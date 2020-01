Vidējais pensijas apmērs pērn audzis par 31 eiro, apbedīšanas pabalsts – par 63 eiro

Vidējais pensijas apmērs pērn ir pieaudzis par 31 eiro, novembrī sasniedzot 382 eiro, liecina jaunākie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati.

VSAA norāda, ka 2019. gada janvārī pensijas apmērs bija 351,03 eiro, bet līdz gada izskaņai tā pieaugusi par nedaudz vairāk kā 30 eiro. Līdzīgs pieaugums bija novērojams arī 2018. gadā, kad vidējā pensija gada laikā pieauga par 30 eiro, sasniedzot 350,79 eiro gada beidzamajā mēnesī. Mazāks pieaugums savukārt bija novērojams 2017. gadā, kad vidējā vecuma pensija pieauga par 17 eiro.

Augušas arī citos pensiju un pabalstu veidos izmaksātās summas: invaliditātes pensija - par aptuveni desmit eiro, sasniedzot 200,89 eiro pagājušā gada novembrī. 2018. gadā šis atbalsta veids auga par septiņiem eiro, savukārt 2017. gadā - par trīs eiro.

Pieaugums novērojams vidējam maternitātes pabalstu apmēram - kopš 2017. gada janvāra tā vidējais apjoms pieaudzis par 372,04 eiro. Pēc VSAA datiem, tā vidējais apmērs 2017. gada janvārī bija 1505,52 eiro, savukārt pagājušā gada novembrī tas sasniedzis 1877,56 eiro.

VSAA skaidro, ka pabalstu izmaksā divās daļās - pirms un pēc dzemdībām. Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām, kamēr otro daļu - par šādu pašu kalendāro dienu skaitu - maksā pēc bērna piedzimšanas. To piešķir 80% apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, un to aprēķina, vadoties pēc apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību.

Kopš 2017. gada janvāra būtiski palielinājies arī paternitātes pabalsta vidējais apmērs. Pirms trīs gadiem šī pabalsta apjoms vidēji bija 277,64 eiro, bet 2019. gada novembrī - 357,65 eiro.

Savukārt apgādnieka zaudējuma pensija pērnā gada laikā cēlusies par aptuveni 12 eiro. Patlaban tās vidējais izmaksas apmērs ir 200,89 eiro, liecina VSAA informācija.

Pagājušā gada laikā samazinājies vidējais pabalsta izmaksas apmērs bēgļiem vai alternatīvo statusu ieguvušām personām. Gada sākumā tas vidēji bija 196,12 eiro vienai personai, bet, pakāpeniski krītoties tā vidējam izmaksas apmēram, novembrī tas sasniedza 150,91 eiro.

Pērn krities arī vidējais atlīdzības apmērs par adoptējamo bērnu aprūpi - no 405,51 eiro gada sākumā līdz 362,97 eiro novembrī. Tomēr šajā gadījumā ir būtiski ņemt vērā, ka šīs atlīdzības apjoms ir pakārtots adoptētāja nodarbinātības statusam un adoptētā bērna vecumam, uzsver VSAA.

2019. gada laikā pieaudzis apbedīšanas pabalsts, kura vidējais apmērs novembrī bija 274,35 eiro, savukārt gada sākumā - 211,47 eiro. Pabalsts tiek izmaksāts no valsts pamatbudžeta, un tā apmērs vairumā gadījumu tiek rēķināts, balstoties uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apjomu.