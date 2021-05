Video: Atvieglojumi vakcinētiem kolektīviem, mediji bez maskām – ko lēma valdība (plkst. 17)

Otrdien, 18. maijā, Ministru kabinets pieņēma virkni ar Covid-19 pandēmiju saistītu lēmumu, tajā skaitā atvieglojumu noteikšanu vakcinētiem cilvēkiem, kā arī par lielākām grupām nodarbībām ārtelpās un izmaiņām lielajos tirdzniecības centros.

Portālā "Delfi" varēja skatīties video tiešraidi no preses konferences pēc Ministru kabineta sēdes.

Attālinātajā preses konferencē piedalījās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs un Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Kariņš preses konferencē pēc valdības sēdes pauda gandarījumu un pateicību visiem vakcinācijas pret Covid-19 procesā iesaistītajiem, uzsverot, ka pagājušā nedēļā izdevies sasniegt gandrīz 100 tūkstošu vakcinētu cilvēku rādītāju nedēļas laikā. "Tas ir nozīmīgs rādītājs. Veselības ministrija ir spējusi kāpināt tempu līdz vajadzīgajam līmenim," paslavēja Kariņš visus procesā iesaistītos.

Ministru prezidents pateicās visiem cilvēkiem, kas pieteikušies un vakcinējušies, kā arī aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem, bet it īpaši seniorus, izmantot izdevību un pieteikties un saņemt bezmaksas vakcīnu, kas pasargā no smagas saslimšanas, nonākšanas slimnīcā un nāves.

"Es atgādinu, ka šī diemžēl ir nāvējoša slimība un vairāk nekā 2200 Latvijas iedzīvotāji jau ir savu dzīvību zaudējuši. Mēs varam sevi pasargāt, un tas veids, kā sevi pasargāt, ir caur vakcināciju. Vakcinācija ir tā, kas nodrošinās drošāku dzīvi ik katram no mums," uzsvēra Kariņš.

Vienlaikus Kariņš norādīja, ka, ņemot vērā, ka vakcinācija nodrošina drošāku dzīvi vakcinētiem indivīdiem, valdība pakāpeniski virza dažādu iespēju paplašināšanu vakcinētiem cilvēkiem, šodien pieņemot atvieglojumus darba kolektīviem līdz 20 cilvēku apmērā.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) preses konferencē atzina, ka pēdējās dienās ir vērojams neliels saslimstības ar Covid-19 samazinājums, kas ir patīkama situācijas izmaiņa pēc tās tendences, ko vērojām vairākas nedēļas pēc kārtas.

Saslimstības rādītāji vēl aizvien ir augsti, tāpēc Latvija ir starp valstīm Eiropā ar vienu no augstākajiem rādītājiem – būtiski virs Eiropas vidējā rādītāja, teica ministrs, norādot, ka tas izskaidro situāciju, kādēļ vēl nevaram spert soļu vispārēju atvieglojumu virzienā.

"Mēs vēl arvien faktiski ieturam moratoriju attiecībā uz jaunu atvieglojumu ieviešanu visiem sabiedrības locekļiem," skaidroja ministrs, atzīstot, ka ir daži koriģējoši izņēmumi, par ko otrdien lēma valdība, piemēram, lielākas nodarbību ārtelpās grupas, iespēju pie zināmiem nosacījumiem nelietot maskas raidījumu vadītājiem un dalībniekiem.

Arī Pavļuts pauda gandarījumu, ka maija vidū beidzot sasniegts vēlamais atskaites punkts – 100 000 vakcinēto nedēļā. Pagājušā nedēļā vien vakcinēti 6,3% pieaugušo iedzīvotāju jeb gandrīz viens procents dienā, kas ir diezgan raits temps, teica ministrs. Kopumā patlaban ar vismaz vienu vakcīnas devu ir vakcinēti 25% Latvijas iedzīvotāju vecumā virs 16 gadiem, piebilda Pavļuts.

Atvieglojumi vakcinētiem kolektīviem

Valdība otrdien apstiprināja Veselības ministrijas (VM) rosinātos atvieglojumus pret Covid-19 vakcinētiem cilvēkiem, atļaujot pulcēties slēgtā un kontrolētā vidē.

VM piedāvājums paredz, ka vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas varēs brīvāk pulcēties slēgtā un kontrolētā vidē, piemēram, darba kolektīvi darba telpās un sanāksmēs, amatiermākslas kolektīvi vai sporta komandas.

