīja Leons Benhems, nevarēja nezināt par šo shēmu, un valdes locekļiem bija vienošanās par naudas plūsmas organizēšanu uzņēmumu starpā.

Arī "Rīgas kartei" piemērots identisks uzrēķins kā "Rīgas satiksmei" un šī gada augustā arestēti kompānijas konti.

Auditā atklāti arī pārkāpumi attiecībā uz "Rīgas satiksmes" līgumattiecībām ar nu jau nelaiķim Aleksandram Krajčekam tolaik piederošo uzņēmumu "Alkom-Trans", vēsta "Nekā personīga".

Lai gan "Rīgas satiksmei" pašai ir vairāk nekā 4000 autoatslēdznieku, elektromontieru un citu speciālistu, līgums par jauno tramvaju un trolejbusu remontdarbiem un rezerves daļu piegādēm noslēgts ar "Alkom-Trans". Auditā apšaubīts, vai garantijas un ārpus kārtas remontus jaunajiem transportlīdzekļiem tiešām veica šis uzņēmums, jo darbi notika "Rīgas satiksmes" telpās.

Pārbaudot rēķinus un sazinoties ar ražotājiem, VID konstatējis, ka vairākas rezerves daļas, tādas kā tahogrāfs, durvju vadības bloks, vilcēja dzinējs, "Alkom-Trans" pašvaldības uzņēmumam pārdevis ar 20%-50% lielu uzcenojumu.

Kā norāda "Nekā personīga", ievērību pelna darījums par speciālu transportlīdzekli tramvaja sliežu uzturēšanai "Unimog U423". "Alkom-Trans" to nopircis no Vācijas uzņēmuma "Zwiegoff" par 493 816 eiro, tālāk pārdevis Čehijas uz;ņēmumam "Škoda" ar 70 000 eiro lielu uzcenojumu par 556 300 eiro, bet "Rīgas satiksme" pēc mēneša no čehu kompānijas to iegādājusies vēl par 160 000 eiro dārgāk par 724 882 eiro. Raidījums uzsver, ka pašvaldības uzņēmums par tramvaju sliežu transportlīdzekli samaksājis tikpat, cik Aizsardzības ministrija par jaunu bruņutransportieri. Kopumā sliežu transportlīdzekļa vērtība šajā darījumu ķēdē pieauga par 231 066 eiro.

VID uzskata, ka "Rīgas satiksmes" darījumi ar "Alkom-Trans" kā starpnieku bijuši fiktīvi. Auditori arī pārliecināti, ka "Rīgas satiksme" zināja par piedalīšanos nodokļu krāpšanas shēmās.

"Nekā personīga" norāda, ka arī starpnieks VID ieskatā, visdrīzāk, nebija izvēlēts nejauši, jo Krjačeks bija tolaik domes vadībā pārstāvētās partijas "Gods kalpot Rīgai" biedrs.

VID auditā aprakstītie darījumi ar "Alkom-Trans" pievienoti arī KNAB izmeklētajā kriminālprocesā par korupciju tramvaja un trolejbusa iepirkumos.

KNAB 2. pārvaldes 2. nodaļas priekšnieks Andrejs Lisenko raidījumam norādīja, ka lietā notiek sadarbība ar ārvalstīm. No dažādām ārvalstu bankām tiek prasīta informācija par finanšu plūsmu dažādos kontos, lai meklētu līdzekļu gala saņēmēju un noskaidrotu, vai tie atgriežas Latvijā pie kādas no amatpersonām.

KNAB jau saņēmis daļu informāciju no Kipras, Polijas un Lielbritānijas, bet joprojām tiek gaidīta informācija no tām jurisdikcijām, uz kurām nauda tikusi aizskaitīta, - Ķīnu un Honkongu.

"Nekā personīga" uzsver, ka nodokļu shēmās lielākoties figurē "Gods kalpot Rīgai" biedri vai ar bijušo Rīgas vicemēru Andri Ameriku (GKR) saistīti cilvēki. Akcionāra pārstāvis "Rīgas satiksmē" pieļauto pārkāpumu un iespējamo noziegumu laikā bija toreizējais Rīgas mērs Nils Ušakovs (S).

Jau ziņots, ka VID šovasar arestēja "Rīgas kartes" kontus. VID pārstāvji tolaik pavēstīja, ka, veicot PVN un uzņēmumu ienākuma nodokļa auditu kādā no Rīgas uzņēmumiem, dienests konstatējis pārkāpumus darījumos ar vairāk nekā 10 uzņēmumiem un attiecīgi aprēķinājis samaksu valsts budžetā 9,3 miljoni eiro apmērā.

Audita rezultātā VID pieņēmis lēmumu par izpildes nodrošinājuma līdzekļu piemērošanu, lai nodrošinātu audita lēmuma izpildi. PVN un uzņēmumu ienākuma nodokļa audits veikts par laiku no 2016. līdz 2018. gadam.