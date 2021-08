Video: Baltkrievu robežsargi ar varu dzen bēgļus pāri Latvijas robežai

Valsts robežsardze (VRS) kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) pēdējo dienu laikā uz Latvijas un Baltkrievijas robežas konstatējusi vairākkārtējus gadījumus, kad Baltkrievijas militarizēto vienību pavadībā pār Latvijas un Baltkrievijas robežu tiek mēģināts pārvirzīt migrantus no Tuvo Austrumu valstīm. To pierāda portāla “Sargs.lv” rīcībā nonākušie VRS safilmētie videomateriāli no abu valstu robežas.

Kopš šā gada jūlija Baltkrievijas varas iestādes apzināti organizējušas nelegālo migrantu plūsmu pār Latvijas un Lietuvas robežām. Šāda rīcība uzskatāma kā daļa no Baltkrievijas hibrīdoperācijas, kas vērsta pret Baltijas valstīm, Poliju, NATO un Eiropas Savienību, uzsver "Sargs.lv".

Videomateriālos redzams, ka Baltkrievijas militarizēto vienību pavadībā migranti tiek pārvietoti uz Baltkrievijas robežu ar Latviju, neļaujot tiem nokļūt atpakaļ Baltkrievijas teritorijā, ziņo "Sargs.lv".

Šādi mēģinājumi ar varu "iestumt" Latvijas teritorijā nelikumīgos robežpārkāpējus bijuši vairākkārtēji, uzsver "Sargs.lv". Vienā no gadījumiem vismaz trīs ar “Kalašņikova” tipa triecienšautenēm bruņotu personu pavadībā pa dzelzceļa līniju Latvijā tika mēģināts ievest piecu migrantu grupu.

Savukārt citā video redzami trīs Baltkrievijas dienestu darbinieki, kuri tērpušies pūļa izdzenāšanai domātā aprīkojumā, kā arī bruņojušies ar stekiem un vairogiem, mēģinot pārdzīt pāri Baltkrievijas un Latvijas robežai aptuveni 10 cilvēku lielu migrantu grupu.

Nevienā no video nav redzams, ka nelikumīgie robežpārkāpēji šķērsotu Latvijas Republikas valsts robežu.

Jau vēstīts, ka kopumā laikā no 6. augusta līdz 10. augustam par Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgu šķērsošanu aizturētas 295 personas. Savukārt Saeima 12. augustā pārapstiprināja Ministru kabineta 10. augusta lēmumu, ar kuru no 11. augusta līdz 10. novembrim Latvijas-Baltkrievijas pierobežā ir izsludinātā ārkārtējā situācija. Kopš 11. augusta vairākas bēgļu grupas nav ielaistas Latvijā.