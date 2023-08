Video: Ceļu uz Aglonas svētkiem no Rīgas sāk pirmie svētceļnieki

Otrdien, 1. augustā, ceļu uz Aglonu, kur 15. augustā tiks svinēti katoļticīgajiem nozīmīgie Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, sākuši svētceļnieki no Rīgas sv. Jēkaba katedrāles draudzes. Ar īsu video no šī brīža sociālajos medijos dalījies draudzes administrators priesteris Renārs Birkovs.

Viņš portālam "Delfi" dienu iepriekš sacīja, ka no sv. Jēkaba katedrāles svētceļojumā dosies 18 cilvēki, bet ceļā viņiem pievienosies vēl citi svētceļotāji. Katedrāles draudzes grupā svētceļnieki ir dažāda vecuma – jaunākajam no viņiem ir 10 gadi, taču to, cik gadu ir vecākajam grupas biedram, garīdznieks nemācēja teikt.

Trešdien, 2. augustā, uz Aglonu paredzējuši iziet svētceļnieki no Rīgas Kristus karaļa draudzes, kas ceļu mēros vienā grupā kopā ar svētceļotājiem no Salaspils katoļu draudzes, kuri ceļu sāks ceturtdien, 3. augustā. Šajā svētceļojumā piedalīties un to izbaudīt aicinājis Salaspils Romas katoļu draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs. Dienā šīs svētceļnieku grupa paredzējusi mērot no 17 līdz 25 kilometriem, un galamērķī nonākt 13. augustā.

Viņš portālam "Delfi" akcentēja, ka "svētceļojums ir katra cilvēka personisks lēmums un individuāls ceļš". Tolstovs teica, ka nevar atbildēt uz jautājumiem par to, kāda vecuma un cik svētceļnieki līdz šim pieteikušies dalībai grupā, cik no viņiem pieteikušies mērot visu ceļu un cik – tikai daļu no tā.

Vaicāts, vai šogad no Liepājas jau svētceļnieki devušies ceļā uz Aglonu, katoļu baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins portālam "Delfi" teica, ka šogad liepājniekiem būs vienas dienas svētceļojums no Alsungas uz Jūrkalni.