Tāpat ministrija rosināja noteikt, ka, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot distancēšanās prasības, darba vietā vai vienā telpā varēs tikties ne vairāk kā 20 cilvēku, kuri ir vakcinēti vai ir pārslimojuši Covid-19. Izņēmums attieksies tikai uz pastāvīgiem kolektīviem, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumus. Koplietošanas telpās arī turpmāk būs jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro distancēšanās.

Studijā bez maskas

Pie noteiktiem nosacījumiem masu informācijas līdzekļu raidījumu vadītāji un raidījumu dalībnieki varēs nelietot mutes un deguna aizsegus arī tad, ja raidījums ilgāks par 15 minūtēm, paredz Ministru kabinetā apstiprinātie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Līdz šim noteikumi paredzēja, ka publiskās ārtelpās, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot, elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbiniekus, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai, kā arī televīzijas un radio raidījumu vadītājus un intervējamos, ja intervija notiek mazāk par 15 minūtēm. Tādējādi tika paredzēts izņēmums mutes un deguna aizsegu lietošanai televīzijas un radio raidījumos, ja intervija notika mazāk par 15 minūtēm.

Valdības otrdien pieņemtie grozījumi paredz noteikt gadījumus, kad masu informācijas līdzekļu raidījumu vadītāji un raidījumu dalībnieki var nelietot mutes un deguna aizsegus arī garākos raidījumos, proti, ja ir vakcinēti, pārslimojuši vai pirms raidījuma veikuši testu, kura rezultāts ir negatīvs.

Lielākas grupas ārtelpās

Ministru kabinets atbalstīja grozījumus noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", atļaujot izglītības procesa formālajā un neformālajā izglītībā, darba ar jaunatni, kā arī amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu un sporta treniņu norisi klātienē ārtelpās, grupās līdz 20 cilvēkiem.

Līdz šim noteikumi paredzēja, ka atļauta ir izglītības procesa gan formālajā, gan neformālajā izglītībā, darba ar jaunatni, kā arī amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu norise klātienē un sporta treniņa norise ārtelpās grupās līdz 10 cilvēkiem.

Grozījumi paredz palielināt cilvēku skaitu grupā iepriekš minētajās ārtelpu nodarbībās no 10 uz 20 personām grupā.

Izmaiņas tirdzniecībā

Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātos grozījumus noteikumos, kas ļauj atsākt strādāt tiem veikaliem lielajos tirdzniecības centros, kuros apmeklētājiem ir nodrošināta atsevišķa ārējā piekļuve (ārējā ieeja) tirdzniecības vietai.

EM skaidro, ka sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru izveidojusi drošas tirdzniecības modeli, kas saskaņots arī ar Veselības ministriju, epidemiologiem un šā gada 5. februārī akceptēts Ministru kabinetā. Kā būtiskākie apsvērumi bija radīt sistēmu, lai tirdzniecības vide ir droša un nepaaugstina saslimšanas riskus gan apmeklētājiem, gan pārdevējiem, vienlaikus radot iespēju iedzīvotājiem iegādāties nepieciešamās preces. Tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko fonu un piesardzības principu, Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums par pakāpenisku pāreju uz "drošas tirdzniecības" modeli visā tirdzniecībā. Tādējādi tika meklētas iespējas, lai sabalansētu sabiedrības veselības interešu apsvērumus ar sabiedrības vajadzībām un ekonomiskajām interesēm pēc plašas dažādu preču pieejamības.

Atbilstoši 17. maija Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā dotajam uzdevumam EM ir sagatavojusi priekšlikumu, kas paredzēt, ka tiek atcelti tirdzniecības vietu darbības ierobežojumi tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 m2, veikaliem, kuros apmeklētājiem ir nodrošināta atsevišķa ārējā piekļuve (ārējā ieeja) tirdzniecības vietai.

Ventilācija skolās

Lai nodrošinātu pašvaldību dibinātu vispārējās izglītības skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu būvniecību vai ierīkošanu, pašvaldības varēs saņemt valsts budžeta finansējumu 7,2 miljonu eiro apmērā augstas gatavības projektu īstenošanai. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtību, kas apstiprināti valdībā.

Nauda mediķiem

Lai apmaksātu mediķu un citu darbinieku virsstundu darbu, kas ir saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, Ministru kabinets no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra 3,66 miljonus eiro. Savukārt, lai nodrošinātu Covid-19 pacientu ārstēšanu līdz šā gada beigām, valdība lēma par papildu finansējumu 7,08 miljonu eiro medikamenta "Veclury" (ar aktīvo vielu remdesivīrs) iegādei, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā.